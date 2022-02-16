Экс-зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина задержали вместе с бывшим начальником

За примерное исполнение обязанностей Турбин награжден знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

Ранее НГС рассказывал о новосибирских чиновниках и силовиках, которых уволили из-за утраты доверия. Рассказываем, почему это с ними произошло и какие разбирательства дошли до суда.