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СрочноС экс-прокурором НСО был задержан его бывший зам
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Экс-зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина задержали вместе с бывшим начальником

Ранее его награждали за примерную службу

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Андрей Турбин занимал высокие посты в Омске и Новосибирске

Андрей Турбин занимал высокие посты в Омске и Новосибирске

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В Новосибирске 16 февраля задержали бывшего заместителя прокурора НСО Андрея Турбина. Его, как и экс-главу прокуратуры Владимира Фалилеева, подозревают в «получении взяток от представителей криминальных кругов». Об этом сообщил источник НГС в правоохранительных органах.

— Задержан за получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток» за покровительство и уход от проверок, — сообщал сегодня источник по поводу задержания Фалилеева.

Андрей Турбин родился в Омске и окончил юридический факультет Омского государственного университета. В органах прокуратуры работал с 1982 года. Занимал должности следователя, зампрокурора Омска, прокурора управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, заместителя прокуратуры Новосибирской области.

Осенью 2018 года, когда его начальник Владимир Фалилеев ушел на пенсию, Андрея Турбина назначили заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора, о его уходе публично не сообщалось. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры НГС уточнили, что он ушел на пенсию в том же 2018 году.

За примерное исполнение обязанностей Турбин награжден знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

Ранее НГС рассказывал о новосибирских чиновниках и силовиках, которых уволили из-за утраты доверия. Рассказываем, почему это с ними произошло и какие разбирательства дошли до суда.

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