Экс-зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина задержали вместе с бывшим начальником

В Новосибирске 16 февраля задержали бывшего заместителя прокурора НСО Андрея Турбина. Его, как и экс-главу прокуратуры Владимира Фалилеева, подозревают в «получении взяток от представителей криминальных кругов». Об этом сообщил источник НГС в правоохранительных органах.
— Задержан за получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток» за покровительство и уход от проверок, — сообщал сегодня источник по поводу задержания Фалилеева.
Андрей Турбин родился в Омске и окончил юридический факультет Омского государственного университета. В органах прокуратуры работал с 1982 года. Занимал должности следователя, зампрокурора Омска, прокурора управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, заместителя прокуратуры Новосибирской области.
Осенью 2018 года, когда его начальник Владимир Фалилеев ушел на пенсию, Андрея Турбина назначили заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора, о его уходе публично не сообщалось. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры НГС уточнили, что он ушел на пенсию в том же 2018 году.
За примерное исполнение обязанностей Турбин награжден знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».
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