«Заключение в СИЗО я могу не выдержать»: задержанная экс-зампрокурора НСО Любовь Кузьменок записала видео к главе СК

Она была объявлена в розыск по делу по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере).



Ранее НГС нашел коттедж Кузьменок, он расположен в элитном поселке для силовиков и чиновников — дома здесь продают за 20–50 миллионов рублей.