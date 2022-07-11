«Заключение в СИЗО я могу не выдержать»: задержанная экс-зампрокурора НСО Любовь Кузьменок записала видео к главе СК
Ролик она опубликовала на ютьюб-канале
Задержанная 4 июля в Москве бывший заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок опубликовала (вероятно, записанное до задержания) открытое обращение к общественности и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на своем YouTube-канале. До этого месяц она находилась в международном розыске, по словам Любови Кузьменок, она не подозревала об этом.
— Узнав от знакомых, что я нахожусь в международном розыске, решила по возможности самостоятельно прибыть в Следственный комитет для объективного установления обстоятельств, поскольку я не скрывалась. Находилась на лечении в Республике Беларусь, после того как заболела коронавирусом. […] Меня ни разу не допрашивали — ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемой. Информация о том, что я скрывалась в Испании, не соответствует действительности, — заявила Кузьменок.
Бывшая сотрудница прокуратуры заявила, что не имеет недвижимости в Испании, а ее постоянным местом жительства был дом в ДНТ «Планета» (прокурорский поселок, о котором рассказывал НГС месяцем ранее. Землю там выдавали преимущественно сотрудникам прокуратуры, а Кузьменок была первым председателем товарищества).
— У меня есть обоснованные сомнения в объективном следствии и методах, которые используются. Мною подготовлена апелляционная жалоба на постановление Басманного районного суда Москвы об объявлении меня в розыск и об изменении меры пресечения на домашний арест. Учитывая мое состояние здоровья после перенесенного коронавируса, заключение в СИЗО я могу не выдержать, — заявила на видео Любовь Кузьменок.
Далее женщина показала свои медицинские документы, апелляционную жалобу и обращение к главе СКР.
Напомним, Кузьменок вместе с бывшим руководителем Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александрой Авериной выступает фигуранткой уголовных дел против бывших прокуроров Новосибирска и НСО Дениса Ференца и Владимира Фалилеева.
Она была объявлена в розыск по делу по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере).
Ранее НГС нашел коттедж Кузьменок, он расположен в элитном поселке для силовиков и чиновников — дома здесь продают за 20–50 миллионов рублей.