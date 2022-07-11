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«Заключение в СИЗО я могу не выдержать»: задержанная экс-зампрокурора НСО Любовь Кузьменок записала видео к главе СК

Ролик она опубликовала на ютьюб-канале

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Кузьменок проходит по одному уголовному делу вместе со своим бывшим начальником — экс-прокурором Новосибирской области

Кузьменок проходит по одному уголовному делу вместе со своим бывшим начальником — экс-прокурором Новосибирской области

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Задержанная 4 июля в Москве бывший заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок опубликовала (вероятно, записанное до задержания) открытое обращение к общественности и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на своем YouTube-канале. До этого месяц она находилась в международном розыске, по словам Любови Кузьменок, она не подозревала об этом.

— Узнав от знакомых, что я нахожусь в международном розыске, решила по возможности самостоятельно прибыть в Следственный комитет для объективного установления обстоятельств, поскольку я не скрывалась. Находилась на лечении в Республике Беларусь, после того как заболела коронавирусом. […] Меня ни разу не допрашивали — ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемой. Информация о том, что я скрывалась в Испании, не соответствует действительности, — заявила Кузьменок.

Бывшая сотрудница прокуратуры заявила, что не имеет недвижимости в Испании, а ее постоянным местом жительства был дом в ДНТ «Планета» (прокурорский поселок, о котором рассказывал НГС месяцем ранее. Землю там выдавали преимущественно сотрудникам прокуратуры, а Кузьменок была первым председателем товарищества).

— У меня есть обоснованные сомнения в объективном следствии и методах, которые используются. Мною подготовлена апелляционная жалоба на постановление Басманного районного суда Москвы об объявлении меня в розыск и об изменении меры пресечения на домашний арест. Учитывая мое состояние здоровья после перенесенного коронавируса, заключение в СИЗО я могу не выдержать, — заявила на видео Любовь Кузьменок.

Далее женщина показала свои медицинские документы, апелляционную жалобу и обращение к главе СКР.

Напомним, Кузьменок вместе с бывшим руководителем Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александрой Авериной выступает фигуранткой уголовных дел против бывших прокуроров Новосибирска и НСО Дениса Ференца и Владимира Фалилеева.

Она была объявлена в розыск по делу по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере).

Ранее НГС нашел коттедж Кузьменок, он расположен в элитном поселке для силовиков и чиновников — дома здесь продают за 20–50 миллионов рублей.

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