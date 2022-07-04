В Москве задержали бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок
Она месяц была в международном розыске
В Москве задержали бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили в ТАСС. Любовь Кузьменок с 1 июня находилась в международном розыске.
Женщина вместе с бывшем руководителем Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александрой Авериной выступает фигуранткой уголовных дел против бывших прокуроров Новосибирска и НСО Дениса Ференца и Владимира Фалилеева.
Как уточнили в ТАСС, бывший зампрокурора была объявлена в розыск по делу по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере»).
Басманный суд Москвы в начале июня избрал Кузьменок меру пресечения в виде заочного ареста «на два месяца с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории РФ». По уголовному делу, фигуранткой которого является Кузьменок, ей грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом.
Ранее НГС нашел коттедж Любови Кузьменок. Он расположен в элитном поселке для силовиков и чиновников — дома здесь продают за 20–50 миллионов рублей.