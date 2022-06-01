Бывшего заместителя прокурора Новосибирской области объявили в международный розыск
Обвинение в получении взятки в особо крупном размере Любови Кузьменок предъявили заочно
Следственный комитет объявил в международный розыск заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок в рамках уголовного дела о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Любовь Кузьменок вместе с Александрой Авериной выступает фигуранткой уголовных дел против бывших прокуроров Новосибирска и всей области Дениса Ференца и Владимира Фалилеева.
— В рамках расследования уголовного дела по
Басманный суд Москвы в среду избрал Кузьменок меру пресечения в виде заочного ареста «на два месяца с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории РФ». Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. По уголовному делу, фигуранткой которого является Кузьменок, ей грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом.
Ранее НГС нашел коттедж сбежавшей из страны Любови Кузьменок. Он расположен в элитном поселке для силовиков и чиновников — дома здесь продают за
Задержанию бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева на сайте посвящен отдельный сюжет. Его подозревают в получении взяток. Одновременно с Денисом Ференцем задержали еще пять человек, среди них — бывший руководитель завода «Экран» Олег Яровой, бывшая руководительница управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александра Аверина, один из собственников ТК «Восток» Дмитрий Куклин и ранее не фигурировавшие в публикациях в СМИ Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. НГС подробно рассказывал обо всех фигурантах этого дела.