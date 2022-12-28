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Экс-зампрокурора Новосибирской области продлили домашний арест на полгода — скоро его начнут судить

Андрея Турбина обвиняют в получении взятки в 3 миллиона

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Андрей Турбин якобы за деньги оказывал помощь по уголовному делу

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Центральный суд Новосибирска на полгода продлил срок содержания под домашним арестом бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину. По версии следствия, он получил взятку в 3 миллиона.

Кроме того, предпринимателю Сергею Белоусу, которого следователи обвиняют в даче взятки, заменили арест на запрет определенных действий на 6 месяцев.

— Уголовное дело назначено к судебному разбирательству на 09.01.2023 в 09:00 часов, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центрального суда.

Андрея Турбина задержали 16 февраля. По версии следствия, находясь на должности регионального зампрокурора, он получил взятку в размере 3 миллионов рублей за помощь по уголовному делу: смягчение обвинения, дальнейший отчет о ходе и результатах расследования. Предполагается, что деньги Турбину передал Сергей Белоус. В отношении зампрокурора было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», в отношении предпринимателя — по ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере».

Сегодня следователи продолжают расследовать дело о взятках, которые якобы получал начальник Турбина — бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев. Его обвиняют в «крышевании» предпринимателей, торгующих на месте бывшей Гусинобродской барахолки.

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