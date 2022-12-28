Экс-зампрокурора Новосибирской области продлили домашний арест на полгода — скоро его начнут судить

Андрея Турбина задержали 16 февраля. По версии следствия, находясь на должности регионального зампрокурора, он получил взятку в размере 3 миллионов рублей за помощь по уголовному делу: смягчение обвинения, дальнейший отчет о ходе и результатах расследования. Предполагается, что деньги Турбину передал Сергей Белоус. В отношении зампрокурора было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», в отношении предпринимателя — по ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере».

