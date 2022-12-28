Экс-зампрокурора Новосибирской области продлили домашний арест на полгода — скоро его начнут судить

Центральный суд Новосибирска на полгода продлил срок содержания под домашним арестом бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину. По версии следствия, он получил взятку в
Кроме того, предпринимателю Сергею Белоусу, которого следователи обвиняют в даче взятки, заменили арест на запрет определенных действий на
— Уголовное дело назначено к судебному разбирательству на 09.01.2023 в 09:00 часов, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центрального суда.
Андрея Турбина задержали 16 февраля. По версии следствия, находясь на должности регионального зампрокурора, он получил взятку в размере
Сегодня следователи продолжают расследовать дело о взятках, которые якобы получал начальник Турбина — бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев. Его обвиняют в «крышевании» предпринимателей, торгующих на месте бывшей Гусинобродской барахолки.