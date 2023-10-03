Экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву вызвали скорую в зал суда

Владимира Фалилеева задержали 16 февраля 2022 года по обвинению во взяточничестве. Силовики полагают, что в бытность прокурором региона он получал деньги от представителей криминальных кругов, связанных с деятельностью ТЦ в районе бывшей Гусинобродской барахолки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 К РФ «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере». В апреле того же года Владимира Фалилеева выселили из служебной квартиры, которую он незаконно занимал на протяжении 4 лет. Экс-прокурор попробовал опротестовать решение и потребовал признать себя нуждающимся в жилье, но суд его иски отклонил.