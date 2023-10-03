Экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву вызвали скорую в зал суда

Бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву, которого судят в Барнауле по делу о крупной взятке (ч.6 ст. 290 УК РФ) вызвали скорую помощь в зал заседания, передает корреспондент НГС с места событий.
Второе по счету заседание по громкому процессу было назначено на 10 утра 3 октября, но до сих пор не началось. Подсудимый пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники суда сначала измерили Владимиру Фалилееву давление. Верхняя планка показала 180 мм ртутного столба. Бывшему прокурору вызвали скорую помощь.
О возможном переносе заседания сотрудники суда пока не сообщают. Сегодня назначен допрос троих ключевых свидетелей по делу.
Владимира Фалилеева задержали 16 февраля 2022 года по обвинению во взяточничестве. Силовики полагают, что в бытность прокурором региона он получал деньги от представителей криминальных кругов, связанных с деятельностью ТЦ в районе бывшей Гусинобродской барахолки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 К РФ «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере». В апреле того же года Владимира Фалилеева выселили из служебной квартиры, которую он незаконно занимал на протяжении 4 лет. Экс-прокурор попробовал опротестовать решение и потребовал признать себя нуждающимся в жилье, но суд его иски отклонил.
Параллельно с Фалилеевым силовики задержали его бывшего заместителя по прокурорской работе Андрея Турбина. Его сейчас судят за получение взятки в размере 3 миллионов рублей: за эти деньги он якобы помог переквалифицировать обвинение по уголовному делу на более мягкую статью.