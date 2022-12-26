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Дело о взятке в 3 млн для бывшего зампрокурора НСО дошло до суда — назначено первое заседание

По версии следствия, Андрей Турбин за эти деньги обещал бизнесмену помощь по уголовному делу

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Андрей Турбин находится под домашним арестом

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Судья Центрального районного суда Новосибирска назначил первое заседание по делу бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина и предпринимателя Сергея Белоуса. Первого обвиняют в получении взятки, второй проходит по делу как взяткодатель.

По версии следствия, Андрей Турбин, будучи замруководителя надзорного ведомства, пообещал за 3 миллиона рублей переквалификацию обвинения по уголовному делу на более мягкую статью, а также последующий отчет о ходе и результатах расследования. Взяткодателем выступил предприниматель Сергей Белоус. Кому из подследственных таким образом пытался помочь бизнесмен, не сообщается.

В отношении Турбина было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Две недели назад дело было передано для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска. Первое заседание назначено на 28 декабря: на нем будет решаться вопрос о продлении Турбину и Белоусу меры пресечения — после задержания в феврале обоих сначала отправили в СИЗО, затем Турбина перевели на домашний арест.

На заседании также будет определена дата, когда уголовное дело начнут рассматривать по существу.

Параллельно с Андреем Турбиным в феврале задержали его непосредственного начальника — экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Его арест связали с «крышеванием» бизнеса на месте бывшей Гусинобродской барахолки.

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