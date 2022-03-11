Областной суд оставил в СИЗО экс-прокурора Владимира Фалилеева: он пробудет там до 14 апреля

Новосибирский областной суд 11 марта оставил без удовлетворения жалобу защиты бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева. Об этом НГС сообщили в суде.
Экс-прокурора задержали 16 февраля. Его подозревают в получении «взяток от криминальных кругов». 17 февраля в Центральном районном суде Новосибирска Фалилеева заключили в СИЗО на два месяца: до 14 апреля. Он пытался обжаловать это решение в областном суде.
Сегодня также будет рассмотрена аналогичная жалоба на меру пресечения свободы бывшего заместителя Фалилеева Андрея Турбина, они проходят по одному уголовному делу о взятках. В нём же фигурирует и задержанный бизнесмен Сергей Белоус — предполагаемый посредник в передаче денег высокопоставленным сотрудникам прокуратуры.
Владимир Фалилеев возглавлял прокуратуру Новосибирской области с мая 2015-го по ноябрь 2018 года. Как уточняли в ведомстве, руководитель оставил должность по собственному желанию и ушел на пенсию по выслуге лет. НГС ранее рассказывал, чем он запомнился на посту. Читайте подробности в нашем материале.
Сейчас в Октябрьском районном суде рассматривается иск прокуратуры к Фалилееву и его супруге, их выселяют из служебного жилья.