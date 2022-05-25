Бывший гендиректор «Винапа» Олег Яровой получил наказание за мошенничество в особо крупном размере

Железнодорожный районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору завода «Винап» Олегу Яровому.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 с т. 159 УК РФ (мошенничество, т. е . хищение чужого имущества в особо крупном размере).