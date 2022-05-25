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Бывший гендиректор «Винапа» Олег Яровой получил наказание за мошенничество в особо крупном размере

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно

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Приговор не вступил в законную силу

Приговор не вступил в законную силу

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Железнодорожный районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору завода «Винап» Олегу Яровому.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т. е. хищение чужого имущества в особо крупном размере).

— Приговором суда Яровой О. А. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года, — сообщается на сайте Железнодорожного районного суда.

Помимо этого, с Ярового взыскали в пользу потерпевшего «в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением», 130 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

В марте 2022 года Центральный районный суд вынес приговор Олегу Яровому за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний.

Как писал НГС ранее, Олег Яровой — бывший генеральный директор завода «Винап». Его уголовное дело было связано с уголовным преследованием бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Его и еще одну высокопоставленную сотрудницу прокуратуры Александру Аверину подозревают в фабрикации уголовного дела в отношении гендиректора ООО АКГ «ЭКФАРД» Натальи Васильевой с целью завладения ее недвижимым имуществом стоимостью около 500 миллионов рублей. Предполагалось, что идея такого рейдерского захвата с помощью прокуратуры исходила от Ярового.

Олег Яровой был председателем совета директоров «Винапа», руководил заводом «Экран» «РАТМ-Холдинга», а в 2018 году вместе с партнером Андреем Харлановым купил в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис».

В 2016 году полиция перекрывала территорию бывшего завода «Винап»: тогда патрульные автомобили заблокировали территорию предприятия как со стороны ул. Петухова, так и со стороны Северного проезда. На протяжении часа полицейские не впускали и не выпускали с территории никого, включая пешеходов.

Олег Яровой также может быть фигурантом уголовного дела против бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его экс-заместителя Андрея Турбина.

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