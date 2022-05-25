Бывший гендиректор «Винапа» Олег Яровой получил наказание за мошенничество в особо крупном размере
Суд назначил ему наказание в виде
Железнодорожный районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору завода «Винап» Олегу Яровому.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного
— Приговором суда Я
Помимо этого, с Ярового взыскали в пользу потерпевшего «в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением», 130 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
В марте 2022 года Центральный районный суд вынес приговор Олегу Яровому за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний.
Как писал НГС ранее, Олег Яровой — бывший генеральный директор завода «Винап». Его уголовное дело было связано с уголовным преследованием бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Его и еще одну высокопоставленную сотрудницу прокуратуры Александру Аверину подозревают в фабрикации уголовного дела в отношении гендиректора ООО АКГ «ЭКФАРД» Натальи Васильевой с целью завладения ее недвижимым имуществом стоимостью около 500 миллионов рублей. Предполагалось, что идея такого рейдерского захвата с помощью прокуратуры исходила от Ярового.
Олег Яровой был председателем совета директоров «Винапа», руководил заводом «Экран» «РАТМ-Холдинга», а в 2018 году вместе с партнером Андреем Харлановым купил в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис».
В 2016 году полиция перекрывала территорию бывшего завода «Винап»: тогда патрульные автомобили заблокировали территорию предприятия как со стороны ул. Петухова, так и со стороны Северного проезда. На протяжении часа полицейские не впускали и не выпускали с территории никого, включая пешеходов.
Олег Яровой также может быть фигурантом уголовного дела против бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его экс-заместителя Андрея Турбина.