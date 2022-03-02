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Тема дняПриговор гендиректору «Винапа»
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Бывший гендиректор «Винапа» Олег Яровой получил наказание за ложные доносы

Суд назначил ему три года лишения свободы условно

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Приговор не вступил в законную силу

Приговор не вступил в законную силу

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Центральный районный суд вынес приговор Олегу Яровому, бывшему генеральному директору завода «Винап».

Его признали виновным в совершении заведомо ложного доноса с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ) и в даче заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ).

— По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Олегу Яровому наказание в виде лишения свободы на срок три года, — говорится на сайте Центрального районного суда. — На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком три года.

Приговор не вступил в законную силу.

Как писал НГС ранее, Олег Яровой — бывший генеральный директор завода «Винап». Его уголовное дело было связано с уголовным преследованием бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Его и еще одну высокопоставленную сотрудницу прокуратуры Александру Аверину подозревают в фабрикации уголовного дела в отношении гендиректора ООО АКГ «ЭКФАРД» Натальи Васильевой с целью завладения ее недвижимым имуществом стоимостью около 500 миллионов рублей. Предполагалось, что идея такого рейдерского захвата с помощью прокуратуры исходила от Ярового.

Олег Яровой был председателем совета директоров «Винапа», руководил заводом «Экран» «РАТМ-Холдинга», а в 2018 году вместе с партнером Андреем Харлановым купил в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис».

В 2016 году полиция перекрывала территорию бывшего завода «Винап»: тогда патрульные автомобили заблокировали территорию предприятия как со стороны ул. Петухова, так и со стороны Северного проезда. На протяжении часа полицейские не впускали и не выпускали с территории никого, включая пешеходов.

Олег Яровой также может быть фигурантом уголовного дела против бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его экс-заместителя Андрея Турбина.

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