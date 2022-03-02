Бывший гендиректор «Винапа» Олег Яровой получил наказание за ложные доносы

Центральный районный суд вынес приговор Олегу Яровому, бывшему генеральному директору завода «Винап».

Его признали виновным в совершении заведомо ложного доноса с искусственным созданием доказательств обвинения ( ч. 3 ст. 306 УК РФ) и в даче заведомо ложных показаний ( ст. 307 УК РФ).

