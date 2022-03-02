Бывший гендиректор «Винапа» Олег Яровой получил наказание за ложные доносы

Центральный районный суд вынес приговор Олегу Яровому, бывшему генеральному директору завода «Винап».
Его признали виновным в совершении заведомо ложного доноса с искусственным созданием доказательств обвинения (
— По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Олегу Яровому наказание в виде лишения свободы на срок три года, — говорится на сайте Центрального районного суда. — На основании
Приговор не вступил в законную силу.
Как писал НГС ранее, Олег Яровой — бывший генеральный директор завода «Винап». Его уголовное дело было связано с уголовным преследованием бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Его и еще одну высокопоставленную сотрудницу прокуратуры Александру Аверину подозревают в фабрикации уголовного дела в отношении гендиректора ООО АКГ «ЭКФАРД» Натальи Васильевой с целью завладения ее недвижимым имуществом стоимостью около
Олег Яровой был председателем совета директоров «Винапа», руководил заводом «Экран» «РАТМ-Холдинга», а в 2018 году вместе с партнером Андреем Харлановым купил в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис».
В 2016 году полиция перекрывала территорию бывшего завода «Винап»: тогда патрульные автомобили заблокировали территорию предприятия как со стороны ул. Петухова, так и со стороны Северного проезда. На протяжении часа полицейские не впускали и не выпускали с территории никого, включая пешеходов.
Олег Яровой также может быть фигурантом уголовного дела против бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его экс-заместителя Андрея Турбина.