В ТК «Восток» ответили на обвинения в даче взятки экс-прокурору Новосибирской области

В новосибирском ТК «Восток» ответили на обвинения в том, что собственники комплекса давали взятки бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву и его экс-заместители Андрею Турбину.

Ранее источник НГС сообщал, что Фалилеев был задержан за получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток» за покровительство и уход от проверок.

— Собственниками ТК являются более 20 лиц. Каждый из собственников ведёт самостоятельную и независящую друг от друга предпринимательскую деятельность и их деятельность не ограничивается арендным бизнесом в ТК «Восток». Даже если предположить, что кто-то из собственников будет замешан в какой-то противоправной деятельности, это не является поводом наклеивать ярлыки на всех остальных собственников и в целом на предприятие, которым они владеют, — сказал управляющий ТК «Восток» Илья Николаенко.

