В ТК «Восток» ответили на обвинения в даче взятки экс-прокурору Новосибирской области

В новосибирском ТК «Восток» ответили на обвинения в том, что собственники комплекса давали взятки бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву и его экс-заместители Андрею Турбину.
Ранее источник НГС сообщал, что Фалилеев был задержан за получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток» за покровительство и уход от проверок.
— Собственниками ТК являются более 20 лиц. Каждый из собственников ведёт самостоятельную и независящую друг от друга предпринимательскую деятельность и их деятельность не ограничивается арендным бизнесом в ТК «Восток». Даже если предположить, что кто-то из собственников будет замешан в какой-то противоправной деятельности, это не является поводом наклеивать ярлыки на всех остальных собственников и в целом на предприятие, которым они владеют, — сказал управляющий ТК «Восток» Илья Николаенко.
Сегодня, 18 февраля, телеграм-канал «Честный детектив» назвал сумму предполагаемой взятки в деле Фалилеева.
— Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его экс-заместителя Андрея Турбина арестовал суд. Их обвиняют в получении взяток от собственников ТК «Восток». Якобы за 35 млн рублей бизнес-коммерсантов оградили от любых проверок, — сообщил «Честный детектив».
Два источника НГС в силовых структурах опровергают информацию «Честного детектива».
— В деле Фалилеева не фигурирует сумма взятки в 35 миллионов, там есть другие суммы, которые назвать пока не могу. Отмечу лишь, что главный эпизод связан с получением денег от бизнесмена Олега Ярового через его представителей. Это дело пересекается с делом экс-прокурора Новосибирска Ференца, — сообщил источник НГС.
Экс-прокурора Фалиеева и его бывшего заместителя Андрея Турбина 17 февраля заключили в СИЗО до середины апреля. Вместе с ними за решетку угодил и бизнесмен Сергей Белоус, гендиректор ООО «Мандарин» и учредителю ООО «Евразия Сибирь» и «Евразия Сибирь Плюс».
Согласно данным «Контур.Фокуса», соучредителями ООО «Мандарин» являются известные новосибирские бизнесмены Олег Яровой, Эдуард Таран. На 35% компания принадлежит «Парскон Инвестментс Лимитед» (Кипр). Еще два учредителя — Валерия Войшевич и Виктор Лейкус. На конец 2020 года баланс компании составлял почти 800 миллионов рублей, при этом задекларирован убыток 406 тысяч рублей по итогам года.
Олег Яровой — бывший генеральный директор завода «Винап», сейчас он — фигурант уголовного дела о мошенничестве, которое связано с уголовным преследованием бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Его и еще одну высокопоставленную сотрудницу прокуратуры Александру Аверину подозревают в фабрикации уголовного дела в отношении гендиректора ООО АКГ «ЭКФАРД» Натальи Васильевой с целью завладения ее недвижимым имуществом стоимостью около 500 млн рублей. Предполагается, что идея такого рейдерского захвата с помощью прокуратуры исходила от Ярового.
Фалилеева и Турбина задержали утром 16 февраля сотрудники ФСБ. Официальных комментариев ФСБ и СК (делом занимается столичное управление СК) НГС не получил.
Чем отметились Фалилеев и его заместители за годы работы в Новосибирске (один из замов, кстати, избежал ареста из-за заграничного турне), сколько они зарабатывали и прочие интересные факты — в материале НГС.