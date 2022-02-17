До середины апреля пробудет под арестом экс-прокурор Новосибирской области

В четверг, 17 февраля, в Центральном суде Новосибирска была избрана мера пресечения в отношении бывшего прокурора НСО Владимира Фалилеева.
— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток — до 14 апреля 2022 года, — сообщили в суде.
Ранее бывшего заместителя прокурора Андрею Трубина отправили в СИЗО на два месяца.
Источник НГС в правоохранительных органах сообщал, что Владимир Фалилеев был задержан по подозрению в получении взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток».
Владимир Фалилеев возглавлял прокуратуру Новосибирской области с мая