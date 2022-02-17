До середины апреля пробудет под арестом экс-прокурор Новосибирской области

Владимир Фалилеев возглавлял прокуратуру Новосибирской области с мая 2015-го по ноябрь 2018 года. Как уточняли в ведомстве, руководитель оставил должность по собственному желанию и ушел на пенсию по выслуге лет. До 2015 года Владимир Фалилеев занимал пост прокурора Забайкальского края.