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До середины апреля пробудет под арестом экс-прокурор Новосибирской области

Владимира Фалилеева задержали вчера

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В четверг, 17 февраля, в Центральном суде Новосибирска была избрана мера пресечения в отношении бывшего прокурора НСО Владимира Фалилеева.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток — до 14 апреля 2022 года, — сообщили в суде.

Ранее бывшего заместителя прокурора Андрею Трубина отправили в СИЗО на два месяца.

Источник НГС в правоохранительных органах сообщал, что Владимир Фалилеев был задержан по подозрению в получении взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток».

Владимир Фалилеев возглавлял прокуратуру Новосибирской области с мая 2015-го по ноябрь 2018 года. Как уточняли в ведомстве, руководитель оставил должность по собственному желанию и ушел на пенсию по выслуге лет. До 2015 года Владимир Фалилеев занимал пост прокурора Забайкальского края.

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