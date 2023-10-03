«Получал взятки, взамен прекращал проверки бизнеса»: в чем обвиняют экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева

Представитель Генпрокуратуры Ольга Михайлова заявила, что, по версии следствия, Фалилеев получал взятки от Ярового в период с 2015-го по 2018 гг. и ещё несколько лет после своей отставки. В частности, прокурор Новосибирской области якобы получил несколько миллионов рублей на строительство дома для своего сына в Иркутской области, Яровой также якобы оплачивал ремонт личного авто Фалилеева, отправлял дочь прокурора на лечение в Германию и т.д. В общей сложности в качестве взяток силовик, по версии следствия, получил от предпринимателя 10,9 млн рублей.