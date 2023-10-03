«Получал взятки, взамен прекращал проверки бизнеса»: в чем обвиняют экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева

В Ленинском суде Барнаула огласили обвинительное заключение по делу бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Его обвиняют в оказании незаконных услуг бывшему директору завода «Винап» Олегу Яровому за взятки (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщил корреспондент НГС из зала суда.
Представитель Генпрокуратуры Ольга Михайлова заявила, что, по версии следствия, Фалилеев получал взятки от Ярового в период с 2015-го по 2018 гг. и ещё несколько лет после своей отставки. В частности, прокурор Новосибирской области якобы получил несколько миллионов рублей на строительство дома для своего сына в Иркутской области, Яровой также якобы оплачивал ремонт личного авто Фалилеева, отправлял дочь прокурора на лечение в Германию и т.д. В общей сложности в качестве взяток силовик, по версии следствия, получил от предпринимателя 10,9 млн рублей.
Взамен Владимир Фалилеев, отметила Михайлова, осуществлял общее покровительство над компаниями подконтрольными Яровому. Так, прокурор якобы прекратил проверку в отношении одной из организаций.
Фалилеев в зале заседаний заявил, что вину не признаёт, а также отметил, что его уголовное дело сфабриковано на оговоре Ярового.
Заседание началось спустя шесть часов ожидания. Задержка произошла из-за жалоб Фалилеева на плохое самочувствие. Бывшему прокурору оказали медпомощь в городской больнице. Медики отметили, что госпитализация подсудимого не потребовалась.
Владимира Фалилеева задержали 16 февраля 2022 года по обвинению во взяточничестве. Силовики полагают, что в бытность прокурором региона он получал деньги от представителей криминальных кругов, связанных с деятельностью ТЦ в районе бывшей Гусинобродской барахолки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере». В апреле того же года Владимира Фалилеева выселили из служебной квартиры, которую он незаконно занимал на протяжении 4 лет. Экс-прокурор попробовал опротестовать решение и потребовал признать себя нуждающимся в жилье, но суд его иски отклонил.
Параллельно с Фалилеевым силовики задержали его бывшего заместителя по прокурорской работе Андрея Турбина. Его сейчас судят за получение взятки в размере 3 миллионов рублей: за эти деньги он якобы помог переквалифицировать обвинение по уголовному делу на более мягкую статью.