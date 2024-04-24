Подозрительная СТО: кто передал взятку новосибирскому налоговику — подробности скандального дела

Коммерсант, передавший деньги для врио руководителя отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС № 19 Расифа Ибрагимли, занимается ремонтом и техобслуживанием автомобилей. Предприниматель сотрудничал с силовиками и написал заявление на налоговика, которого теперь обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что взяткодателем выступил учредитель и директор компании, которая занимается техобслуживанием и ремонтом автомобилей. По данным сервиса «Контур. Фокус», организация зарегистрирована в 2015 года и за прошедшее время ни разу не демонстрировала внушительных финансовых достижений. В 2023 году внезапно показатели баланса и выручки предприятия взлетели до 104,6 млн и 70,9 млн рублей соответственно, чистая прибыль при этом составила 717 тысяч рублей.