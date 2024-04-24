Подозрительная СТО: кто передал взятку новосибирскому налоговику — подробности скандального дела

Коммерсант, передавший деньги для врио руководителя отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС № 19 Расифа Ибрагимли, занимается ремонтом и техобслуживанием автомобилей. Предприниматель сотрудничал с силовиками и написал заявление на налоговика, которого теперь обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.
— По материалам дела, Ибрагимли привлекал посредников. Через одного человека он договорился о получении взятки, другого отправил за деньгами, — пояснил собеседник.
Известно, что взяткодателем выступил учредитель и директор компании, которая занимается техобслуживанием и ремонтом автомобилей. По данным сервиса «Контур. Фокус», организация зарегистрирована в 2015 года и за прошедшее время ни разу не демонстрировала внушительных финансовых достижений. В 2023 году внезапно показатели баланса и выручки предприятия взлетели до 104,6 млн и 70,9 млн рублей соответственно, чистая прибыль при этом составила 717 тысяч рублей.
По версии следствия, директор компании принял предложение Ибрагимли скорректировать результаты камеральной проверки финансовой деятельности предприятия. За свои услуги налоговик якобы запросил 12 млн рублей. 22 апреля он был задержан сотрудниками ФСБ и представителями службы собственной безопасности налоговой службы. 24 апреля Расифа Ибрагимли арестовали в Кировском суде. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО.
Ранее корреспондент НГС обнаружил подозрительную компанию, которая зарегистрировала годовую выручку в размере 37 миллиардов рублей при нулевой прибыли и исчезла.