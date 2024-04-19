Половина бюджета Новосибирска: загадочная компания, через которую за год прошло 37 миллиардов, исчезла — мы нашли ее хозяина

НГС обнаружил среди крупнейших компаний 2022 года парадоксальное предприятие Источник: Стас Соколов











Знакомясь со свежей отчетностью крупнейших новосибирских компаний, обозреватель НГС Стас Соколов обнаружил, что из списка исчезло предприятие, которое появилось там так же внезапно годом ранее. Присмотревшись внимательнее, журналисты НГС обнаружили в юрлице с едва ли знакомым кому-то названием «АДС КИТ» немало интересного. Если верить данным портала ФНС, оно появилось из ниоткуда в 2021 году, получило выручку более чем на 37 миллиардов рублей, а потом так же бесследно исчезло.



Миллиардер с окраины

ООО «Аварийно-диспетчерская служба Кит» привлекло внимание НГС, когда эта компания ворвалась в десятку крупнейших новосибирских предприятий по итогам 2022 года с выручкой 37 миллиардов рублей. Данные об этом и сейчас доступны на сайте ФНС. Предприятие, которое с места в карьер смогло выйти на такой уровень, уже тогда выглядело подозрительно, но мы решили подождать каких-то результатов его деятельности. В конце концов, рынок управления жилой недвижимостью меняется, на нем могут появляться крупные игроки. В том числе и те, что ведут реальную деятельность в нескольких регионах.



Однако, когда на портале ФНС начали появляться данные о финансовых итогах компаний за 2023 год, выяснилось, что никакой деятельности ООО «АДС КИТ», по всей видимости, больше не ведет. Сами данные регистрации помечены ФНС как недостоверные — по результатам проверки, проведенной в декабре 2023 года.

Подъезд дома, где была зарегистрирована компания с выручкой в 37 млрд рублей Источник: Дарья Косарева / 2ГИС











Известно про эту компанию на удивление мало. Зарегистрирована она была 10 сентября 2021 года в Новосибирске по адресу ул Охотская, 81/1 в квартире № 44. Этот пятиэтажный жилой дом находится в буквальном смысле на краю города, до границы Заельцовского района Новосибирска (и начала Новосибирского района области) от него меньше 500 метров. В пятидесяти метрах начинается рекреационная зона «Стрижи», переходящая через некоторое время в Заельцовский бор.



Генеральным директором и 100%-м владельцем компании указан некто Заковряжин Денис Николаевич, за которым числится целая вереница ликвидированных в разное время предприятий. Опубликованный баланс компании тоже вызывает недоумение. В нем всего две строчки: выручка и расходы по обычной деятельности, в обеих идентичные данные — 37,2 миллиарда рублей. То есть предприятие получило на счета сумму, равную примерно 60% всех доходов бюджета Новосибирска в этом году. И все их на что-то потратило, после чего просто перестало выходить на связь.



В качестве основной деятельности при регистрации было указано «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Однако в списках управляющих компаний Новосибирска (или какого-то другого города) такого ООО обнаружить не удалось. Любые его упоминания, помимо текста на НГС 2023 года, представляют собой просто ссылки на базы данных юрлиц.

Отчетность «АДС КИТ» выглядит так, как будто перед нами какая-то особенно откровенная «живопырка». На юридическом жаргоне это юридическое лицо, созданное исключительно для перевода денег с одних счетов на другие с целью затруднить отслеживание движения средств. Для того что бы понять, куда реально ушли средства, поступившие на счета такого предприятия, нужно проводить проверку уже в нем конкретно, но это может быть затруднительно, поскольку ничего, кроме счетов в банке (к тому моменту уже пустых), у нее может не быть вообще. В случае с «АДС КИТ» нет даже офиса.

В новосибирской мэрии на запрос НГС ответили, что в сводном федеральном реестре лицензий отсутствуют сведения о выдаче OOO «АДС КИТ» лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Ни в каких мероприятиях, организованных городской администрацией, эта компания участия также не принимала.

Дела судебные

Куда больше информации о Денисе Николаевиче Заковряжине можно найти в базах данных районных судов Новосибирской области, а также в базах данных ФССП. В июле 2023 года он выслушал приговор за особо крупное мошенничество в составе группы лиц и был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как установил Железнодорожный районный суд, Денис Заковряжин вместе с четырьмя подельниками в 2012–2013 годах под видом займов похитили у банка МТС более 180 миллионов рублей. Четверо из пяти мошенников оказались фигурами вполне прозаическими. Среди них был бизнесмен, который с целью получения займа большего, чем мог себе позволить, нашел посредника, знакомого с банкирами, собственно посредник и два высокопоставленных сотрудника банка. Чтобы придать афере видимость законных правоотношений, четверка сделала вид, будто крупный заём понадобился бизнесмену для покупки новой АЗС в свою сеть. В качестве продавца станции выступил как раз Денис Заковряжин, на тот момент не имевший в бизнесе опыта ни как владелец компании, ни как наемный директор.

Осудили компанию лишь спустя 11 лет, и приговоры вышли достаточно мягкими — от 3 до 4 лет колонии. Решение суда Денис Заковряжин, единственный из всей компании, слушал за решеткой. Под стражу его взяли по другому уголовному делу.

Дело упаковочного завода

Ради сохранения анонимности Денису Заковряжину пришлось потеть в куртке с капюшоном в июльскую жару Источник: Анна Скок / NGS.RU











18 апреля 2024 года в Центральном районном суде началось судебное следствие по нему. На этот раз Дениса Заковряжина вновь обвинили в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов — однако при иных, не связанных с банками обстоятельствах. Согласно озвученному в заседании обвинительному заключению, Денис Заковряжин в конце 2015 года познакомился с предпринимателем, который был по уши в долгах и искал, у кого бы занять денег, ну и предложил ему свои услуги — одолжил чуть больше полутора миллионов рублей.



— Заём был короткий, 3–4 месяца, и вернуть его Заковряжин не просил. У него была другая цель: он пошел в суд, претензии мне специально направлял по левому адресу, суд тоже прошел без меня, — рассказал потерпевший по уголовному делу Алексей Ильин. — Также в суде он изменил денежное взыскание на взыскание доли в моей компании. Без меня как собственника провел сделку по изменению формы собственности на долю, чего по закону делать нельзя. <…> Узнал я об этом через полтора года, когда оказалось, что я больше никто. Пошел в суды, в судах доказал неправомерные действия Заковряжина и его товарища, там группа лиц была, и суд меня восстановил в правах. Но когда я пришел на свое предприятие, имущество, которое стоило более сотни миллионов рублей, всё было вывезено.

Алексей Ильин владел расположенным в Криводановке ООО «Завод Сибупакиндустрия», которое производило упаковку из бумаги и картона. 21 марта 2022 года ликвидированным. Фактически действовать компания перестала гораздо раньше: уже в 2020 году, по данным сервиса Rusprofile, юрлицо показало нулевые выручку и прибыль. С 22.06.2017 по 24.01.2018 учредителем фирмы числился и Денис Заковряжин.

Аналогичная судьба постигла и вторую компанию Алексея Ильина, ООО «Нива», которая в настоящий момент, по данным сервиса, находится в стадии банкротства.

— Я 15 лет по болтикам этот завод собирал, всё сам делал. Потом у меня начались финансовые трудности, и всё, — констатирует потерпевший.

По данным обвинения, его финансовое состояние на тот момент оценивалось еще хуже: на грани неплатежеспособности.

Комментировать свое отношение к этому делу, да и вообще разговаривать с журналистом НГС Денис Заковряжин в категоричной форме отказался, а суде заявил, что не признаёт вину и не вполне понимает предъявленное ему обвинение, так как следствие составило его предельно неконкретно, так что он толком и не понимает, от чего и как ему защищаться.

Как и в процессе по делу о похищенных миллионах МТС-банка, Денис Заковряжин тщательно прятал свое лицо и возражал против присутствия в зале журналистов. Он вообще не слишком публичен: в социальных сетях вместо фото использует портрет рыжего лиса и денежную жабу, сидящую верхом на горстке монет Источник: Анна Скок / NGS.ru











В связи с недостатками просила вернуть дело прокурору и адвокат Заковряжина, однако суд ходатайство не удовлетворил.



Позицию своего доверителя более подробно раскрыла его адвокат Оксана Потехина. По мнению защитника, потерпевшим по этому уголовному делу следует считать самого Дениса Заковряжина, а аферистом является Алексей Ильин, так как когда предприниматель брал деньги в долг (причем не только у Дениса Заковряжина, но и у других людей), он изначально не собирался ничего отдавать.

— Суды удовлетворили исковые требования моего доверителя, взыскав с Ильина в его пользу порядка одного миллиона девятисот тысяч рублей. В последующем Ильин, и он об этом поясняет в своем допросе (на стадии предварительного следствия. — Прим. ред.), поскольку ему нечем было рассчитываться с кредиторами, скрывался от них вместе с семьей на протяжении года в другом субъекте Российской федерации, поменяв телефон и предприняв все меры, чтобы его местонахождение не было установлено. На момент 2016 года, согласно сведеньям ФССП, долг Ильина перед физическими лицами уже был порядка 16 миллионов рублей. Он на протяжении длительного времени занимал денежные средства у физических лиц и никому их не возвращал, — озвучила версию защиты Оксана Потехина. — На сегодняшний день Ильин как физическое лицо обратился в арбитражный суд с заявлением о банкротстве для того, чтобы избежать каких-либо выплат всем физическим лицам, у которых он занял денежные средства и не вернул. В течение 10 лет ни одному лицу он не вернул денежные средства.

На сегодняшний день, по данным ФССП, общий долг бывшего предпринимателя увеличился более чем в два раза, в рамках работы по большинству производств исполнители наложили арест на его имущество. Кроме того, в 2017 году пресс-служба Следственного управления по Новосибирской области отчиталась об окончании разбирательства по делу о полной невыплате заработной платы в срок более 2 месяцев на общую сумму более 3,3 миллионов рублей, какое наказание назначил предпринимателю суд, выяснить не удалось.

Разбираться, кто в запутанной истории мошенник, а кто — потерпевший, предстоит Центральному районному суду, однако сам факт, что в видимых гражданско-правовых отношениях следователи всё же увидели признаки мошеннической схемы и возбудили дело, уже о многом говорит.

Связана ли с какими-либо аферами деятельность ООО «АДС КИТ» — вопрос по-прежнему открытый.