Осудили спустя 11 лет. Подробности дела о хищении 180 миллионов из «МТС-банка» — куда ушли деньги

Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня, 20 июля, поставил точку в деле об особо крупном мошенничестве, в котором участвовали сотрудники МТС-банка и несколько предпринимателей. Четверо человек получили реальные сроки — от 3 до 4 лет в колонии, но намерены обжаловать приговор.
Согласно выводам суда, под видом займа в 2012–2013 годах компания похитила более 180 миллионов рублей. Их пятый подельник, бизнесмен Александр Якушев уже выслушал приговор: он активно сотрудничал со следствием, сдал былых товарищей, и потому его дело рассматривали отдельно.
Как выяснил суд, в октябре 2012 года учредитель ООО «Адекс» Александр Якушев решил, что может зарабатывать больше. Компания занималась розничной продажей топлива и имела несколько АЗС на территории Алтайского края, и Якушев решил получить большой займ якобы на реконструкцию автозаправок. Чтобы его заявку удовлетворили, бизнесмен подыскал посредника — согласно выводам суда, им стал Сергей Базарный, который познакомил владельца заправок с заместителем управляющего филиалом банка Александром Кимом и одним из его подчинённых, начальником управления кредитования Евгением Лукашевым.
— На основании недостоверных сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества и фиктивных документах Ким и Лукашев, являясь сотрудниками банка, подготовили положительное кредитное заключение, на основании которого банком одобрен кредит и выданы денежные средства в общей сумме более 150 млн рублей, — рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Анастасия Пронина.
В июле 2013-го, по той же схеме, кредитный лимит, по данным обвинения, был увеличен, и итоговая сумма превысила 180 миллионов рублей.
Тогда же в деле появился последний аферист, Денис Заковряжин, который, по данным стороны обвинения, изобразил продавца АЗС, которую собирался покупать «Адекс».
Изначально следователи были уверены, что Ким, Лукашев и Базарный занимались и легализацией денег, но в итоге суд пришел к выводу, что по этому эпизоду подсудимых можно оправдать. Перенаправлял деньги на счета фирм-однодневок только Александр Якушев.
Сами подсудимые имели на дело собственный взгляд: такие крупные кредиты не могли выдаваться филиалом без итогового решения головного офиса в Москве, и по мнению Евгения Лукашева, окончательное решение, позволившее Якушеву похитить деньги было принято именно в столице. Новосибирские же банкиры, вместе с остальными подсудимыми, понесли ответственность вместо настоящих мошенников, считает Лукашев.
Суд однако встал на стороны обвинения. Первым, 22 февраля 2022 года выслушал приговор Александр Якушев. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима. Сегодня огласили итоговое решение и по делу его товарищей: Евгения Лукашева — также к 4 годам колонии, Сергея Базарного и Александра Кима — к 3,5 годам лишения свободы, а Дениса Заковряжина — к 3 годам колонии. Все в колонии общего режима. Кстати, он единственный во время рассмотрения дела находился под арестом в СИЗО. Правда, по другому уголовному делу.
Лукашева, Кима и Базарного взяли под стражу в зале суда.
Ранее НГС писал о том, как мебельщик собрал с клиентов 2 миллиона рублей, а потом сбежал в Москву. Он уже тоже выслушал приговор.