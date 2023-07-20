Осудили спустя 11 лет. Подробности дела о хищении 180 миллионов из «МТС-банка» — куда ушли деньги

Как выяснил суд, в октябре 2012 года учредитель ООО «Адекс» Александр Якушев решил, что может зарабатывать больше. Компания занималась розничной продажей топлива и имела несколько АЗС на территории Алтайского края, и Якушев решил получить большой займ якобы на реконструкцию автозаправок. Чтобы его заявку удовлетворили, бизнесмен подыскал посредника — согласно выводам суда, им стал Сергей Базарный, который познакомил владельца заправок с заместителем управляющего филиалом банка Александром Кимом и одним из его подчинённых, начальником управления кредитования Евгением Лукашевым.