Мебельщик собрал с клиентов почти 2 миллиона и сбежал в Москву — его вернули в Новосибирск и осудили

Летом 2022 года новосибирцы рассказали корреспонденту НГС о работе компании «FORMAT MK». Обманутые клиенты — на тот момент их было 8 человек, а суммарный ущерб составлял около 2 миллионов рублей — написали заявление в полицию на Ивана Вятчинина, который являлся руководителем фирмы. Позже стало известно, что бизнесмен переехал в Москву.

