Мебельщик собрал с клиентов почти 2 миллиона и сбежал в Москву — его вернули в Новосибирск и осудили

Октябрьский суд вынес приговор по делу новосибирского бизнесмена Ивана Вятчинина, которого обвинили в мошенничестве (ч.2, ч.3 ст. 159 УК РФ): он собрал с клиентов деньги на производство кухонных гарнитуров, обязательства не выполнил, переехал в Москву и перестал отвечать на звонки.
— Вятчинин И. признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, — сообщили в суде.
Летом 2022 года новосибирцы рассказали корреспонденту НГС о работе компании «FORMAT MK». Обманутые клиенты — на тот момент их было 8 человек, а суммарный ущерб составлял около 2 миллионов рублей — написали заявление в полицию на Ивана Вятчинина, который являлся руководителем фирмы. Позже стало известно, что бизнесмен переехал в Москву.
В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. В декабре следователи привезли предпринимателя в Новосибирск и предъявили ему обвинение. Вятчинин свою вину отрицал: по его словам, клиенты не оплатили полную стоимость материалов, поэтому он не смог выполнить свои обязательства по договорам.
Приговор в законную силу не вступил.
На прошлой неделе суд вынес приговор владельцу суши-кафе, в котором отравились 46 человек.