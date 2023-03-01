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Новосибирцы заказали у бизнесмена мебель на 2 млн рублей — он получил деньги и сбежал в Москву

Теперь мебельщика будут судить за мошенничество

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Предпринимателю грозит реальный срок в колонии

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В Новосибирске закончили расследование дела о компании FORMAT MK, клиенты которой не дождались установки оплаченных кухонных гарнитуров и шкафов-купе. На скамье подсудимых в скором времени окажется предприниматель Иван Вятчинин, которого обвиняют в мошенничестве.

Следователи выяснили, что компания проработала всего год — с июля 2021 года по июль 2022-го. Бизнесмен открыл офис в ТЦ «Речной», где принимал заказы клиентов на изготовление корпусной мебели. В результате он заключил 12 договоров, обязательства по которым не исполнил.

— Он обвиняется в совершении 12 преступлений. Ущерб по разным преступлениям составил от 48 тыс. рублей до 436 тыс. рублей, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

В августе 2022 года обманутые клиенты рассказали о ситуации корреспонденту НГС. Они пояснили, что директор компании FORMAT MK Иван Вятчинин в определенный момент просто перестал выходить на связь. На тот момент было подано 8 заявлений в полицию, ущерб оценили в сумму более 2 млн рублей. Осенью стало известно, что предприниматель переехал в Москву.

Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Вятчинина нашли в столице, сообщили об уголовном преследовании и привезли в Новосибирск. В процессе расследования были проведены 12 очных ставок.

Уголовное дело уже поступило в Октябрьский районный суд для рассмотрения. Дата первого заседания будет известна позже.

В феврале в Новосибирске за мошенничество осудили диспетчеров железнодорожной станции Новосибирск-Главный. Они обещали киоскерам подгонять пассажирские составы ближе к павильонам за вознаграждение.

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