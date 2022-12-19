Полиция привезла из Москвы новосибирского мебельщика: клиенты требуют от него вернуть 2 млн

— Новосибирские следователи (следователи ГУ МВД по НСО. — Прим. ред.) были командированы в Москву. Они его там нашли, объявили ему, что он обвиняется по уголовному делу. Две недели назад он вернулся в Новосибирск. Он заявляет, что он не мошенник, а наши граждане не оплатили ему работы, поэтому он мебель не отдает. Он избрал позицию защиты в гражданско-правовом поле, — сообщила корреспонденту НГС юрист Анастасия Борисова, которая представляет интересы одного из потерпевших.

