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Полиция привезла из Москвы новосибирского мебельщика: клиенты требуют от него вернуть 2 млн

Предпринимателю придется провести 12 очных ставок с потерпевшими

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На время расследования обвиняемого отпустили под подписку о невыезде

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Бизнесмена Ивана Вятчинина доставили из Москвы в Новосибирск как обвиняемого по делу о мошенничестве. В августе новосибирцы пожаловались на предпринимателя в полицию: он, по их словам, собрал предоплату за производство и установку кухонь и перестал отвечать на звонки.

— Новосибирские следователи (следователи ГУ МВД по НСО. — Прим. ред.) были командированы в Москву. Они его там нашли, объявили ему, что он обвиняется по уголовному делу. Две недели назад он вернулся в Новосибирск. Он заявляет, что он не мошенник, а наши граждане не оплатили ему работы, поэтому он мебель не отдает. Он избрал позицию защиты в гражданско-правовом поле, — сообщила корреспонденту НГС юрист Анастасия Борисова, которая представляет интересы одного из потерпевших.

По ее словам, на ближайшие дни запланировано проведение очных ставок Вятчинина с потерпевшими: всего их 12 человек. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество с причинением значительного ущерба» (копия уведомления имеется в распоряжении редакции).

Корреспондент НГС направил в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

В августе новосибирцы рассказали, что компания по производству и установке кухонной мебели «FORMAT MK» не исполняет обязательства по договору. Обманутые клиенты — на тот момент их было 8 человек, а суммарный ущерб составлял около 2 миллионов рублей — написали заявление в полицию на предпринимателя Ивана Вятчинина, который являлся руководителем фирмы. Позже стало известно, что бизнесмен переехал в Москву.

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