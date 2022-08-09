Мебельщика обвинили в мошенничестве на 2 млн — он собрал с новосибирцев предоплату за кухни и перестал отвечать на звонки

Сразу несколько жителей Новосибирска обратились в полицию с заявлением на бизнесмена-мебельщика, который, взяв предоплату за изготовление и установку кухонь, просрочил исполнение договоров и перестал выходить на связь с клиентами. На своем сайте он выдает фото, скачанные из интернета, за реализованные проекты, и, пожалуй, сильно лукавит об опыте работы.
Позвоните завтра
Когда в частный дом Дине Алексеевой понадобилась новая кухня, она сначала обратилась в одну из крупных мебельных компаний. Предварительный расчет женщину не устроил — внушительный проект вышел в сумму более миллиона рублей. Тогда Дина решила изучить более мелкие новосибирские предприятия. Компания «FORMAT MK» привлекла к себе внимание хорошими отзывами на сервисе 2ГИС: пользователи хвалили «сотрудников» за оперативность, подбор «отличных материалов» и адекватные цены. Дина, обратившись в «FORMAT MK», по факту общалась только с одним человеком.
— Вятчинин Иван. Он приехал к нам домой, сделал замеры, привез образцы фасадов. За два дня сделал эскиз и дал ответы на все мои глупые вопросы. Через пару дней я приехала к нему в офис, мы подписали оригинал договора на кухню, хлопнули по рукам и начали работать, — рассказала в беседе с НГС Дина Алексеева.
Стопроцентную предоплату (около 450 тысяч рублей) женщина перевела на расчетный счет. При этом в договоре (имеется в распоряжении редакции) фирма «FORMAT MK» вообще не фигурирует. В качестве исполнителя работ указан ИП Вятчинин И. В, но Дину это не смутило. Договор был подписан 12 марта 2022 года. Установка кухни была назначена на майские праздники.
— За две недели до готовности кухонного гарнитура я ему начала звонить: «Иван, уточните точный день прибытия». Он уходит от ответа постоянно, мол, подождите, я доеду до офиса, я уточню. Так продолжалось 2 недели, я смекнула — что-то тут не то. Потом он просто перестал брать трубки, начал меня игнорировать. Я пишу гневные сообщения, он иногда отвечает: переносит сроки — сдвигает, сдвигает, — делится Алексеева.
Когда просрочка по выполнению работ перевалила за полтора месяца, женщина пригрозила мебельщику судом. Предприниматель, по ее словам, начал «огрызаться» — заявил, что в таком случае клиентка «вообще ничего не получит». Дина сначала отправила письменную претензию, затем уведомление о расторжении договора — в ответ тишина. Тогда женщина обратилась с иском в Арбитражный суд и параллельно написала гневный отзыв на 2ГИС.
— В отзыве я указала свой номер телефона. Мне начали звонить люди, рассказывать, что они попали в аналогичную ситуацию: мебельщик взял предоплату и пропал, — отметила Дина.
По ее словам, она оказалось далеко не единственный «жертвой» предпринимателя.
С двумя детьми без кухни
Ольга заказала в «FORMAT MK» кухню и шкаф: семье необходимо обставлять недавно сданную квартиру в новостройке. В середине мая оформили договор, оплатили более 70% от чека (около 160 тысяч рублей). Женщина отмечает, что ее покорила обходительность мастера — только на прорисовку проекта ушло 3 часа. После этого он часто звонил, уточнял размеры бытовой техники. Установка кухни была назначена на 8 июля.
— Ближе к 8 числу, мы ему позвонили, он сказал, что числа 15-го будет, потом 27-го, затем написал, что кухня вообще еще не готова. Я прошу конкретные сроки, он ничего не отвечает. Потом вообще связь с ним пропала, — жалуется Ольга.
Женщина отметила, что сегодня живет с двумя детьми в новостройке без кухни: ремонт затянулся, денег на новый гарнитур у семьи нет.
— Представляете, как я с ребятишками без кухни?! — восклицает женщина.
Внимательно прочитав отзывы о работе мебельщика, Ольга ужаснулась. Объединенные общей проблемой, клиенты решили объединиться.
Сам себе предприниматель
Мебельная компания «FORMAT MK» позиционирует себя как «мебельная фабрика» с командой «опытных специалистов», которые помогут клиенту «реализовать самые смелые идеи». В рекламной аннотации говорится, что «за долгие годы работы» была создана «удобная система расчетов», с помощью которой можно «рассчитать несколько вариантов кухонь и подобрать мебель под запланированный бюджет».
При этом указывается, что в распоряжении предприятия находятся ламинированные плиты, декоративные плиты, ПВХ-пленки, а также «собственное производство столешниц из искусственного камня».
На сайте компании информация периодически обновляется. Например, в августе заказчикам кухонного гарнитура обещают стол в подарок. Потенциальным клиентам также предлагают ознакомиться с выгодными предложениями и портфолио выполненных работ. Мы решили проверить снимки на предмет авторства.
Например, одна из фотографий при проверке с помощью сервиса «Яндекс.Картинки» перенесла нас на сайт пензенской мебельной фабрики, который не обновляется с 2017 года.
Еще несколько снимков давно используются мебельщиками всех мастей для рекламы и в Москве, и в Екатеринбурге, и даже в Бишкеке, поэтому отследить автора довольно трудно.
На сайте компании указан один единственный телефон. Учитывая, что клиенты «FORMAT MK» подписывали договор с ИП Вятчинин И. В, можно полагать, что за «командой опытных специалистов» скрывается один предприниматель.
— Мы не видели ни одного другого сотрудника. Он в офисе работает один, проект составляет сам, с клиентами работает сам и всю бухгалтерию, похоже, ведет сам, — отметила Ольга.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ИП Вятчинин И. В. было зарегистрировано 5 марта 2020 года, а на учет встало вовсе 16 августа 2021 года, что идет вразрез с заявлением о многолетней успешной работе компании «FORMAT MK».
Приоритетный вид деятельности предприятия — «Производство кухонной мебели», но бизнесмен допускает, что когда-нибудь может заняться и торговлей табаком, и продажей мяса, фруктов, рыбы и т.д.
В настоящее время ИП проходит ответчиком по судебному разбирательству о взыскании 444 тысяч рублей (кухня Дины Алексеевой).
Примечательно, что в начале 2010-х у Вятчинина И. В уже было ИП, которое специализировалось на торговле продуктами питания, но предприятие, которое было зарегистрировано в поселке Октябрьский Краснозерского района, проработало недолго: с 2011 по 2013 год.
«Кидалово чистой воды»
При внимательном рассмотрении отзывов о «FORMAT MK» на 2ГИС, можно заметить, что оценки работы специалистов компании «скачут» от одной до пяти звезд. Первые два комментария (от декабря 2021 года) — негативные. В них клиенты предупреждают, что под видом мебельной фабрики работает ИП, что предприниматель не выполняет условия договора, а если и устанавливает кухню — то с многочисленными «огрехами», которые «не собирается исправлять». Затем по списку идут больше 10 восторженных откликов о работе фирмы на твердую пятерку.
Пользователь Евгений Набатов в середине мая пожаловался, что еще в январе заказал в «FORMAT MK» гарнитур за 330 тысяч рублей, в результате получил «половину кухни, на мебели трещины, сколы, щели, всё криво». Евгений назвал положительные отзывы «фейками» и отметил, что собирается идти в суд.
В настоящее время на предпринимателя подано 4 заявления в полицию и 2 исковых заявления в суд. Адвокат Анастасия Борисова, которая представляет интересы Дины Алексеевой, в беседе с журналистом НГС, отметила, что в действиях предпринимателя усматриваются признаки мошенничества.
— Грань между потребительским спором и мошенничеством пересекается тогда, когда предполагаемый мошенник уклоняется от общения, уклоняется от письменного контакта, когда становится известно, что потерпевший не один. Еще один фактор — сумма ущерба: в одном случае это 450 тысяч рублей, в другом — 300 тысяч. Учитывая, что потерпевших только сейчас насчитывается 8 человек, общий ущерб близится к 2 миллионам рублей, — отметила адвокат.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в отделе полиции «Ленинский» были зарегистрированы несколько сообщений о преступлениях, которые будут рассматриваться в соответствии с российским законодательством.
Журналисты НГС пытались связаться с Иваном Вятчининым, но номер, указанный на сайте, раз за разом оказывался не доступен.
На прошлой неделе Центральный суд Новосибирска вынес третий по счету приговор адвокату Сергею Пищуку, который оставлял новосибирцев без жилья.