Мебельщика обвинили в мошенничестве на 2 млн — он собрал с новосибирцев предоплату за кухни и перестал отвечать на звонки

— Вятчинин Иван. Он приехал к нам домой, сделал замеры, привез образцы фасадов. За два дня сделал эскиз и дал ответы на все мои глупые вопросы. Через пару дней я приехала к нему в офис, мы подписали оригинал договора на кухню, хлопнули по рукам и начали работать, — рассказала в беседе с НГС Дина Алексеева.

Стопроцентную предоплату (около 450 тысяч рублей) женщина перевела на расчетный счет. При этом в договоре (имеется в распоряжении редакции) фирма «FORMAT MK» вообще не фигурирует. В качестве исполнителя работ указан ИП Вятчинин И. В, но Дину это не смутило. Договор был подписан 12 марта 2022 года. Установка кухни была назначена на майские праздники.