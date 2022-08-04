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«Обладает безупречным даром убеждения»: адвокату, который оставлял новосибирцев без жилья, увеличили срок

Это уже третий обвинительный приговор, вынесенный Сергею Пищуку

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Суд назначил срок по совокупности дел

Суд назначил срок по совокупности дел

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Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор Сергею Пищуку, которого обвинили в мошенничестве. Он предоставлял потерпевшим денежные займы под залог жилья, а затем искусственно создавал условия для невыплаты средств, чтобы получить имущество.

— По данному уголовному делу суммы [займов] были незначительные, от 35 тысяч до 500 тысяч рублей. Обязательным условием для получения денег было до получения займа пойти к нотариусу и выписать доверенность на подконтрольное ему лицо (эти сотрудники не были осведомлены о совершаемых Пищуком мошеннических действиях), — рассказала НГС государственный обвинитель Оксана Толстых. — Потерпевшие Пищуку доверяли, поскольку бывали у него в офисе, знали, что он адвокат, к тому же Пищук обладает безупречным даром убеждения, а все потерпевшие были юридически неграмотны.

Как следует из материалов дела, спустя некоторое время (от нескольких месяцев до нескольких лет) адвокат начинал уклоняться от встреч с должниками, на словах уверяя их, что деньги можно отдать и позднее, а сам начинал подготавливать документы на регистрацию права собственности: регистрировал в Росреестре соглашения об отступном.

Как рассказала НГС Оксана Толстых, в двух случаях Сергею Пищуку удалось довести задуманное до конца, еще одна женщина решила продать принадлежащий ей земельный участок с жилым домом, узнала, что в ближайшее время может остаться без жилья, и отменила доверенность, которую до этого выдала помощнику Пищука. Еще одна женщина не осталась без жилья благодаря оперативникам: адвокат уже начал оформлять право собственности на ее долю в земельном участке и расположенном на нем доме, но был задержан в 2017 году.

Всего Сергей Пищук стал фигурантом трех уголовных дел: далеко не все потерпевшие подали заявления в полицию одновременно.

В 2019 году по первому делу Сергея Пищука приговорили к пятилетнему сроку за мошенничество. Приговор по второму делу вынесли в июне 2022 года, тогда ростовщика приговорили к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 300 000 рублей.

Как и в предыдущих случаях, Сергей Пищук категорически не признавал свою вину.

— Он ни с чем не согласен, считает, что между ним и потерпевшими сложились исключительно гражданско-правовые отношения, никакой безвозмездности не было. Он дал людям деньги, они не смогли по договору займа эти деньги полностью вернуть и отдали ему имущество, — рассказала о позиции осужденного Оксана Толстых.

Тем не менее суд счел вину Пищука доказанной.

— 3 августа объявили приговор по третьему делу, девять лет в совокупности, срок начинает исчисляться с 2020 года. По первому делу было пять лет, по второму — восемь, по третьему — девять. Получается в итоге девять (по совокупности приговоров. — Прим. ред.). Второй приговор мы будем обжаловать, а третий — нет, — рассказала НГС представитель потерпевших юрист Елена Расторгуева.

По данным карточки дела, Сергея Пищука обвинили в приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он должен будет выплатить штраф в 400 000 рублей.

В июле НГС писал о жительнице Новосибирска, которая поехала отдыхать в Яровое и пострадала от действий телефонного мошенника. Женщина потеряла 500 000 рублей.

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