«Обладает безупречным даром убеждения»: адвокату, который оставлял новосибирцев без жилья, увеличили срок

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор Сергею Пищуку, которого обвинили в мошенничестве. Он предоставлял потерпевшим денежные займы под залог жилья, а затем искусственно создавал условия для невыплаты средств, чтобы получить имущество.

— По данному уголовному делу суммы [займов] были незначительные, от 35 тысяч до 500 тысяч рублей. Обязательным условием для получения денег было до получения займа пойти к нотариусу и выписать доверенность на подконтрольное ему лицо (эти сотрудники не были осведомлены о совершаемых Пищуком мошеннических действиях), — рассказала НГС государственный обвинитель Оксана Толстых. — Потерпевшие Пищуку доверяли, поскольку бывали у него в офисе, знали, что он адвокат, к тому же Пищук обладает безупречным даром убеждения, а все потерпевшие были юридически неграмотны.