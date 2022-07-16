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Сибирячке позвонил мошенник, когда она отдыхала в Яровом, — она потеряла полмиллиона

Подозреваемого ищет полиция

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Пострадавшая была на отдыхе в Яровом

Пострадавшая была на отдыхе в Яровом

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Телефонный мошенник похитил у жительницы Новосибирска 500 000 рублей. Это произошло, когда 64-летняя женщина отдыхала в городе Яровое в Алтайском крае. Она обратилась в полицию 15 июля.

— Потерпевшая рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковской картой проводят мошеннические действия. Для предотвращения хищения денег необходимо сообщить код, который поступит в СМС-сообщении, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина выполнила требования неизвестного, после этого с ее карты списали деньги. Полиция выясняет, на какой счет перечислили средства, и устанавливает личность звонившего.

В начале туристического сезона несколько человек стали жертвами обмана. Они переводили предоплату за проживание на несуществующей базе отдыха на Алтае. Объясняем, как не оказаться в такой ловушке.

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