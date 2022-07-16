Сибирячке позвонил мошенник, когда она отдыхала в Яровом, — она потеряла полмиллиона
Подозреваемого ищет полиция
Телефонный мошенник похитил у жительницы Новосибирска
— Потерпевшая рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковской картой проводят мошеннические действия. Для предотвращения хищения денег необходимо сообщить код, который поступит в СМС-сообщении, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Женщина выполнила требования неизвестного, после этого с ее карты списали деньги. Полиция выясняет, на какой счет перечислили средства, и устанавливает личность звонившего.
В начале туристического сезона несколько человек стали жертвами обмана. Они переводили предоплату за проживание на несуществующей базе отдыха на Алтае. Объясняем, как не оказаться в такой ловушке.