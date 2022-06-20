Адвокату-ростовщику Сергею Пищуку увеличили до 8 лет срок наказания за присвоение квартир
Приговор суда первой инстанции предусматривал 4,5 года заключения
20 июня Новосибирский областной суд вынес апелляционный обвинительный приговор адвокату из Краснообска Сергею Пищуку. За 4 эпизода мошенничества в особо крупном размере ему назначили 8 лет колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей.
Ранее суд первой инстанции назначил ему наказание в 4,5 года колонии, с чем не согласился сам Пищук и прокуратура Новосибирской области.
В суде установлено, что Пищук разработал схему по незаконному личному обогащению. С этой целью он предоставлял физическим лицам денежные займы, заключая с потерпевшими договоры с соблюдением определенных и обязательных условий. Одним из условий был залог недвижимого имущества (в качестве обеспечения обязательств) с передачей пакета оригиналов правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества и оформлением у нотариуса доверенности на подысканных Пищуком лиц, сообщили НГС в прокуратуре.
— Все потерпевшие добросовестно выполняли свои обязательства, своевременно выплачивая Пищуку денежные средства по договорам займа. Однако мужчина стал искусственно создавать условия невыплаты по долговым обязательствам. Действия виновного повлекли лишения права потерпевших на 2 квартиры (в Центральном и Калининском районах г. Новосибирска), дом, 2 земельных участка, на общую сумму более 9,8 миллиона рублей (стоимость указана на 2015 год), — добавили в прокуратуре Новосибирской области.
Это уголовное дело — второе по счету в биографии Сергея Пищука. В октябре 2019 года его приговорили к пятилетнему сроку в колонии за мошенничество в особо крупном размере с четырьмя объектами недвижимости своих заемщиков. Во время отбывания срока ему зачли время, проведенное в СИЗО, фактически наказание по нему аферист отбыл.