Адвокату-ростовщику Сергею Пищуку увеличили до 8 лет срок наказания за присвоение квартир

20 июня Новосибирский областной суд вынес апелляционный обвинительный приговор адвокату из Краснообска Сергею Пищуку. За 4 эпизода мошенничества в особо крупном размере ему назначили 8 лет колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей.



Ранее суд первой инстанции назначил ему наказание в 4,5 года колонии, с чем не согласился сам Пищук и прокуратура Новосибирской области.

