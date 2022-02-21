Завершено расследование третьего дела адвоката-мошенника: он присваивал квартиры своих заемщиков

Новосибирские следователи рапортуют о передаче в суд материалов расследования третьего уголовного дела экс-адвоката из Краснообска Сергея Пищука.
В деле насчитывается четверо пострадавших, ущерб которым оценен в сумму свыше 8 миллионов рублей.
По версии следствия, Пищук придумал и реализовал аферу по присвоению домов и квартир финансово безграмотных сибиряков-заемщиков под видом займа под залог. При этом при оформлении документов люди подписывали доверенность на его сообщницу. Эта доверенность позволял отчуждать дома и квартиры заемщиков без их участия в пользу мошенника. Даже если человек платил вовремя, он лишался имущества, узнавая об этом постфактум.
— От своего имени предоставлял им на основании договора займа наличные денежные средства, путем обмана и злоупотребления доверием, убедив их в необходимости выдаче нотариальной доверенности на предоставление интересов на аффилированное ему лицо и предоставления оригиналов правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в результате чего получал возможность совершать юридически значимые действия в отношении недвижимого имущества заемщиков без уведомления собственников, после чего становился собственником имущества, — так описывают фабулу нового дела о мошенничестве Сергея Пищука в Следственном комитете региона. — В результате преступных действий фигурантом четверым жителям города Новосибирска причинен имущественный ущерб в размере более 8 миллионов рублей.
Фабула третьего дела по ч. 4 ст. 159 Сергея Пищука идентична с первыми двумя. В октябре 2019 года его приговорили к пятилетнему сроку в колонии за мошенничество в особо крупном размере с четырьмя объектами недвижимости своих заемщиков. Во время отбывания срока ему зачли время, проведенное в СИЗО, фактически наказание по нему аферист отбыл. Но из колонии так и не вышел: в декабре 2020 года Пищуку добавили еще 1,5 года за несколько эпизодов по второму уголовному делу. Его ростовщик пытается оспорить, сейчас материалы находятся на рассмотрении Верховного суда.
Сергей Пищук вину не признал ни по одному из уголовных дел. При этом пострадавшими от его действий признаны чуть более десятка человек. Но как ранее сообщал «8 канал. Новосибирск», реальное число потерявших жилье может быть больше: некоторые потерпевшие решили не обращаться в правоохранительные органы, некоторые — не дожили. Во время задержания Сергея Пищука силовиками «8 канал. Новосибирск» выпустил расследование преступной схемы адвокатских займов. По данным издания, по состоянию на осень 2017 года ростовщик был собственником или залогодержателем более сорока объектов недвижимости.
Ранее НГС подробно описывал суть жилищной аферы Пищука, подробности в материале. Отметим, что у ростовщика оказались последователи, самым известных из которых стал Николай Шевченко, его дело сейчас рассматривается в Центральном районном суде Новосибирска.