Завершено расследование третьего дела адвоката-мошенника: он присваивал квартиры своих заемщиков

Сергей Пищук вину не признал ни по одному из уголовных дел. При этом пострадавшими от его действий признаны чуть более десятка человек. Но как ранее сообщал «8 канал. Новосибирск», реальное число потерявших жилье может быть больше: некоторые потерпевшие решили не обращаться в правоохранительные органы, некоторые — не дожили. Во время задержания Сергея Пищука силовиками «8 канал. Новосибирск» выпустил расследование преступной схемы адвокатских займов. По данным издания, по состоянию на осень 2017 года ростовщик был собственником или залогодержателем более сорока объектов недвижимости.

