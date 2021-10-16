«Цель была — не получение процентов, а чужое имущество»: адвоката-ростовщика из Краснообска не выпустили домой из СИЗО

Суд в НСО оставил под арестом адвоката-ростовщика, известного по аферам с жильем
Новосибирский областной суд 15 октября оставил в СИЗО краснообского адвоката Сергея Пищука, которого уже третий раз судят за мошенничество с чужими квартирами. Свой первый срок за мошенничество ростовщик уже отбыл, а под стражей его держат с 2017 года. Сейчас его повторно судят по делу, где был отменен приговор суда.
Как сообщила корреспонденту НГС юрист потерпевших Елена Расторгуева, свой иск Пищук мотивировал слабым здоровьем, четырьмя детьми на иждивении и болезнью отца. Однако суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения фигуранту уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью новосибирцев из-за тяжести инкриминируемых ростовщику преступлений. Его адвокат Елена Ларина отказалась общаться с НГС.
Суть схемы займов под залог Пищуку
Как объясняет Расторгуева, клиентами ростовщика из Краснообска были в основном финансово безграмотные пожилые люди (чаще женщины) в тяжелой жизненной ситуации. При выдаче займа Пищук убеждал их подписать не только договор залога, но и доверенность на свою сообщницу. Такой документ (несколько доверенностей от разных пострадавших есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.) позволял от имени заемщика и без его участия совершать любые операции с заложенной недвижимостью. Поэтому в дальнейшем не играло никакой роли, как клиент ростовщика исполнял свои обязательства.
— Если не платил, сообщница Пищука заключала от имени заемщика договор отступного, и недвижимость уходила фигуранту уголовного дела. Если же клиент добросовестно выплачивал проценты — обвиняемый попросту уклонялся от получения денег и в конечном итоге всё равно завладевал заложенной квартирой или домом, — сообщал ранее представитель СК по Новосибирской области Алексей Максименко.
Елена Расторгуева заявила НГС, что отдельного внимания заслуживает тот факт, что в типовом договоре займа у Пищука было прописано, что в счет погашения долга уходит всего по 100 рублей в месяц, остальное — проценты. То есть некоторым заемщикам нужно было столетиями рассчитываться с ростовщиком по графику для погашения долга.
— Договоры займа с Пищуком имели признаки кабальной сделки, а комплект составленных им документов и дальнейшие действия ростовщика указывали, что главной его целью было не получение процентов по договору займа, а именно присвоение имущества, — говорит Расторгуева.
В октябре 2018 сообщница Пищука Татьяна Волкова, на которую оформлялись доверенности, получила три года условного срока за пособничество в мошенничестве. Волкова пошла на сделку со следствием, ее показания помогли доказать вину ростовщика.
— Судебный процесс над Сергеем Пищуком проводился в закрытом режиме: свидетелям против него предоставили государственную охрану в связи с угрозой их жизни, — сообщила гособвинитель по делу Ксения Короед.
В октябре 2019 года Сергея Пищука приговорили к пятилетнему сроку в колонии за мошенничество в особо крупном размере с четырьмя объектами недвижимости своих заемщиков. Во время отбывания срока ему зачли время, проведенное в СИЗО, поэтому на данный момент он уже отпущен из колонии. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей. Спустя год к этому наказанию добавили еще 1,5 года за несколько аналогичных эпизодов по статье 159 УК РФ. Второй приговор оспорен, как раз это дело сейчас рассматривают повторно.
Масштаб аферы
В вышеуказанных уголовных делах пострадавшими признаны менее десяти человек — их защищает Елена Расторгуева. Но как ранее сообщал «8 канал. Новосибирск», реальное число потерявших жилье может быть больше: некоторые потерпевшие решили не обращаться в правоохранительные органы, некоторые — не дожили. Во время задержания Сергея Пищука силовиками «8 канал. Новосибирск» выпустил расследование преступной схемы адвокатских займов. По данным издания, по состоянию на осень 2017 года ростовщик был собственником или залогодержателем более сорока объектов недвижимости.
Ранее НГС рассказывал о том, как представитель микрокредитных компаний тайно переписывал на себя чужое жилье при выдаче займа под залог недвижимости.