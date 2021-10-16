«Цель была — не получение процентов, а чужое имущество»: адвоката-ростовщика из Краснообска не выпустили домой из СИЗО

Суть схемы займов под залог Пищуку

Как объясняет Расторгуева, клиентами ростовщика из Краснообска были в основном финансово безграмотные пожилые люди (чаще женщины) в тяжелой жизненной ситуации. При выдаче займа Пищук убеждал их подписать не только договор залога, но и доверенность на свою сообщницу. Такой документ (несколько доверенностей от разных пострадавших есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.) позволял от имени заемщика и без его участия совершать любые операции с заложенной недвижимостью. Поэтому в дальнейшем не играло никакой роли, как клиент ростовщика исполнял свои обязательства.

— Если не платил, сообщница Пищука заключала от имени заемщика договор отступного, и недвижимость уходила фигуранту уголовного дела. Если же клиент добросовестно выплачивал проценты — обвиняемый попросту уклонялся от получения денег и в конечном итоге всё равно завладевал заложенной квартирой или домом, — сообщал ранее представитель СК по Новосибирской области Алексей Максименко.



Елена Расторгуева заявила НГС, что отдельного внимания заслуживает тот факт, что в типовом договоре займа у Пищука было прописано, что в счет погашения долга уходит всего по 100 рублей в месяц, остальное — проценты. То есть некоторым заемщикам нужно было столетиями рассчитываться с ростовщиком по графику для погашения долга.

