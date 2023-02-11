Диспетчера станции Новосибирск-Главный брали деньги с киоскеров, чтобы поставлять им поезда

Суд вынес приговор бывшим маневровым диспетчерам ж/д станции Новосибирск-Главный. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, с 2016 по 2020 год подсудимые вступили между собой в сговор. Они обратились к продавцам киосков на платформах Новосибирска-Главного с предложением. За регулярную оплату они пообещали поставлять поезда на те пути, где расположены киоски, чтобы повысить товарооборот продавцов.
— При этом фигуранты сообщили потерпевшим заведомо ложные сведения о том, что якобы решения о поставке пассажирских поездов дальнего следования на указанные пути принимаются маневровыми диспетчерами, — рассказали в Восточном МСУТ СК России.
На самом деле прием поездов проходит в соответствии с нормативными документами станции и от решения диспетчеров не зависит.
Так за 4 года они похитили денег на сумму более 1 миллиона.
— Приговором суда четверым осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 3,6 года условно с испытательным сроком от 2 до 2,6 года. Приговор не вступил в законную силу, — сообщили в СК на транспорте.
В 2020 году за взятку вынесли приговор Вячеславу Воеводскому, занимавшему должность начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный, — ему назначили штраф в размере 4 миллиона рублей.