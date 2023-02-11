Диспетчера станции Новосибирск-Главный брали деньги с киоскеров, чтобы поставлять им поезда

Суд вынес приговор бывшим маневровым диспетчерам ж/д станции Новосибирск-Главный. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2016 по 2020 год подсудимые вступили между собой в сговор. Они обратились к продавцам киосков на платформах Новосибирска-Главного с предложением. За регулярную оплату они пообещали поставлять поезда на те пути, где расположены киоски, чтобы повысить товарооборот продавцов.

