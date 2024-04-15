Молодая новосибирская компания за год увеличила прибыль в 3000 раз — чем она торгует

В списке десяти крупнейших предприятий зарегистрированных в Новосибирской области появилось новое имя — ООО «РСН». За год компания смогла увеличить выручку в 1751 раз, а прибыль — в 3000 раз.

По данным «Контур.Фокус» (в базе «Спарк-Интерфакс» те же показатели) выручка ООО «РСН» в 2023 году превысила 142 миллиарда рублей. По этому показателю она вышла на четвертое место среди крупнейших предприятий Новосибирской области, пропустив вперед только АО «НПК Катрен» (бессменный лидер уже не первый год), ООО «Финансовый консалтинг» (бренд «БКС Мир инвестиций») и «Авиакомпанию S7». На пятом и шестом месте оказались ООО «Разрез Восточный» и АО «Разрез Колывански» (оба предприятий входят в группу «ЭЛСИ»). «РСН» получила в прошлом году чистую прибыль в размере 344 миллиона рублей.