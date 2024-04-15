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Бизнес Молодая новосибирская компания за год увеличила прибыль в 3000 раз — чем она торгует

Молодая новосибирская компания за год увеличила прибыль в 3000 раз — чем она торгует

ООО «РСН» смогло получить выручку на уровне промышленных гигантов

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«РСН» занимается поставкой запчастей и расходников для тяжелой техники

В списке десяти крупнейших предприятий зарегистрированных в Новосибирской области появилось новое имя — ООО «РСН». За год компания смогла увеличить выручку в 1751 раз, а прибыль — в 3000 раз.

По данным «Контур.Фокус» (в базе «Спарк-Интерфакс» те же показатели) выручка ООО «РСН» в 2023 году превысила 142 миллиарда рублей. По этому показателю она вышла на четвертое место среди крупнейших предприятий Новосибирской области, пропустив вперед только АО «НПК Катрен» (бессменный лидер уже не первый год), ООО «Финансовый консалтинг» (бренд «БКС Мир инвестиций») и «Авиакомпанию S7». На пятом и шестом месте оказались ООО «Разрез Восточный» и АО «Разрез Колывански» (оба предприятий входят в группу «ЭЛСИ»). «РСН» получила в прошлом году чистую прибыль в размере 344 миллиона рублей.

Полное название ООО «РСН» — «Рикамбисиб-Н». Как сказано на сайте компании, «группа «Рикамбисиб-Н» является одним из крупнейших поставщиков запасных частей, расходных материалов и комплектующих для горнодобывающей и дорожно-строительной спецтехники Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Shantui, Doosan, Hyundai, Liebherr, JCB». На счетчике Liveinternet, который закреплен на сайте, есть данные о 20 уникальных посетителях за последние 24 часа.

Само по себе факт, что предприятие такого профиля могло получить столь высокую выручку, уже вызывает удивление. Ещё более удивительным можно считать темпы роста компании. В 2022 году ее выручка была всего лишь 81 миллион рублей (в 2020-м и 2012-м — 22 и 30 миллионов соответственно), чистая прибыль — 114 тысяч рублей. То есть всего за год предприятие смогло увеличить объем поступающих на его счета денег в 1753 раза, а чистую прибыль — в 3015 раз.

ООО «РСН» зарегистрировано в 2019 году с уставным капиталом в 300 тысяч рублей. Балансовая стоимость активов по итогам 2023 года составила 42 миллиона рублей. Единственным учредитель компании указан Иван Голощапов, который указан так же единственным владельцем в ООО «Альянс НСК» с выручкой в прошлом году 1,6 миллиона рублей.

Теоретически невероятный рост выручки и прибыли может быть результатом простой арифметической ошибки. Однако точно такие же данные указаны на портале ФНС России. НГС отправил запрос в компанию с просьбой подтвердить сам факт столь бурного роста показателей и его причину.

Ранее НГС уже писал о заметном росте, который показала в прошлом году группа БКС, переместившаяся с четвертого места (в 2022 году) на второе.

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