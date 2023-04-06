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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают квартиру с восточной спальней и черными люстрами. Смотрим на интерьеры за 32 млн

Жилье занимает более 160 квадратов

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Гостиная совмещена с обеденной зоной и кухней

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В Новосибирске выставили на продажу квартиру площадью 167 квадратных метров, которая располагается в ЖК «Кедровый». Владельцам обещают жизнь «в экологически чистом месте города» и просят за недвижимость 31,9 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru 3 апреля.

— Просторная квартира на верхнем этаже, две квартиры на площадке. Квартира просторная, тихая и очень уютная, окна на 3 стороны с прекрасными видами, кухня-столовая, гостиная, 3 спальные комнаты, гардеробная, большая ванная, места хранения, три лоджии, — описывает объект продавец.

Квартира продается в одном из домов «Кедрового»

Квартира продается в одном из домов «Кедрового»

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Экстравагантная кухня-столовая с черной люстрой и мебелью

Экстравагантная кухня-столовая с черной люстрой и мебелью

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Стилистику сохранили даже в ванной комнате

Стилистику сохранили даже в ванной комнате

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Одна из спален оформлена в восточном стиле

Одна из спален оформлена в восточном стиле

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Детская с кроватью в виде корабля

Детская с кроватью в виде корабля

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Это не самая дорогая квартира из ныне продающихся в «Кедровом»: 33 миллиона рублей просят за жилье такой же площади, но в классическом стиле.

Недавно мы показывали, как выглядит квартира в центре Новосибирска с оружейной комнатой.

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