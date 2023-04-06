В Новосибирске продают квартиру с восточной спальней и черными люстрами. Смотрим на интерьеры за 32 млн

В Новосибирске выставили на продажу квартиру площадью 167 квадратных метров, которая располагается в ЖК «Кедровый». Владельцам обещают жизнь «в экологически чистом месте города» и просят за недвижимость 31,9 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru
— Просторная квартира на верхнем этаже, две квартиры на площадке. Квартира просторная, тихая и очень уютная, окна на 3 стороны с прекрасными видами, кухня-столовая, гостиная, 3 спальные комнаты, гардеробная, большая ванная, места хранения, три лоджии, — описывает объект продавец.
Это не самая дорогая квартира из ныне продающихся в «Кедровом»: 33 миллиона рублей просят за жилье такой же площади, но в классическом стиле.
Недавно мы показывали, как выглядит квартира в центре Новосибирска с оружейной комнатой.