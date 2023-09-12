Командир — потомственный летчик. Что известно о пилотах, которые посадили самолет в новосибирском поле

В авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали о пилотах самолета, который сегодня экстренно сел в Новосибирской области. Их имена — Сергей Белов и Эдуард Семенов.
Сергей Белов
Как сообщили в официальном телеграм-канале «Уральских авиалиний», командир воздушного судна — потомственный пилот — Сергей Владимирович Белов. Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать лётчиком, как его отец и дед.
— Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую лётную династию моей семьи, — говорит о себе сам Сергей, который управлял самолетом, севшим под Новосибирском.
Дед Сергея был военным штурманом, служил в городе Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.
Отец Сергея окончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, потом освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии», является почетным членом «Фонда авиационной безопасности СССР», награжден Орденом «Трудового Красного знамени» за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта городе Одессы в 1989 году.
Эдуард Семенов
Второй пилот рейса — Эдуард Витальевич Семёнов.
Он родился 7 мая 1967 года в рабочей семье. Сейчас Эдуарду 56 лет. В он 1985 году окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации. С1887 — 1993 учился в Актюбинском высшем летном училище Гражданской авиации. В авиакомпании «Уральские авиалинии» работает с 2013 года.
Также в самолете находились бортпроводники: Дарья Глушакова, Аиша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов.
Борт авиакомпании совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Борт летел по маршруту Сочи — Омск. По уточненным данным, в самолете было 161 человек, из них 23 ребенка.
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