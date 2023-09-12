Командир — потомственный летчик. Что известно о пилотах, которые посадили самолет в новосибирском поле

Сергей Белов

Как сообщили в официальном телеграм-канале «Уральских авиалиний», командир воздушного судна — потомственный пилот — Сергей Владимирович Белов. Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать лётчиком, как его отец и дед.

