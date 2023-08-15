Пережил хейт и славу. Где сейчас пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузное поле

Дамир Юсупов сейчас, пожалуй, самый известный пилот в России. Именно он четыре года назад посадил Airbus A321 в кукурузное поле у аэропорта Жуковский. После столкновения с птицами оба двигателя самолета оказались повреждены. Как изменилась жизнь пилота после ЧП и чем он занимается сейчас — смотрите в коротком видео чуть выше.
15 августа 2023 года исполнилось четыре года с момента аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний». Это происшествие прозвали «чудом на кукурузном поле», потому что все пассажиры и члены экипажа остались живы. Самолет с полными топливными баками удалось посадить без возгорания. Десятки людей получили травмы, а второй пилот Георгий Мурзин попал в больницу с ушибом грудной клетки.
Все подробности этой истории собраны в отдельной рубрике на сайте наших коллег из E1.RU. А в этой статье журналисты рассказывали, что стало с экипажем знаменитого рейса «Уральских авиалиний».
В марте 2023 года пилот публично признался в том, какие ошибки совершил во время того полета. А еще рассказал, почему перестал называть свое имя пассажирам перед взлетом.