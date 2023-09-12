«Могли отказать тормоза»: почему авиалайнер до Омска отправили в Новосибирск, но он не долетел? Отвечает правительство

Пассажирский авиалайнер «Уральских авиалиний» отправили на посадку в Новосибирск, поскольку на местном аэродроме длиннее полоса, сообщил на оперативном совещании зампред Правительства Омской области Алексей Ромахин. По расчётам, топлива на перелёт должно было хватить, но до Толмачево самолет не долетел, уточнил он.
Чиновник привёл данные окружной транспортной прокуратуры. По его словам, изначально с авиалайнера поступил сигнал тревоги, затем самолёт пропал с радаров. Позже экипаж сообщил, что замечены проблемы с гидравликой, возникли опасения, что при посадке могут отказать тормоза. Решение лететь в Новосибирск приняли потому, что на местном запасном аэродроме полоса длиннее.
По расчётам топлива должно было хватить, однако самолёт совершил аварийную посадку в поле.
Утром 12 сентября авиалайнер Airbus А320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Сочи — Омск», совершил аварийную посадку в поле у села Каменка Убинского района Новосибирской области. На борту самолёта было 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. По предварительным данным, решение об аварийной посадке было принято из-за технической неисправности — отказа гидросистемы. Перед приземлением экипаж подавал сигнал тревоги о нехватке топлива.
О развитии событий вокруг приземлившегося авиалайнер мы оперативно сообщаем в онлайн-трансляции.