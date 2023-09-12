«Могли отказать тормоза»: почему авиалайнер до Омска отправили в Новосибирск, но он не долетел? Отвечает правительство

Чиновник привёл данные окружной транспортной прокуратуры. По его словам, изначально с авиалайнера поступил сигнал тревоги, затем самолёт пропал с радаров. Позже экипаж сообщил, что замечены проблемы с гидравликой, возникли опасения, что при посадке могут отказать тормоза. Решение лететь в Новосибирск приняли потому, что на местном запасном аэродроме полоса длиннее.

