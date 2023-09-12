«Экипаж будет отстранен однозначно». Всё, что сказал глава «Уральских авиалиний» о посадке самолета в поле

Ситуация достаточно стандартная, она не из ряда вон выходящая. Такие ситуации были и раньше, летчики успешно с этим справлялись.



В этой ситуации командир корабля посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Причина: в Омске полоса 2500 метров, в Новосибирске — три километра.



При отказе зеленой гидросистемы наблюдаются некоторые отклонения в работе спойлеров (это тормозные щитки на самолете) и закрылков, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться. Есть методология расчета этой посадочной дистанции. Когда экипаж ушел на второй круг, они посчитали эту дистанцию и она была близкой к предельной, поэтому, чтобы повысить надежность посадки, они ушли в Новосибирск.