«Ты уже не самолет, а телега в воздухе»: возможной причиной посадки авиалайнера в поле назвали математическую ошибку пилотов

Эйфория от успешной посадки авиалайнера «Уральских авиалиний» в новосибирском поле прошла. Во многом действиями пилотов восхищались, потому что ЧП обошлось без пострадавших среди 167 пассажиров и серьезных поломок самолёта. Две недели спустя история об аварийном приземлении Airbus A320 обросла многочисленными версиями о причинах авиаинцидента: к обсуждению подключились эксперты, блогеры и всевозможные источники журналистов, «знакомые с ситуацией». В распоряжении редакции НГС тоже оказалось мнение инсайдера, который рассказал, почему пилоты решили, что им непременно хватит топлива долететь до Новосибирска, и почему горючего всё-таки не хватило.
Что произошло. Коротко
12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Сочи — Омск», на втором круге на посадку в аэропорту имени Карбышева внезапно меняет курс и направляется в Новосибирск. Не долетев порядка 200 километров, пилоты сажают авиалайнер прямо посреди пшеничного поля в Убинском районе. Пострадавших нет, самолёт получил минимальные технические повреждения.
На экстренной пресс-конференции гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что на подлёте к Омску экипаж сообщил о выходе из строя гидравлической системы. По словам Скуратова, командир выразил опасение, что длины посадочной полосы в омском аэропорту может не хватить, если вдруг возникнут проблемы с тормозами, поэтому решил посадить самолёт в новосибирском Толмачёво.
По пути пилоты столкнулись с комплексом обстоятельств (выпущенные створки шасси, низкий эшелон, сильный ветер), которые увеличили расход топлива. В итоге командир осознал, что горючего не хватит, чтобы долететь до Новосибирска, поэтому в экстренном порядке подобрал место для приземления — им выступило пшеничное поле вблизи села Московка.
Версии
О сомнительных решениях экипажа эксперты начали говорить в первый день после аварийной посадки. Специалисты отмечали, что в рамках возбужденного уголовного дела (по ст.263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) силовикам предстоит ответить на два главных вопроса: почему пилоты решили не садиться в Омске и почему по пути в Новосибирск в самолёте «внезапно» закончилось топливо?
Если представить, что версия гендиректора «Уральских авиалиний», мягко говоря, не близка к истине, то картина инцидента начинает играть совершенно иными красками. Недавно в авиационных чатах начали распространять диалог между двумя пилотами, который якобы является расшифровкой черного ящика со злополучного рейса «Сочи — Омск». «Сенсацию» подхватили журналисты, которые, тем не менее, всякий раз подчеркивают, что за подлинность записи не ручаются.
В диалоге, как предполагается, уже после отказа одного из контуров гидросистемы, второй пилот спрашивает командира, что делать. Тот отвечает, мол, пойдём в Новосибирск. Возникает недоумение, зачем лететь в соседний город, если сесть можно «здесь», второй пилот «всё рассчитал». При этом он называет командира «Серёга» (командир Airbus A320 «Уральских авиалиний — Сергей Белов — Прим.ред.).
— Ага, и заторчим на сутки, пока бригаду пришлют, а в Новосибе — база, наши договорятся, отремонтируют за три часа, домой полетим, — отвечает «командир».
На вопрос, хватит ли «керосина», «Серёга» отвечает, что «ещё тонна останется».
Вопросы к подлинности записи есть: в Следственном комитете на транспорте, где ведут расследование, заявили, что расшифровок с чёрного ящика ещё не получали. При этом указанный диалог коррелируется с информацией, которую в редакцию НГС передал источник в авиаотрасли, знакомый с ситуацией.
— Ситуация интересная: с одной стороны, они вроде посадили самолёт, всё хорошо, но с другой стороны — поступили не совсем грамотно, — отметил собеседник.
По его словам, после отказа гидравлической системы при заходе на второй круг над Омском пилоты якобы начали читать мануал к Airbus A320. В руководстве к пользованию самолетом они вычитали, что с выпущенными створками шасси расход топлива увеличится на 180%.
— Они должны были это понимать так: обычный расход + ещё 180% от обычного, а они подумали, что будет просто 180% расход. Они просчитались, — пояснил источник.
Собеседник подчеркнул, что реальное положение дел известно руководству авиакомпании, поэтому лётчикам придётся нелегко.
Мнение эксперта
Пилот обязан знать мануал к самолёту, которым управляет, — это одно из условий получения допуска на управление авиалайнером, заявил корреспонденту НГС бывший независимый эксперт космического кластера Фонда «Сколково», экс-конструктор ОКБ «Сухой», авиаэксперт Вадим Лукашевич. По его словам, в экстренных ситуациях лётчики ведут расчёты «не на калькуляторах», поскольку «у них есть бортовые компьютеры».
— Лётчик может забыть, на сколько увеличивается расход топлива в той или иной ситуации, но он должен понимать, что выпущенные шасси очень сильно увеличивают сопротивление воздуха и, как следствие, очень сильно растёт расход. У тебя сопротивление растет: ты уже не обтекаемый самолет, а телега в воздухе, ещё и скорость меньше. То есть, если ты получил какую-то цифру на компьютере, то смело умножай её на полтора. Такие вещи должны быть на автоматизме, — пояснил эксперт.
Почему лётчики Airbus A320 могли произвести неправильный расчёт, Лукашевич судить не берётся. Он подчеркнул, что «легко рассуждать на диване» о жёсткой стрессовой ситуации, в которой решение нужно принимать в условиях ограниченного времени.
— Я считаю, что у нас нет права даже фантазировать в этой ситуации, потому что мы не были в ней. Но вообще, стрессоустойчивость — это один из важнейших факторов, по которому тестируют лётчиков. Если ты не стрессоустойчив, то и в пилоты идти не следует, — заключил специалист.
По его мнению, командир рейса «Сочи — Омск» принял неверное решение.
Сейчас в авиакомпании думают, что делать с самолетом. Там не исключают, что лайнер сможет взлететь прямо с поля. Всю информацию о крушении мы собираем в этом сюжете.