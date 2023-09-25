«Ты уже не самолет, а телега в воздухе»: возможной причиной посадки авиалайнера в поле назвали математическую ошибку пилотов

Что произошло. Коротко

12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Сочи — Омск», на втором круге на посадку в аэропорту имени Карбышева внезапно меняет курс и направляется в Новосибирск. Не долетев порядка 200 километров, пилоты сажают авиалайнер прямо посреди пшеничного поля в Убинском районе. Пострадавших нет, самолёт получил минимальные технические повреждения.



На экстренной пресс-конференции гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что на подлёте к Омску экипаж сообщил о выходе из строя гидравлической системы. По словам Скуратова, командир выразил опасение, что длины посадочной полосы в омском аэропорту может не хватить, если вдруг возникнут проблемы с тормозами, поэтому решил посадить самолёт в новосибирском Толмачёво.

