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Посадка самолета в поле

Двигатели исправны, кресла уберут: «Уральские авиалинии» решают, как будет взлетать самолет после посадки в пшеничном поле

Двигатели судна работают исправно, в ремонте не нуждаются

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Вокруг самолета установили забор и раскинули палатки

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«Уральские авиалинии» огородила самолет, который в сентябре сел в пшеницу в Убинском районе Новосибирской области. В официальном телеграм-канале авиакомпании появилась информация о том, что рассматриваются разные варианты взлета судна.

Специалисты компании исследовали самолет методом бароскопии, по заключению двигателям не нужен восстановительный ремонт. Сейчас очистили проточную часть двигателя от грунта и соломы, сам борт продолжают обследовать для подготовки к хранению.

Авиакомпания рассматривает несколько вариантов взлета самолета с поля.

— Ожидаем доставку подъемников, чтобы провести гонку шасси, проверку узлов и дополнительные исследования конструкции воздушного судна. В плане также демонтаж кресел для облегчения лайнера, — говорится в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Посмотрите, как самолет выглядит с высоты

Видео: телеграм-канал UralAirlines_Official

На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании.

На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС. Недавно появились кадры, на которых видно, как чинят самолет.

После посадки самолета в поле история начала обрастать многочисленными версиями. Источник НГС поделился мнением, почему пилоты решили, что им непременно хватит топлива долететь до Новосибирска, и почему горючего всё-таки не хватило.

Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.

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СамолетУральские авиалинииБортАварийная посадка
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