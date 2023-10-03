Двигатели исправны, кресла уберут: «Уральские авиалинии» решают, как будет взлетать самолет после посадки в пшеничном поле

«Уральские авиалинии» огородила самолет, который в сентябре сел в пшеницу в Убинском районе Новосибирской области. В официальном телеграм-канале авиакомпании появилась информация о том, что рассматриваются разные варианты взлета судна.
Специалисты компании исследовали самолет методом бароскопии, по заключению двигателям не нужен восстановительный ремонт. Сейчас очистили проточную часть двигателя от грунта и соломы, сам борт продолжают обследовать для подготовки к хранению.
Авиакомпания рассматривает несколько вариантов взлета самолета с поля.
— Ожидаем доставку подъемников, чтобы провести гонку шасси, проверку узлов и дополнительные исследования конструкции воздушного судна. В плане также демонтаж кресел для облегчения лайнера, — говорится в сообщении.
На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании.
На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС. Недавно появились кадры, на которых видно, как чинят самолет.
После посадки самолета в поле история начала обрастать многочисленными версиями. Источник НГС поделился мнением, почему пилоты решили, что им непременно хватит топлива долететь до Новосибирска, и почему горючего всё-таки не хватило.
Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.