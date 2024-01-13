Остаёмся разбирать: почему севший в пшеничном поле самолёт больше не взлетит — мнения экспертов

Очевидно, решение об утилизации «Уральским авиалиниям» далось нелегко, ведь несколько месяцев подряд активно шли разговоры о подготовке авиалайнера к взлёту. Прямо с поля. Уже через 10 дней после аварийной посадки инженеры авиакомпании, обследовав борт, заявили, что серьёзных повреждений он не получил и, возможно, ещё полетает.



Самолёт подготовили к консервации, установив его на деревянные платформы, огородив металлическим забором и выставив охрану. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что специалисты исследовали самолет методом бароскопии, и по их заключению, двигателям не нужен восстановительный ремонт. «Уральские авиалинии» всерьёз рассуждали о возможном взлёте, подчеркивая, что планируют гонку шасси и демонтаж кресел для облегчения борта.