Остаёмся разбирать: почему севший в пшеничном поле самолёт больше не взлетит — мнения экспертов

На днях сразу несколько Telegram-каналов заявили, что Airbus A320 «Уральских авиалиний», который в сентябре прошлого года аварийно приземлился в пшеничном поле в Новосибирской области, планируют утилизировать. На фоне разговоров об активной подготовке к взлёту, которые звучали последние месяцы, новость показалась неожиданной. Но не для всех. Авиаэксперты рассказали НГС, почему шансы подняться в небо у пассажирского авиалайнера стремятся к нулю, и предположили, зачем нужны были фантазии о его возможном возвращении к полётам.
Когда витаешь в облаках
11 января Telegram-каналы FlightMode и Shot с разницей в несколько часов сообщили, что Airbus A320 с бортовым номером RA-73805, который совершил аварийную посадку на поле в Убинском районе, решено утилизировать. Авторы отметили, что решение следует из экономического анализа ситуации: по мнению специалистов, видавший виды самолёт, даже если вернется к полётам, не сможет окупить дорогостоящие попытки поднять его в небо. По словам источников, на которых ссылаются журналисты, единственно верный выход из ситуации — пустить авиалайнер на разбор.
Очевидно, решение об утилизации «Уральским авиалиниям» далось нелегко, ведь несколько месяцев подряд активно шли разговоры о подготовке авиалайнера к взлёту. Прямо с поля. Уже через 10 дней после аварийной посадки инженеры авиакомпании, обследовав борт, заявили, что серьёзных повреждений он не получил и, возможно, ещё полетает.
Самолёт подготовили к консервации, установив его на деревянные платформы, огородив металлическим забором и выставив охрану. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что специалисты исследовали самолет методом бароскопии, и по их заключению, двигателям не нужен восстановительный ремонт. «Уральские авиалинии» всерьёз рассуждали о возможном взлёте, подчеркивая, что планируют гонку шасси и демонтаж кресел для облегчения борта.
Более того, представители перевозчика активно обсуждали с муниципальными властями возможность строительства взлетно-посадочной полосы прямо в поле. Глава Убинского района Олег Конюк в разговоре с журналистами объяснял позицию авиакомпании: «самый простой и дешёвый вариант — попытаться взлететь». Аграрии в процессе осенней вспашки даже оставили для авиаторов 42 га нетронутыми — для возможной будущей взлётно-посадочной полосы.
К её строительству так никто и не приступил. В ноябре Конюк заявил, что авиакомпания ждёт крепких сибирских морозов — «земля должна промёрзнуть». После холодов, когда столбики термометров опускались ниже –40 градусов, разговоры о взлёте постепенно сошли на нет, а представители авиакомпании ушли в тень. Журналисты продолжали мучить вопросами главу Убинского района, который в итоге заявил, что самолёт, скорее всего, законсервируют.
Утилизацию впервые в начале декабря упомянули «Известия». В интервью корреспонденту издания глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что строительство взлётно-посадочной полосы — «это дорого и экономически нецелесообразно», при этом подчеркнул, что «самолёт застрахован».
Решение не принято
Тем не менее в ответе на письменный запрос корреспондента НГС пресс-служба «Уральских авиалиний» открестилась от решения пустить лайнер на разбор.
— До окончания расследования принимать решение не будем, — коротко и ясно сообщили в авиакомпании.
Речь идёт о расследовании, которое проводят эксперты Росавиации, изучающие причины и обстоятельства произошедшего инцидента. Напомним, 12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи — Омск, изменил направление в сторону Новосибирска, опасаясь, что из-за неисправности шасси не хватит длины взлетно-посадочной полосы для безопасного приземления. В результате не хватило топлива, чтобы долететь до столицы Сибири, и лайнер аварийно посадили в поле. На борту самолёта находились 167 человек, в том числе 23 ребенка и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.
По первому заключению Росавиации, по пути в Новосибирск экипаж неправильно рассчитал остаток топлива. Эксперты также отметили, что пилоты могли произвести посадку в Омске — там хватало длины полосы. В то же время, с учетом всех допущенных ошибок, решение посадить самолет в поле, по мнению специалистов, было единственно правильным и грамотным.
Спустя несколько дней после того, как заключение Росавиации попало в публичное поле, эксперты заявили, что начинают новое расследование «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Источник «Известий» подчеркнул, что руководство федерального агентства осталось недовольно результатами работы своих подчиненных. Для дорасследования должны были назначить новую комиссию. Об итогах нового расследования пока ничего не известно.
Между тем, пилотов, которых поначалу объявили чуть ли не национальными героями, уволили.
Списать нельзя взлетать
Источник НГС, близкий к сфере авиаперевозок, комментируя слухи о грядущей утилизации авиалайнера, предположил, что экономическая целесообразность здесь ни при чём. По его словам, взлёт невозможен, поскольку ни один контролирующий орган не санкционирует попытку поднять в небо Airbus A320 c не предназначенного для взлёта пшеничного поля.
— Все боятся брать ответственность за дачу разрешения на взлёт. Поэтому они принимают такое решение. Но если они найдут человека, который даст разрешение на взлёт, то разбирать самолет не будут, — отметил собеседник.
Бывший независимый эксперт космического кластера Фонда «Сколково», экс-конструктор ОКБ «Сухой», авиаэксперт Вадим Лукашевич в беседе с корреспондентом НГС заявил, что уже сразу после посадки судьба самолёта была ясна: он попадёт под списание. По его словам, оборудовать полосу для взлёта в чистом поле — занятие сложное, трудоёмкое и очень затратное.
— Грунт необходимо разровнять так, чтобы полоса получилась ровной, как бетонка. Это технически непростая задача с привлечением специлизированной техники, которую еще нужно доставить к месту посадки. Нормальных дорог, как я понимаю, по которым можно прогнать эту технику, нет, — подчеркнул эксперт.
Перед тем, как поднимать авиалайнер в воздух, добавил Лукашевич, необходимо провести его детальную дефектацию. По его словам, при посадке в поле самолёт испытал нерасчётные перегрузки, поэтому после инцидента нужно исследовать его на предмет скрытых повреждений. Такие исследования, уверяет специалист, в чистом поле не проводят.
— Провести детальную дефектацию в поле без специального оборудования невозможно. По-хорошему, самолет загоняют в ангар и начинают его смотреть, в том числе при помощи лазерных нивелиров и прочее. Это обязательно, — пояснил Вадим Лукашевич.
По мнению специалиста, даже если представить, что все вышеуказанные работы можно провести на месте посадки, то их стоимость окажется выше, чем стоимость нового самолёта. Лукашевич уверяет, что ни один уважающий себя авиаэксперт не будет всерьёз рассматривать возможность взлёта Airbus A320 c пшеничного поля, при этом в «Уральских авиалиниях» работают профессионалы. Тогда зачем нужны были «фантазии» о возможном возвращении многострадального самолёта в небо?
По данным сервиса Flightradar, Airbus А320–214 с бортовым номером RA73805 совершил первый полёт 19 лет назад. Первым обладателем самолёта стала авиакомпания Air Arabia, которая через 7 лет передала его своей африканской дочерней структуре Air Arabia Maroc. «Уральские авиалинии» приобрели Airbus в 2013 году. Известно, что сертификат лётной годности, выданный в ноябре 2022 года, действителен до декабря 2024 года.
— Просто-напросто никто не был готов сказать правду, хотя все было очевидно с самого начала. Все эти экспертизы и прочее, наверное, нужны были, чтобы подложить бумаги под зад, чтобы решение было принято на основании каких-то заключений. Не исключено, что авиакомпания не хотела списывать самолёт, чтобы убытки не легли на прошлый финансовый год, — предположил эксперт.
Лукашевич склоняется к мысли, что решение разобрать лайнер — самое рациональное. При этом он полагает, что с самолёта снимут двигатели, всю электронную начинку, а кузов оттащат к краю поля. Вывозом алюминиевого корпуса, по его мнению, авиакомпания заниматься не будет.
Стоит отметить, что другой самолёт «Уральских авиалиний», севший в поле в 2019 году, тоже больше не взлетел — его списали и разобрали.
Пару дней назад во время сильной метели сразу несколько самолётов направили из Барнаула для посадки в Новосибирск. Все они, благодаря мастерству пилотов, долетели до места назначения.