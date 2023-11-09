Росавиация возобновила расследование экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском

Росавиация решила возобновить расследование посадки самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Как сообщает издание «Известия», ведомство отменило свой отчет по предыдущим результатам расследования.
— По словам источника «Известий» в авиационных властях, возобновление оконченного расследования инициировало руководство Росавиации — оно осталось недовольно качеством проведенного расследования, пояснил собеседник, — заявили в издании.
Данные об отмене отчета приведены со ссылкой на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления ведомства Вячеслава Федорова. Указано, что отчет по результатам расследования отменен «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Для дорасследования дела о посадке самолета якобы будет назначена новая комиссия.
НГС направил запрос в ведомство и авиакомпанию «Уральские авиалинии» с просьбой прокомментировать ситуацию.
О завершении расследования посадки самолета Росавиации стало известно 4 ноября. В ведомстве пришли к выводу, что команда не посчитала количество топлива, которое нужно, чтобы долететь до запасного аэродрома, когда решила приземлиться в Новосибирске. В отчете также сообщили, что экипаж мог посадить борт в Омске. Подробные результатов расследования — в материале.
Самолет Уральских авиалиний» рейса Сочи-Омск приземлился в поле под Новосибирском 12 сентября. На борту было 159 человек, никто из них не пострадал. Всю информацию о происшествии можно прочесть в сюжете НГС.