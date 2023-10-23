«Простой и дешевый вариант»: самолёт «Уральских авиалиний» готовят к взлету с поля под Новосибирском

— «Уральские авиалинии» подняли самолёт, помыли и поставили на шпалы. Изучили судно на предмет технических неисправностей. Знаю, что в их планах как-то подвесить самолёт, чтобы проверить также исправность шасси. Сами сотрудники говорили, что самый простой и дешевый для них вариант «попытаться взлететь». Есть договоренность и с владельцем поля о том, чтобы он «взлетную полосу» для самолёта оставил и не вспахивал. Готовятся взлететь, — рассказал Конюк.

