«Простой и дешевый вариант»: самолёт «Уральских авиалиний» готовят к взлету с поля под Новосибирском

В новосибирском поле уже месяц стоит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Лайнер экстренно приземлился в Убинском районе 12 сентября. Сейчас воздушное судно готовят к взлету с пшеничного поля, рассказал НГС 23 октября глава районной администрации Олег Конюк.
— «Уральские авиалинии» подняли самолёт, помыли и поставили на шпалы. Изучили судно на предмет технических неисправностей. Знаю, что в их планах как-то подвесить самолёт, чтобы проверить также исправность шасси. Сами сотрудники говорили, что самый простой и дешевый для них вариант «попытаться взлететь». Есть договоренность и с владельцем поля о том, чтобы он «взлетную полосу» для самолёта оставил и не вспахивал. Готовятся взлететь, — рассказал Конюк.
Владелец пшеничного поля директор колхоза «Юный Ленинец» Александр Комаровский в разговоре с НГС подтвердил информацию Конюка.
НГС направил запрос в «Уральские авиалинии» с просьбой рассказать о результатах технического обследования воздушного судна и о планах по его перемещению с поля. При получении ответа материал будет дополнен.
Несколькими днями ранее в «Уральские авиалинии» нагрянула внезапная проверка — поводом стала посадка самолета в поле. Мы рассказали, какие нарушения нашли у авиакомпании.