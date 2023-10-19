В «Уральские авиалинии» нагрянула внезапная проверка — поводом стала посадка самолета в поле

Ространснадзор проверил «Уральские авиалинии». В работе авиакомпании нашли нарушения. Об этом сообщает издание «Известия». Уточняется, что внеплановая ревизия последовала после резонансного инцидента с посадкой авиалайнера в новосибирском поле с пшеницей.
Так, при обследовании шести самолетов Airbus (А320 и А319) и ремонтных помещений, специалисты Ространснадзора сделали вывод, что авиакомпания не полностью контролировала качество технического обслуживания. В частности, комиссия зафиксировала неверное нанесение герметика, ржавчину на деталях воздушных судов, дефекты их фюзеляжей, загрязнения зеркал стоек шасси и прочее.
Кроме того, порядка 150 инженеров перевозчика не прошли очередную плановую переподготовку. Но, несмотря на найденные нарушения, Ространснадзор не стал аннулировать или приостанавливать сертификат «Уральских авиалиний». Уточняется, что многие проблемы перевозчик устранил еще до окончания проверки.
В самих «Уральских авиалиниях» заявили, что множество подобных проверок проходит на других авиапредприятиях по всей России. Якобы ничего нового, необычного в проведении данной периодической процедуры в гражданской авиации нет.
— Что касается замечаний к работе авиакомпании, то информация о них в значительной степени преувеличена и драматизирована, учитывая то, что самолеты авиакомпании успешно и безопасно продолжают полеты, — заявили в пресс-службе авиаперевозчика. — Это говорит о том, что все подразделения «Уральских авиалиний», и особенно авиационный технический центр, работают в рамках российского законодательства, обеспечивая высокий уровень безопасности полетов.
Также в авиакомпании заявили, что по закону не могут разглашать суть замечаний, которые были выявлены в ходе прошедшей проверки.
— Тем не менее, совершенно очевидно, что замечания, не несут угроз безопасности полетов. На устранение замечаний согласовано время, выделены ресурсы, и будьте уверены, все недостатки будут устранены в установленные сроки. «Уральские авиалинии» — это предприятие с огромным множеством производственных процессов, в которые вовлечены летчики, инженерно-технический состав, бортпроводники, коммерсанты, экономисты. Как и у любого крупного производства возможны небольшие отклонения, которые мы устраняем самостоятельно, — подытожили в авиакомпании.
Напомним, 12 сентября Airbus «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи — Омск, сел в поле. Перед этим он подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Всю информацию о происшествии мы собирали в онлайн-трансляции.
Самолет стоит в поле уже три месяца. Небольшой участок вокруг уже вспахали, а большую поля часть решили оставить для самолета, здесь могут сделать взлетную полосу. Посмотрите, как лайнер выглядит сейчас.
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