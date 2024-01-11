Авиаэксперты: самолет, аварийно севший в новосибирском поле, решили распилить

Руководство «Уральских авиалиний» решило утилизировать Airbus A320, который аварийно приземлился в новосибирском поле в сентябре прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал FlightMode, специализирующийся на эксклюзивных новостях из мира авиации. Ранее самолёт готовили к взлёту.
По данным автора сообщения, авикомпания пришла к выводу, что попытки поднять в воздух борт, который уже на протяжении 4 месяцев стоит в поле, экономически нецелесообразны. С самолёта планируется снять всё, что можно будет использовать в будущем, затем рабочие приступят к его распилу.
Редакция НГС направила письменный запрос в авиакомпанию «Уральские авиалинии» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Громкий инцидент произошёл 12 сентября. Самолёт Airbus 320A «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Сочи — Омск», изменил направление в сторону Новосибирска и совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе региона. На борту лайнера находились 167 человек, в том числе 23 ребёнка и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.
По заключению Росавиации, экипаж самолёта не выполнил посадку в Омске из-за неполадок с шасси, а по пути в Новосибирск неправильно рассчитал остаток топлива. Экипаж поначалу вернули к полётам, но затем попросили уволиться. В «Уральские авиалинии» нагрянула проверка.
Поначалу севший в поле самолёт активно готовили к взлёту. Предполагалось, что поднять авиалайнер в воздух можно, существенно его облегчив и дождавшись морозов, чтобы грунт прилично затвердел. На днях стало известно, что «Уральсике авиалинии» взяли в аренду поле на ближайший год.