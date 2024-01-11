Авиаэксперты: самолет, аварийно севший в новосибирском поле, решили распилить

По данным автора сообщения, авикомпания пришла к выводу, что попытки поднять в воздух борт, который уже на протяжении 4 месяцев стоит в поле, экономически нецелесообразны. С самолёта планируется снять всё, что можно будет использовать в будущем, затем рабочие приступят к его распилу.

