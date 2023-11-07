Ждут морозов: когда может взлететь самолет «Уральских авиалиний», севший в новосибирском поле

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в новосибирском поле 12 сентября, сможет взлететь только после стойких морозов. Глава Убинского района отмечает, что земля должна промерзнуть.
— Морозов нет, стоит да стоит в поле. Пока ничего не понятно. Самолет поднимать будут «Уральские авиалинии», не будет приветствоваться, если люди придут туда, мое личное мнение, что это не совсем просто будет, может будет какая-то опасность, — рассказал НГС глава Убинского района Олег Конюк.
По мнению главы, в район должны прийти холода, морозная температура продержится несколько дней примерно на отметке в -15 градусов. Возможно тогда лайнер сможет взлететь. НГС направил запрос в «Уральские авиалинии» с просьбой прокомментировать возможную дату взлета.
Ранее стало известно, что сотрудники компании «Уральские авиалинии» подняли самолет, помыли и поставили на шпалы. 4 ноября Росавиация завершила расследование посадки лайнера, специалисты нашли ошибки в расчетах.
Самолет приземлился в поле 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании.
На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС. Недавно появились кадры, на которых видно, как чинят самолет. В авиакомпании сообщили, что хотят убрать кресла, чтобы облегчить борт перед взлетом.
Колхоз имени Ленина, в поле которого приземлился лайнер, и авиакомпания «Уральские авиалинии» договорились о компенсации в 200 тысяч рублей, но ущерб может возрасти. Посмотрите, как самолет выглядел спустя три месяца после посадки, тогда появились кадры с воздуха.
Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.
НГС посмотрел какую погоду ждать новосибирцам в декабре, согласно прогнозам второй месяц зимы может быть очень морозным.