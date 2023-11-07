Ждут морозов: когда может взлететь самолет «Уральских авиалиний», севший в новосибирском поле

— Морозов нет, стоит да стоит в поле. Пока ничего не понятно. Самолет поднимать будут «Уральские авиалинии», не будет приветствоваться, если люди придут туда, мое личное мнение, что это не совсем просто будет, может будет какая-то опасность, — рассказал НГС глава Убинского района Олег Конюк.