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СрочноВ декабре в Новосибирске ждут мороз в -37 градусов
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Зима близко: в декабре в Новосибирске ждут мороз до -37 градусов

Также сервисы прогнозируют снегопады

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В Новосибирске возможны затяжные снегопады

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До зимы осталось меньше месяца. Люди уже начинают планировать, как проведут декабрь и январские праздники. Согласно прогнозам погодных сервисов, в Новосибирске месяц может быть очень морозным. Рассказываем, какую погоду они обещают.

Сайт «Яндекс.Погода» составил прогноз по средним данным за 10 лет. По его информации, в Новосибирске температура опустится минимум до -20 градусов ночью и -18 градусов днем. Во второй половине месяца ожидаются частые снегопады.

Днем 31 декабря ожидается -12 градусов

Днем 31 декабря ожидается -12 градусов

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По прогнозу сервиса World Weather температура в декабре будет держаться на уровне -10...-18 градусов. Снегопады ожидаются на протяжении 10 дней.

Самая холодная ночь ожидается 23 декабря

Самая холодная ночь ожидается 23 декабря

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Сайт «Метеонова» предупреждает о том, что в декабре в Новосибирске возможны сильные морозы. В первой половине месяца по ночам температура может опуститься до -19...-29 градусов. В дневные часы возможно похолодание до -24 градусов.

Сервис прогнозирует снегопад на протяжении недели

Сервис прогнозирует снегопад на протяжении недели

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Во второй декаде похолодание может продолжиться. Согласно прогнозу «Метеоновы», днем 17 декабря ожидается -32 градуса, ночью -37 градусов. После этого возможно потепление. Прогноз на последнюю декаду сервис пока не составил.

Во второй декаде также ожидаются снегопады

Во второй декаде также ожидаются снегопады

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Ранее новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ноябрь. Ожидается, что уже в конце месяца может похолодать до -27 градусов.

Готовиться к зиме лучше заранее, чтобы в последний момент не искать одежду, подходящую для сибирских морозов. Читайте в материале НГС, на что нужно обращать внимание при выборе пуховика, шубы или дубленки.

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