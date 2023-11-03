В пух и снег: как утеплиться этой зимой — выбираем модный пуховик, шубу и дубленку

Если вы проводите дни в разъездах на машине — выбирайте укороченный пуховик или шубу, дубленку, как у авиаторов, так и классическую. В тренде искусственные шубы с удлиненным ворсом, с анималистичным принтом.

Если же вы часто ходите пешком — выбирайте пуховики длины макси: зимы бывают суровыми.