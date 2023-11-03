В пух и снег: как утеплиться этой зимой — выбираем модный пуховик, шубу и дубленку

Приятная теплая осень в Новосибирске сменилась холодами. Температура ночью опускается ниже нуля, днем падает снег — самое время утепляться в пуховики, а может быть, даже и шубы. Искренне вам сочувствуем, если ваша верхняя одежда пришла в негодность, ведь выбрать по-настоящему теплый и стильный пуховик — та еще задача. В магазинах массмаркета зачастую предлагают нечто, напоминающее куртку с мехом — примерить стыдно, не то что купить. Рассказываем, какие модели будут актуальны в зимнем сезоне и какой наполнитель не даст вам замерзнуть в самые суровые морозы.
Прежде чем отправиться за покупками, рекомендуем проанализировать, из чего состоит ваш гардероб. Преобладают платья, юбки, женственные и классические комплекты — присмотритесь к удлиненным моделям, закрывающим колени. Хорошо будут смотреться модели пуховиков по типу халата, на поясе.
Так называемые «чебурашки» из экомеха стали базой, но успели надоесть. На смену однотонным моделям пришли варианты с принтами: леопардовый, черно-белый леопард, окрас далматинца — есть из чего выбрать.
Необычный тренд для любительниц привлечь внимание к своей персоне — пуховик по типу платья в пол. Интерес к такой модели вызвала героиня сериала «И просто так» Кэрри Бредшоу: Сара Джессика Паркер в одном из эпизодов появилась в гипертрофированно объемном пуховике, больше похожем на бальное платье. В реальной жизни такая вещь будет неуместна, но дизайнеры быстро адаптировали идею для повседневного гардероба.
Чаще носите джинсы, брюки, спортивные костюмы — ваш вариант базовый пуховик или укороченная куртка.
Укороченные модели шуб и дубленок тоже отлично впишутся в ваш стиль спорт-шик, который весьма комфортно прижился в сибирском климате.
Тренд на металлик не отступает — будьте готовы встречать этой зимой девушек в серебре. Аккуратнее в солнечную погоду: возможны блики, берегите глаза.
Не стоит подбирать верхнюю одежду к головным уборам — следует делать наоборот. Чувствуете себя слишком мрачной в черном пуховике? Разбавьте яркой шапкой или шарфом. К акцентному пуховику следует подобрать шапку, капор или шарф нейтрального базового цвета. Оцените цветовую палитру ваших вещей. Какие цвета преобладают в вашем гардеробе? Какого цвета обувь? Между верхней одеждой, обувью и аксессуарами не должно быть резких контрастов.
Проанализируйте, куда вы чаще всего ходите: если вы мама и часто гуляете на улице с коляской, то следует выбрать теплую базовую модель. Присмотритесь к пуховику по типу одеяла: модели точно будут актуальны еще несколько сезонов. К тому же они смотрятся одинаково хорошо как со спортивными комплектами (например, с трикотажным костюмом в сочетании с уггами или дутиками), так и с более классическими образами. Главное попасть в цвет.
Если вы проводите дни в разъездах на машине — выбирайте укороченный пуховик или шубу, дубленку, как у авиаторов, так и классическую. В тренде искусственные шубы с удлиненным ворсом, с анималистичным принтом.
Если же вы часто ходите пешком — выбирайте пуховики длины макси: зимы бывают суровыми.
Не забываем про парку — отличный вариант на зиму, на наш взгляд. Отлично смотрится удлиненная, прямого кроя. Носим с джинсами, меховыми ботинками или сапогами, разбавляем мягкими шарфами-пледами, утепляемся как можем.
Если планируете приобретать пуховик на несколько сезонов без сменного варианта, отдайте предпочтение базовым цветам: бежевый, белый, молочный, черный, серый. Яркую модель рекомендуем как альтернативу, чтобы не возненавидеть вещь спустя неделю носки.
Модели оверсайз хороши тем, что под них можно надеть несколько кофт или один большой удобный свитер. В магазинах массмаркета представлено огромное количество вариантов. Когда будете приобретать, обращайте внимание на наполнитель: многие модели не адаптированы к настоящей русской зиме.
Самый надежный вариант — пух (гусиный, утиный, лебяжий). Согреет вас и смесь пуха и пера: визуально пуховик смотрится объемнее, но при этом снижается его стоимость и сложность ухода за ним.
Можно рассмотреть и синтетические наполнители, если они выполнены по современным технологиям. Самым качественным из искусственных считается тинсулейт — этот материал не вызывает аллергию и обеспечивает хорошую теплоизоляцию: он в два раза теплее натурального пуха. Только обратите внимание на плотность утеплителя: для нашей зимы понадобится не менее 200 гр/м2.
Самым дешевым наполнителем, но при этом и самым холодным, является синтепон — не советуем.
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