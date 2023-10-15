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Тест

Дорого-богато? Одна вещь стоит почти миллион, другая 3 тысячи рублей — попробуйте их отличить

Найдите, где люксовые и премиальные бренды, а где масс-маркет

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После теста вы можете начать обращать внимание на одежду окружающих: а вдруг они носят Saint Laurent?

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Встречают, как известно, по одежке. Порой те, кто могут себе позволить премиальные бренды, одеваются неброско, и только знающие люди поймут, что эти базовые футболки и джинсы стоят сотни тысяч рублей. В то же время эти самые премиальные бренды иногда предлагают такое, что кажется, будто аналогичную вещь можно найти на рынке — в десятки раз дешевле. Люкс и масс-маркет зачастую можно различить, только потрогав одежду и прочитав состав изделия. НГС составил тест из дорогих и дешевых вещей: попробуйте определить, сколько стоят юбки, платья, обувь и верхняя одежда, не зная бренд. Сможете ли вы отгадать, какая вещь стоит почти миллион, а какая — всего 3 тысячи рублей?

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