Золотая лихорадка: в Новосибирске продают необычные джинсы — с чем их носить и как следят за трендами местные бренды

Новые бренды появляются в Новосибирске стремительно и внезапно. Куда ни глянь — дизайнерская одежда, модные лукбуки, соцсети по последним трендам — все красиво, нам нравится. Но есть одно «но»: в череде этого внезапного фэшн-безумия старожилы сибирской моды как будто несколько затерялись. Мы сейчас говорим о брендах с многолетней историей — их будто бы списали со счетов и внесли в список утиля. Мы решили проверить, действительно ли все давно поросло мхом или в новосибирских магазинах все-таки можно найти стильную и даже трендовую одежду — разбираемся вместе со стилистом.
«Синар» — работает с 1921 года
Этот магазин в Новосибирске знают, наверное, все. Крупный бренд, который одевает сибиряков уже больше сотни лет — фабрика «Синар» работает с 1921 года. В первые годы существования на ней работало 60 человек и было 60 швейных машин марки «Зингер». Свое современное название — «Синар» — она получила в 1993 году, тогда же открылся и первый магазин в Новосибирске. Название стало сокращением от «Сибирского наряда».
«Синар» обычно ассоциируется с мужскими костюмами или со школьной формой. Возможно, сейчас мы вас удивим, но в магазине широкий ассортимент женской одежды не только в деловом стиле, но и в повседневном. Верхняя одежда отличается высоким качеством и длительностью носки.
В «Синаре» мы решили собрать два образа: они оба подходят как для работы в офисе с нестрогим дресскодом, так и для повседневной носки. Стилист Алина Макк взяла за основу брючный костюм в приглушенно-синем оттенке.
— Актуальный фасон брюк, который сядет практически на любую фигуру — это палаццо с широкой или прямой штаниной и средней посадкой, которая не завышает и не занижает пропорции тела, и тем самым не образует новую проблемную зону. Защипы на поясе создают дополнительную вертикаль и визуально вытягивают ноги, — объясняет стилист.
Образ Алина Макк дополнила базовой рубашкой, которая пригодится не только в офисном гардеробе. Базовая — не обязательно белая: рубашка может быть и голубой, и бежевой, и черной. К выбранному стилистом костюму отлично подошла голубая.
Прямой жакет, не расширяющийся к низу крой, умеренный оверсайз, который скроет объем на бедрах, если он есть. Из минусов стилист отметила короткую длину рукава — высоким девушкам и женщинам следует быть внимательнее. Жакет можно стилизовать ремнем и обозначить талию.
Пальто порадовало — 50% шерсть. Стилист предложила модель халатного типа в природном оттенке, что очень актуально для осени.
Рубашку мы заменили на водолазку со средним горлом и получили расслабленный офисный вариант: идеально для тех, кто устает от постоянной классики. В качестве верхнего слоя — все то же пальто-халат.
Второй образ — прямого кроя темно-синие джинсы и объемный шерстяной свитер.
— Темная джинса — самый актуальный цвет осени. Прямой крой, чтобы не акцентировать внимание на проблемных зонах. Такие джинсы подходят и для прогулки, и для работы в офисе. Свитер с объемными рукавами и круглой горловиной также впишется в любой образ, даже нарядный: почему бы не сходить в таком в ресторан? — говорит стилист Алина Макк.
Стилист не рекомендует носить светло-голубые джинсы осенью — это больше история про лето. Во-первых, учитываем место, где живем: стирать джинсы вам придется очень часто. Во-вторых, наверх мы надеваем объемные теплые тяжелые вещи, получается перевес и фигура визуально выглядит как треугольник.
Также не стоит носить светло-голубую джинсу с черными сапогами и тем более с ботфортами — выглядит такое сочетание очень контрастно, режет ноги, нарушает пропорции тела и притягивает внимание к зоне бедер, что не есть хорошо, особенно если зона бедер объемная сама по себе.
В качестве верхней одежды к такому образу стилист предложила куртку типа парки средней длины или пальто-халат в клетку. Дополните образ шапкой или беретом — оба варианта отлично впишутся.
Ассортимент магазина «Синар» стилист назвала близким к стилю «тихая роскошь» — то есть минимализм и изысканность. Одежда высокого качества в благородных оттенках смотрится дорого. Часто «тихую роскошь» ассоциируют со стилем old money, но разница в том, что одежда в стиле старых денег больше ориентирована на классические элементы, тогда как «тихая роскошь» на минималистичный, но качественный дизайн.
Priz — одевает женщин уже 31 год
Фабрика одежды Priz работает в трех направлениях: кэжуал, офисный стиль и премиум — для выхода в свет. Мы решили проверить, так ли это на самом деле. Интерес вызвали золотые джинсы — сейчас идет активный тренд на металлик.
Приятно удивило качество: с обратной стороны плотная джинса — по наблюдениям стилиста, похожие изделия в массмаркете заметно хуже. Стилизовать золотые джинсы Алина Макк предлагает и под повседневный вариант, если позволяет дресскод и вы допускаете такой мощный акцент.
— Абсолютно трендовые джинсы прямого кроя, которые вытягивают фигуру. Джинсы бликуют белым, поэтому в качестве верха я взяла базовый белый джемпер из плотной вязки с коротким рукавом. Голубой джемпер тоже будет смотреться хорошо, подобранный в тон джинсе на обратной стороне, — говорит стилист.
Брюки отлично впишутся в тематическое мероприятие или новогодний корпоратив (а он уже не за горами). Алина Макк подсказывает, что на вечеринку джинсы из золота можно надеть с атласным или шелковым топом на тонких бретелях, с плотным трикотажным на широких бретелях, на плечи можно накинуть черный базовый жакет. Топ корсетного типа из джинсы тоже может вписаться в образ — выбирайте белый или голубой, в тон.
В магазине нам показали и вторую модель золотых джинсов — рваную и с потертостями, но стилист не рекомендует ее выбирать из-за обилия акцентов.
Одежда магазина Priz — классика в чистом исполнении, но преимущественно — старомодная. Отыскать одежду актуального кроя можно, но придется сильно постараться: насмотренность вам в помощь или сопровождение стилиста. Трендовых вещей, помимо золотых джинсов, мы не нашли, но не разочаровались. Качеству ставим твердую пятерку.
Avelon на Ленина, 3
Неизвестно каким образом оказавшийся на ресторанной улице магазин одежды Avelon тоже является старейшим новосибирским представителем сферы моды. Большой плюс магазина в том, что размерная сетка начинается с 42 размера, а заканчивается 54 размером. Большой минус: время в нем остановилось примерно лет так 10 назад. Качество, несомненно, хорошее, но крой, принты, аксессуары — все это было, но прошло.
Мы решили не сдаваться так быстро и обошли магазин несколько раз, хорошенько полистали рейлы и нашли трендовую юбку из кожи. Образ решили выстроить вокруг нее. С базой проблем не возникло (на то она и база): черная водолазка нашлась быстро, а вот с жакетом случилась заминка — прямой крой правильной длины ниже талии обнаружили не сразу.
— Образ total black идеален для офиса, бизнес встреч. Правильного кроя юбка до середины икры (миди), которую можно носить и с каблуками, и на плоском ходу. Материал — кожа, на нее снова тренд. Приятная к телу водолазка и слегка оверсайз жакет, — комментирует стилист.
В процессе мы отыскали топ с блестками, отсылающий к моде начала 2000-х, в духе ранней Кристины Агилеры или Бритни Спирс. Примерили с той же юбкой — образ получился ярче, в таком можно пойти после работы в заведение или в театр.
«Полынь» — работает с 1993 года
Тридцать лет магазин одевает женщин Новосибирска. Ассортимент приближен к классике, здесь, вероятно, одеваются школьные учителя, преподаватели ВУЗов, сотрудники театра или представители банковской сферы. Как отметили продавцы — у них одеваются и бабушки, и их внучки. Аудитория у магазина уже давно устоявшаяся, новички заглядывают редко, считая его старомодным.
Разумеется, в сравнении с современными бутиками «Полынь» действительно может показаться несколько старомодным магазином. Погуляв по двум просторным залам и пообщавшись с приветливыми продавщицами, мы внезапно обнаружили весьма современное платье-комбинацию. К нему тут же подобрали свободный жакет с интересными деталями — нагрудный карман, лаконичная клетка.
Как показала практика, каким бы старомодным не казался на первый взгляд магазин, базовые вещи современного кроя в нем есть. Так и в «Полыни» искать белую рубашку долго не пришлось. Ее стилист Алина Макк надела под сарафан из замши — модель представлена в магазине в нескольких расцветках, мы выбрали природный зеленый. Сарафан стилист надела задом наперед — так получилось интереснее: треугольный вырез на спине добавил образу немного фэшн-шика.
Отметим, что замша — актуальный материал, а в магазине помимо сарафанов нашлись и юбки из замши, правда, в составе строгого делового костюма в английском стиле.
Sati Style — на рынке уже 23 года
Еще один магазин с многолетней историей — Sati: бренд основан в 2000-м году. Мы решили не проходить мимо и посмотреть, какие вещи там продаются, но неожиданно наткнулись на не самое вежливое приветствие от продавца-консультанта, которая почему-то решила, что если мы купим вещь, то непременно принесем ее возвращать.
Впрочем, посмотреть в Sati есть на что: минималистичные коллекции, необычное исполнение и крой. В глаза бросилось пальто-косуха — его стилист Алина Макк решила примерить со слегка винтажным платьем с воротником стойкой.
— За счет косухи образ получился слегка дерзкий — вариант для тех, кто хочет носить платья, но не превращаться при этом в девочку-ромашку, — комментирует стилист Алина Макк.
Еще один образ в стиле спорт-шик — костюм с худи и джоггерами, дополненный двусторонним оверсайз бомбером. Вещи от костюма можно носить по отдельности, а на бомбере менять стороны в зависимости от дресс-кода и настроения. Образ идеален для прогулок и путешествий.
В сравнении с предыдущими магазинами, бренд Sati, пожалуй, — самый современный, с интересной одеждой, которую хочется разглядывать. Видно, что это действительно авторская дизайнерская одежда, в которой вы будете выглядеть уникально. Порадовал ассортимент, соотношение цены и качества.
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