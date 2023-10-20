Золотая лихорадка: в Новосибирске продают необычные джинсы — с чем их носить и как следят за трендами местные бренды

«Синар» — работает с 1921 года

Этот магазин в Новосибирске знают, наверное, все. Крупный бренд, который одевает сибиряков уже больше сотни лет — фабрика «Синар» работает с 1921 года. В первые годы существования на ней работало 60 человек и было 60 швейных машин марки «Зингер». Свое современное название — «Синар» — она получила в 1993 году, тогда же открылся и первый магазин в Новосибирске. Название стало сокращением от «Сибирского наряда».

«Синар» обычно ассоциируется с мужскими костюмами или со школьной формой. Возможно, сейчас мы вас удивим, но в магазине широкий ассортимент женской одежды не только в деловом стиле, но и в повседневном. Верхняя одежда отличается высоким качеством и длительностью носки.