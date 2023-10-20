freedom
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 97.31
eur 102.63
СрочноВыставили на продажу дачный комплекс с водопадом
Все новости
Все новости
Модные советыОбзор

Золотая лихорадка: в Новосибирске продают необычные джинсы — с чем их носить и как следят за трендами местные бренды

Можно ли найти трендовые вещи у старых сибирских брендов — мы прошлись по магазинам со стилистом

1 651

Необычная вещь нашлась в магазине Priz на Вокзальной Магистрали

Поделиться

Новые бренды появляются в Новосибирске стремительно и внезапно. Куда ни глянь — дизайнерская одежда, модные лукбуки, соцсети по последним трендам — все красиво, нам нравится. Но есть одно «но»: в череде этого внезапного фэшн-безумия старожилы сибирской моды как будто несколько затерялись. Мы сейчас говорим о брендах с многолетней историей — их будто бы списали со счетов и внесли в список утиля. Мы решили проверить, действительно ли все давно поросло мхом или в новосибирских магазинах все-таки можно найти стильную и даже трендовую одежду — разбираемся вместе со стилистом.

«Синар» — работает с 1921 года

Этот магазин в Новосибирске знают, наверное, все. Крупный бренд, который одевает сибиряков уже больше сотни лет — фабрика «Синар» работает с 1921 года. В первые годы существования на ней работало 60 человек и было 60 швейных машин марки «Зингер». Свое современное название — «Синар» — она получила в 1993 году, тогда же открылся и первый магазин в Новосибирске. Название стало сокращением от «Сибирского наряда».

«Синар» обычно ассоциируется с мужскими костюмами или со школьной формой. Возможно, сейчас мы вас удивим, но в магазине широкий ассортимент женской одежды не только в деловом стиле, но и в повседневном. Верхняя одежда отличается высоким качеством и длительностью носки.

В «Синаре» мы решили собрать два образа: они оба подходят как для работы в офисе с нестрогим дресскодом, так и для повседневной носки. Стилист Алина Макк взяла за основу брючный костюм в приглушенно-синем оттенке.

— Актуальный фасон брюк, который сядет практически на любую фигуру — это палаццо с широкой или прямой штаниной и средней посадкой, которая не завышает и не занижает пропорции тела, и тем самым не образует новую проблемную зону. Защипы на поясе создают дополнительную вертикаль и визуально вытягивают ноги, — объясняет стилист.

Жакет 11 900 рублей, брюки 6490 рублей

Жакет 11 900 рублей, брюки 6490 рублей

Поделиться

Образ Алина Макк дополнила базовой рубашкой, которая пригодится не только в офисном гардеробе. Базовая — не обязательно белая: рубашка может быть и голубой, и бежевой, и черной. К выбранному стилистом костюму отлично подошла голубая.

Рубашка из хлопка — 6490 рублей

Рубашка из хлопка — 6490 рублей

Поделиться

Прямой жакет, не расширяющийся к низу крой, умеренный оверсайз, который скроет объем на бедрах, если он есть. Из минусов стилист отметила короткую длину рукава — высоким девушкам и женщинам следует быть внимательнее. Жакет можно стилизовать ремнем и обозначить талию.

Пальто порадовало — 50% шерсть. Стилист предложила модель халатного типа в природном оттенке, что очень актуально для осени.

Пальто, 50% шерсти, 19 990 рублей

Пальто, 50% шерсти, 19 990 рублей

Поделиться

Рубашку мы заменили на водолазку со средним горлом и получили расслабленный офисный вариант: идеально для тех, кто устает от постоянной классики. В качестве верхнего слоя — все то же пальто-халат.

Водолазка, 80% вискоза, 20% нейлон, 4590 рублей

Водолазка, 80% вискоза, 20% нейлон, 4590 рублей

Поделиться

Второй образ — прямого кроя темно-синие джинсы и объемный шерстяной свитер.

— Темная джинса — самый актуальный цвет осени. Прямой крой, чтобы не акцентировать внимание на проблемных зонах. Такие джинсы подходят и для прогулки, и для работы в офисе. Свитер с объемными рукавами и круглой горловиной также впишется в любой образ, даже нарядный: почему бы не сходить в таком в ресторан? — говорит стилист Алина Макк.

Свитер, 12% шерсть, 7% альпака, 41% полиэстер, 40% акрил — 7690 рублей. Джинсы 5999 рублей

Свитер, 12% шерсть, 7% альпака, 41% полиэстер, 40% акрил — 7690 рублей. Джинсы 5999 рублей

Поделиться

Стилист не рекомендует носить светло-голубые джинсы осенью — это больше история про лето. Во-первых, учитываем место, где живем: стирать джинсы вам придется очень часто. Во-вторых, наверх мы надеваем объемные теплые тяжелые вещи, получается перевес и фигура визуально выглядит как треугольник.


Также не стоит носить светло-голубую джинсу с черными сапогами и тем более с ботфортами — выглядит такое сочетание очень контрастно, режет ноги, нарушает пропорции тела и притягивает внимание к зоне бедер, что не есть хорошо, особенно если зона бедер объемная сама по себе.

Пуховик, 28 990 рублей, пальто, 80% шерсть, 19 990 рублей

Пуховик, 28 990 рублей, пальто, 80% шерсть, 19 990 рублей

Поделиться

В качестве верхней одежды к такому образу стилист предложила куртку типа парки средней длины или пальто-халат в клетку. Дополните образ шапкой или беретом — оба варианта отлично впишутся.

С аксессуарами в магазине беда — выбор невелик

С аксессуарами в магазине беда — выбор невелик

Поделиться

Ассортимент магазина «Синар» стилист назвала близким к стилю «тихая роскошь» — то есть минимализм и изысканность. Одежда высокого качества в благородных оттенках смотрится дорого. Часто «тихую роскошь» ассоциируют со стилем old money, но разница в том, что одежда в стиле старых денег больше ориентирована на классические элементы, тогда как «тихая роскошь» на минималистичный, но качественный дизайн.

Priz — одевает женщин уже 31 год

Фабрика одежды Priz работает в трех направлениях: кэжуал, офисный стиль и премиум — для выхода в свет. Мы решили проверить, так ли это на самом деле. Интерес вызвали золотые джинсы — сейчас идет активный тренд на металлик.

Приятно удивило качество: с обратной стороны плотная джинса — по наблюдениям стилиста, похожие изделия в массмаркете заметно хуже. Стилизовать золотые джинсы Алина Макк предлагает и под повседневный вариант, если позволяет дресскод и вы допускаете такой мощный акцент.

Джинсы 9500 рублей, джемпер 3600 рублей

Джинсы 9500 рублей, джемпер 3600 рублей

Поделиться

— Абсолютно трендовые джинсы прямого кроя, которые вытягивают фигуру. Джинсы бликуют белым, поэтому в качестве верха я взяла базовый белый джемпер из плотной вязки с коротким рукавом. Голубой джемпер тоже будет смотреться хорошо, подобранный в тон джинсе на обратной стороне, — говорит стилист.

Брюки отлично впишутся в тематическое мероприятие или новогодний корпоратив (а он уже не за горами). Алина Макк подсказывает, что на вечеринку джинсы из золота можно надеть с атласным или шелковым топом на тонких бретелях, с плотным трикотажным на широких бретелях, на плечи можно накинуть черный базовый жакет. Топ корсетного типа из джинсы тоже может вписаться в образ — выбирайте белый или голубой, в тон.

Есть риск, что в холодную погоду метал потрескается

Есть риск, что в холодную погоду метал потрескается

Поделиться

В магазине нам показали и вторую модель золотых джинсов — рваную и с потертостями, но стилист не рекомендует ее выбирать из-за обилия акцентов.

Одежда магазина Priz — классика в чистом исполнении, но преимущественно — старомодная. Отыскать одежду актуального кроя можно, но придется сильно постараться: насмотренность вам в помощь или сопровождение стилиста. Трендовых вещей, помимо золотых джинсов, мы не нашли, но не разочаровались. Качеству ставим твердую пятерку.

Avelon на Ленина, 3

Неизвестно каким образом оказавшийся на ресторанной улице магазин одежды Avelon тоже является старейшим новосибирским представителем сферы моды. Большой плюс магазина в том, что размерная сетка начинается с 42 размера, а заканчивается 54 размером. Большой минус: время в нем остановилось примерно лет так 10 назад. Качество, несомненно, хорошее, но крой, принты, аксессуары — все это было, но прошло.

Мы решили не сдаваться так быстро и обошли магазин несколько раз, хорошенько полистали рейлы и нашли трендовую юбку из кожи. Образ решили выстроить вокруг нее. С базой проблем не возникло (на то она и база): черная водолазка нашлась быстро, а вот с жакетом случилась заминка — прямой крой правильной длины ниже талии обнаружили не сразу.

Юбка 3999 рублей, жакет 7999 рублей, водолазка 1999 рублей, топ 2199 рублей

Юбка 3999 рублей, жакет 7999 рублей, водолазка 1999 рублей, топ 2199 рублей

Поделиться

— Образ total black идеален для офиса, бизнес встреч. Правильного кроя юбка до середины икры (миди), которую можно носить и с каблуками, и на плоском ходу. Материал — кожа, на нее снова тренд. Приятная к телу водолазка и слегка оверсайз жакет, — комментирует стилист.

В процессе мы отыскали топ с блестками, отсылающий к моде начала 2000-х, в духе ранней Кристины Агилеры или Бритни Спирс. Примерили с той же юбкой — образ получился ярче, в таком можно пойти после работы в заведение или в театр.

«Полынь» — работает с 1993 года

Тридцать лет магазин одевает женщин Новосибирска. Ассортимент приближен к классике, здесь, вероятно, одеваются школьные учителя, преподаватели ВУЗов, сотрудники театра или представители банковской сферы. Как отметили продавцы — у них одеваются и бабушки, и их внучки. Аудитория у магазина уже давно устоявшаяся, новички заглядывают редко, считая его старомодным.

Платье-комбинация 4455 рублей, жакет 5490 рублей

Платье-комбинация 4455 рублей, жакет 5490 рублей

Поделиться

Разумеется, в сравнении с современными бутиками «Полынь» действительно может показаться несколько старомодным магазином. Погуляв по двум просторным залам и пообщавшись с приветливыми продавщицами, мы внезапно обнаружили весьма современное платье-комбинацию. К нему тут же подобрали свободный жакет с интересными деталями — нагрудный карман, лаконичная клетка.

Рубашка 2640 рублей, сарафан 4460 рублей

Рубашка 2640 рублей, сарафан 4460 рублей

Поделиться

Еще вариант — обозначить талию ремнем и убрать тем самым прямой силуэт

Еще вариант — обозначить талию ремнем и убрать тем самым прямой силуэт

Поделиться

Как показала практика, каким бы старомодным не казался на первый взгляд магазин, базовые вещи современного кроя в нем есть. Так и в «Полыни» искать белую рубашку долго не пришлось. Ее стилист Алина Макк надела под сарафан из замши — модель представлена в магазине в нескольких расцветках, мы выбрали природный зеленый. Сарафан стилист надела задом наперед — так получилось интереснее: треугольный вырез на спине добавил образу немного фэшн-шика.

Отметим, что замша — актуальный материал, а в магазине помимо сарафанов нашлись и юбки из замши, правда, в составе строгого делового костюма в английском стиле.

Sati Style — на рынке уже 23 года

Еще один магазин с многолетней историей — Sati: бренд основан в 2000-м году. Мы решили не проходить мимо и посмотреть, какие вещи там продаются, но неожиданно наткнулись на не самое вежливое приветствие от продавца-консультанта, которая почему-то решила, что если мы купим вещь, то непременно принесем ее возвращать.

Впрочем, посмотреть в Sati есть на что: минималистичные коллекции, необычное исполнение и крой. В глаза бросилось пальто-косуха — его стилист Алина Макк решила примерить со слегка винтажным платьем с воротником стойкой.

Платье 9900 рублей, косуха из шерсти (98%) 18 900 рублей

Платье 9900 рублей, косуха из шерсти (98%) 18 900 рублей

Поделиться

— За счет косухи образ получился слегка дерзкий — вариант для тех, кто хочет носить платья, но не превращаться при этом в девочку-ромашку, — комментирует стилист Алина Макк.

Худи с начесом 4 700 рублей, джоггеры, 85% хлопок, 3 700 рублей, бомбер 18 900 рублей

Худи с начесом 4 700 рублей, джоггеры, 85% хлопок, 3 700 рублей, бомбер 18 900 рублей

Поделиться

Еще один образ в стиле спорт-шик — костюм с худи и джоггерами, дополненный двусторонним оверсайз бомбером. Вещи от костюма можно носить по отдельности, а на бомбере менять стороны в зависимости от дресс-кода и настроения. Образ идеален для прогулок и путешествий.

В сравнении с предыдущими магазинами, бренд Sati, пожалуй, — самый современный, с интересной одеждой, которую хочется разглядывать. Видно, что это действительно авторская дизайнерская одежда, в которой вы будете выглядеть уникально. Порадовал ассортимент, соотношение цены и качества.

Что еще почитать

В овчинке и с блестяшками: журналист НГС обошла модные магазины в поисках верхней одежды на осень — фотообзор.

В образе Щелкунчика и в перьях: как зрительницы наряжались на премьеру балета в НОВАТе — 10 фото стильных красоток.

«Девчонки, модничаем»: 8 стильных сибирячек на улицах города — о том, где купить теплое пальто на осень.

По теме

Сибирские брендыМода и стильПодбор образовОсенний гардеробСинарAvelonПолынь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter