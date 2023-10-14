В образе Щелкунчика и в перьях: как зрительницы наряжались на премьеру балета в НОВАТе — 10 фото стильных красоток

Марина надела на премьеру модную кожаную юбку. Она говорит, что старается не приходить в театр в повседневной одежде. А сегодня надела каблуки, хотя не носит их каждый день.

— Спектакль Большого театра — событие в Новосибирске. К сожалению, мы не разбалованы такими большими звездами, поэтому всегда стараемся такие мероприятия посещать, — рассказала Марина.