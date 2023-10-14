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В образе Щелкунчика и в перьях: как зрительницы наряжались на премьеру балета в НОВАТе — 10 фото стильных красоток

Некоторые зрительницы приехали из других городов

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Премьеру ждали несколько месяцев

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В давние времена театр был местом, где богатые женщины могли «выгулять» свои наряды и обменяться новостями. Сейчас же на спектаклях можно увидеть людей в джинсах и повседневной одежде и совсем не удивиться. Но важные для города премьеры — это праздник для сотен жителей. Таким, например, стал новый «Щелкунчик» в хореографии легендарного Юрия Григоровича — именно такой спектакль идет в Большом театре 57 лет. Многие месяцами ждали премьеры, а билеты быстро раскупили. Сибирячки тщательно подбирали наряды на этот день, и многие из них смогли удивить. Корреспонденты НГС побывали на премьере и поговорили со стильными красотками.

Марина разбавила сдержанный образ коричневой юбкой

Марина разбавила сдержанный образ коричневой юбкой

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Марина надела на премьеру модную кожаную юбку. Она говорит, что старается не приходить в театр в повседневной одежде. А сегодня надела каблуки, хотя не носит их каждый день.

— Спектакль Большого театра — событие в Новосибирске. К сожалению, мы не разбалованы такими большими звездами, поэтому всегда стараемся такие мероприятия посещать, — рассказала Марина.

Она покупала билеты за 3,5 тысячи рублей.

Мила добавила к блузке необычный корсет

Мила добавила к блузке необычный корсет

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21-летняя Мила подбирала свой образ в театр под блузку. Она пришла вчера туда вместе с мамой.

— У меня есть блузка, которую мне некуда носить, кроме театра. Всё остальное просто подобрала под верх, — объяснила девушка. Блузку Мила заказала на «Вайлдбериз» за 2,5 тысячи рублей.

Наталья собрала волосы в пучок

Наталья собрала волосы в пучок

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Наталья часто ходит в Оперный, так как в труппе выступают ее дети. В пятницу на сцену вышел ее сын, и ради премьеры женщина решила приодеться и выбрала красное платье в пол.

— Обычно я забегаю с работы в обычной одежде, потому что стараюсь почаще видеть детей, видеть спектакль, смотреть, обсуждать с ними. А тут вот премьера, думаю, надо же наконец-то соответствовать, — смеется Наталья.

Сибирячка рассказала, что она очень любит балет «Щелкунчик» и пришла сравнить новую постановку с предыдущими.

Ирина отметила в театре свой день рождения

Ирина отметила в театре свой день рождения

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Ирина с Владой и Георгием приехали на постановку из Иркутской области и Бурятии. Так они решили отпраздновать день рождения Ирины. Именинница надела блузку с перьями и яркие украшения.

— Летом мои друзья приезжали в Новосибирск, были в театре. Увидели, что премьера такая ожидается. Именно в день моего рождения. И сказали, что здорово было бы поехать, — вспоминает Ирина из Улан-Удэ.

Поездку друзья запланировали еще летом. Наряды брали с собой. Блузку Ирина купила в Таиланде. Это ручная работа и стоит в районе 5–6 тысяч рублей.

— Надо было что-то взять с собой и понять, чтобы это было в театр, еще куда-то можно было надеть. Чтобы вещей не много было, — поделилась Ирина.

Подруга Ирины — Влада — тоже надела красивую блузку

Подруга Ирины — Влада — тоже надела красивую блузку

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Ее подруга Влада приехала вместе с мужем Георгием из Иркутска. Женщина дополнила свой образ яркими серьгами с театральной маской и кольцом.

Георгий не отстал от своей спутницы и тоже выглядел празднично

Георгий не отстал от своей спутницы и тоже выглядел празднично

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Регина надела платье российского бренда

Регина надела платье российского бренда

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Регина пришла в черном платье от российского бренда «Бурда». Платье она выбрала за его контрастность.

— Мне просто нравится, что у него сочетание, с одной стороны легкость, а с другой стороны, за счет плеч, атмосфера более праздничная, — поделилась Регина.

Как рассказала девушка, она часто ходит в театры и старается посещать премьеры.

Голубой костюм Алия дополнила небольшой сумочкой

Голубой костюм Алия дополнила небольшой сумочкой

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Алия вместе с компанией друзей ждали премьеру «Щелкунчика». Обычно они ходят на все премьеры НОВАТа и специально подбирают образы.

— На мне очень недорогой костюм. Какая-то российская компания, где-то, по-моему, в «Галерее» покупала, — описала Алия.

Брюки на Алие стоят в районе 12 тысяч, а жилет около 3–4 тысяч рублей.

Диана дополнила образ красной помадой и красными украшениями

Диана дополнила образ красной помадой и красными украшениями

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Диана пришла в театр в total black. Пиджак она купила в массмаркете Befree, а рубашку заказала на «Алиэкспресс».

— Я из другого города. Я приехала на неделю, и у меня была цель сходить в театр. Так совпало, что это «Щелкунчик», у нас такого не показывают. Я впервые на балете, — поделилась Диана.

Девушка живет в Черногорске в Хакассии, а чтобы пойти в театр, ей обычно приходится ехать в Абакан. Несмотря на это, Диана уже какое-то время увлекается театральным искусством.

Костюм сделан по эскизам самой Ирины

Костюм сделан по эскизам самой Ирины

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Художница Ирина пришла в образе Щелкунчика на премьеру. Она надела расшитый черный пиджак, который был сделан по ее эскизам.

— На самом деле, у меня была выставка два года назад в Москве. Я его шила для события. А тут просто был повод, — поделилась сибирячка.

Ирина старается следить за премьерами и гастролями Большого театра.

Маргарита выбрала необычное платье

Маргарита выбрала необычное платье

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Маргарита считает, что в театр нужно одеваться красиво. Это создает настроение праздника. И с помощью красивого платья можно соответствовать тому, что тебе показывают. В пятницу Маргарита впервые посмотрела «Щелкунчика».

— Сегодня должны быть солисты Большого театра. Я выбираю по составу. И «Щелкунчика» я, честно, не видела никогда ни в каком варианте, — поделилась Маргарита.

Изначально сибирячка хотела посмотреть спектакль перед Новым годом, но передумала и пришла на премьеру.

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