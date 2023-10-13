«В Москве на него не попасть»: в НОВАТе поставили нового «Щелкунчика» по-столичному — за что люди готовы отдать сотни тысяч

В этом году худсовет театра принял решение, что на сцене должна быть и легендарная постановка Юрия Григоровича. Мастеру, кстати, сейчас уже 96 лет, и он лично одобрил идею о его «Щелкунчике» на новосибирской сцене. Именно он идет в «Большом театре» вот уже 57 лет и купить билеты на этот балет — большая проблема. Цены обычно начинаются от 15 тысяч рублей, а дальше ограничиваются лишь возможностями желающих. Могут достигать и 100 тысяч рублей, и больше.

Новосибирскому театру предстояла колоссальная работа. Сцена НОВАТа огромна: глубина 30 метров, а высота до конструкций, на которые крепятся декорации — 29,5 метров. Художники восстановили оригинальные костюмы и декорации Симона Вирсаладзе и адаптировали их до необходимого размера.