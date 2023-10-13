«В Москве на него не попасть»: в НОВАТе поставили нового «Щелкунчика» по-столичному — за что люди готовы отдать сотни тысяч

В НОВАТе громкая премьера — театр дает «Щелкунчика» (6+) в хореографии легендарного балетмейстера Юрия Григоровича. Эта постановка с успехом идет в «Большом театре» уже 57 лет. Купить билеты на новогодние показы — задача невероятно трудная и серьезно бьет по кошельку. В Москве цены на билеты начинаются с 15 тысяч и могут обойтись даже дороже 100 тысяч рублей для тех, кто непременно хочет попасть на этот балет. НГС посмотрел новосибирскую премьеру раньше остальных.
Мы подготовили видео, чтобы вы могли оценить декорации, костюмы и хореографию.
«Щелкунчик» на сцене Новосибирского театра оперы и балета был представлен раньше в двух постановках — советского балетмейстера Василия Вайнонена и испанского хореографа Начо Дуато. Первый давали намного реже: в первом акте участвуют дети, а на новогодних каникулах они должны отдыхать.
В этом году худсовет театра принял решение, что на сцене должна быть и легендарная постановка Юрия Григоровича. Мастеру, кстати, сейчас уже 96 лет, и он лично одобрил идею о его «Щелкунчике» на новосибирской сцене. Именно он идет в «Большом театре» вот уже 57 лет и купить билеты на этот балет — большая проблема. Цены обычно начинаются от 15 тысяч рублей, а дальше ограничиваются лишь возможностями желающих. Могут достигать и 100 тысяч рублей, и больше.
Новосибирскому театру предстояла колоссальная работа. Сцена НОВАТа огромна: глубина 30 метров, а высота до конструкций, на которые крепятся декорации — 29,5 метров. Художники восстановили оригинальные костюмы и декорации Симона Вирсаладзе и адаптировали их до необходимого размера.
— Десять лет нашему «Щелкунчику» Вайнонена, и теперь мы решили показать зрителям еще один эталон. Московский «Щелкунчик» Большого театра, на который ажиотаж и просто так не попасть, — объяснила Анна Одинцова, руководитель балетной труппы НОВАТа. — Теперь новосибирский зритель имеет счастье и возможность приходить в наш театр и смотреть этот великолепный детский спектакль.
Только на декорации театр потратил более 83 миллионов рублей. Размеры всех сплошных задников — 15 на 24 метра, было заказано и множество мелких конструкций и деталей.
Самое дорогое в декорациях — корабль на тросах. Он обошелся в 7 миллионов рублей. Во время спектакля он раскачивается на высоте из стороны в сторону вместе с главными героями. Выглядит очень эффектно.
С точки зрения хореографии постановка Юрия Григоровича считается крайне сложной. Балетмейстер артистов балета не пощадил, добавив массу сложнейших элементов.
— Именно технически этот «Щелкунчик» более сложный. Он как государственный экзамен по классическому танцу для многих артистов и для солистов. Все партии имеют сложный хореографический текст. Юрий Николаевич постарался, придумал такие завернутые, сложные комбинации, — улыбается Анна Одинцова. — Это проверка для каждого артиста балета, именно профессиональная.
В театре сложилась здоровая конкуренция за ведущие роли, потому что исполнение подобной хореографии — огромный шаг для любого артиста.
В октябре билеты в ложу Большого зала НОВАТа на московскую постановку начали продавать по 25 тысяч рублей в Новосибирске. В конце ноября в театре покажут нашумевший спектакль «Женщины Есенина» (16+) МХАТ им. Горького.