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В НОВАТе продают билеты по 25 тысяч рублей на нашумевший московский спектакль — куда посадят за такие деньги

Гастроли МХАТа будут длиться пять дней

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Премьера «Женщин Есенина» в Москве прошла в 2021 году

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Билеты в ложу Большого зала НОВАТа на московскую постановку начали продавать по 25 тысяч рублей в Новосибирске. В конце ноября в театре покажут нашумевший спектакль «Женщины Есенина» (16+) МХАТ им. Горькова. Постановка будет идти с 22 по 26 ноября.

В НОВАТе корреспонденту НГС объяснили, что спектакль «стал одним из резонансных событий театральной жизни Москвы» и с успехом идет с 2021 года.

— Есть билеты по 20–25 тысяч рублей, но они в ложу и их всего несколько. Так спектакль очень доступен. Билеты можно купить и по 1,5 тысячи рублей, — отметили в театре.

Будет пять показов спектакля

Будет пять показов спектакля

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Самые дорогие билеты — в ложу

Самые дорогие билеты — в ложу

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В прошлом году корреспонденты НГС посмотрели постановку в «Глобусе».

Как провести октябрь интересно в Новосибирске и сколько это будет стоить, — в большой афише от НГС.

ТеатрНОВАТСергей ЕсенинМХАТ им. Горького
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