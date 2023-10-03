В НОВАТе продают билеты по 25 тысяч рублей на нашумевший московский спектакль — куда посадят за такие деньги

В НОВАТе корреспонденту НГС объяснили, что спектакль «стал одним из резонансных событий театральной жизни Москвы» и с успехом идет с 2021 года.

— Есть билеты по 20–25 тысяч рублей, но они в ложу и их всего несколько. Так спектакль очень доступен. Билеты можно купить и по 1,5 тысячи рублей, — отметили в театре.