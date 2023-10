Фестиваль магии, Лепс, Гагарина и Воля: большая афиша на октябрь — куда сходить дешевле

Вечеринка под названием F*ck School (16+) пройдет в «Подземке» 1 октября. Для школьников и студентов организаторы подготовили шоу, чтобы отдохнуть от учебы. Билеты — от 150 рублей.

В субботу, 7 октября, в «Подземке» будет хард-рок-фестиваль Face Down In The Gutter (18+). На сцене выступят Lemon Squeeze, «Ядерный Гусь» из Новокузнецка, Derby FM из Братска и «Пирокинез». Билеты — от 700 рублей. В другом зале «Подземки» в это время будет Frame fam Party (16+) — студия звукозаписи празднует день рождения. Выступать будут группы с разными стилями. Билет стоит от 350 рублей.

Drum & bass фестиваль Neuropunk (18+) впервые приедет в Новосибирск 14 октября. Хедлайнеры приедут из разных уголков России: Mizo из Нижнего Новгорода, Gydra из Москвы и Санкт-Петербурга, Kubark из Омска и MF feat. Poly Mihailova Красноярска. Выступать будут и местные группы. Билеты — от 1700 рублей.

На «Локомотив-Арене» 15 октября будет фестиваль «Диско 90-х» (6+) с новым шоу «Ностальгия». Во время фестиваля прозвучат лучшие хиты из золотой коллекции 1990-х и 2000-х годов. Билеты — от 1600 рублей.

В «Подземке» 21 октября в 22:00 и до утра будет «путешествие» Лuna (18+). Посетителей ждут диджеи и развлекательная программа. Билеты — от 350 рублей.