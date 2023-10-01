Фестиваль магии, Лепс, Гагарина и Воля: большая афиша на октябрь — куда сходить дешевле

Во вторник, 3 октября, в «Подземке» выступит проект Rock Privet (16+) с большим концертом и известными каверами. Билеты — от 2300 рублей. На следующий день в «Подземке» будет концерт Soda Luv под названием «Ничего личного 2» (18+). Билеты — от 1190 рублей. С «мрачным литературным» стилем в Новосибирск приехала группа «Обе две» (16+). Она выступит 5 октября в «Подземке». Билеты — от 2000 рублей.

В «Максимилианс» 4 октября выступит певица из нулевых Света (0+). Билеты на ее концерт стоят от 1600 рублей. На «Локомотив-Арене» 5 октября новосибирцы смогут увидеть и услышать Григория Лепса (12+). Билеты стоят от 4000 рублей.

На следующий день, 6 октября, в «Подземке» выступит хип-хоп исполнитель Log-dog (16+). Билеты — от 1500 рублей. Там же 8 октября выступит группа «Моя Мишель» (12+). С ее солисткой на НГС на днях вышло большое интервью. Билеты — от 2200 рублей. На следующий день на сцену «Подземки» выйдет Фогель (12+), автор треков «Мальчик», «Дуракам везет», Besame Mucho. Билеты — от 1300 рублей.

Популярный в «ТикТоке» Тринадцать Карат (16+) приедет в Новосибирск 10 октября. Билеты в «Подземке» — от 2500 рублей. И еще одни создатели трендов в «ТикТоке» — Jakone & A.V.G (16+) — выступят в «Подземке» 11 октября со своими хитами «Я плачу», «По весне», «Платина», «Че как». Билеты — от 2000 рублей.



В ДК Железнодорожников 10 октября пройдет концерт Марии Девятовой «Посидим по-хорошему» (6+). Организаторы обещают дружескую атмосферу. Билеты продают от 1200 рублей.

Там же 11 октября Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» (12+) сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Билеты стоят от 7500 рублей. В рестобаре «Отдых» 12 октября выступит Анастасия Высоцкая (12+) — саксофонистка, которая исполняет каверы и свою музыку. Билеты — от 1000 рублей.

Группа Stigmata (16+) даст концерт в «Подземке» 12 октября. Но знаменитый хит про плачущего убийцу не прозвучит. Билеты — от 1200 рублей. Музыкант Канги (16+) выступит в «Подземке» 12 октября. Название его тура — «Свободный». Билеты стоят от 900 рублей.



Рок-группа Wildways (12+) приедет в «Подземку» 14 октября. Билеты — от 1700 рублей. «Автор песен про бессмысленность бытия» Sted.D (16+) выступит в «Подземке» 15 октября. Билеты — от 770 рублей. Группа «План Ломоносова» (16+), которая не смогла выступить на фестивале в Новосибирске в августе, приедет с сольным концертом. Они выйдут на сцену 19 октября в «Подземке». Билеты — от 1300 рублей.

На «Локомотив-Арене» 14 октября выступит Полина Гагарина (6+) с новым шоу «Навсегда». Билеты — от 7200 рублей. В ДК железнодорожников 19 октября выступит группа «Северный флот» (16+), которая основана музыкантами «Король и Шут». Билеты стоят от 4000 рублей.

Олег Митяев (6+) выступит в ДКЖ с программой «Старые и новые песни» 17 октября. Билеты стоят от 1800 рублей. В Гастрохолл 20 октября приедет репер Pharaoh (16+). Билеты на него стоят от 2500 рублей. В ДК железнодорожников в этот де день будет выступать певица Слава (12+). Чтобы послушать «Люблю или ненавижу», «Попутчица», «Классный», «Одиночество», нужно заплатить от 2200 рублей. В «Победе» в этот же день будет выступать группа Ubel (12+) — дуэт брата и сестры Убель. Билеты — от 2000 рублей.

Концерт-мистерия ждет новосибирцев в «Подземке» от московской группы «Покров Этно» (12+) 21 октября. Проект обещает соединение русского народного и электронной музыки. Билеты — от 1000 рублей.

На «Локомотив-Арене» 22 октября на сцену выйдут Диана Арбенина и Ночные Снайперы (6+). В этом году группе исполняется 30 лет. Билеты стоят от 2500 рублей. Группа «Многоточие» (16+) с юбилейным концертом выступит в «Максимилианс» в воскресенье, 22 октября. Музыканты исполнят свои хиты «Щемит в душе тоска», «Жизнь и свобода», «Скажи мне, брат». Билеты — от 1500 рублей.

В конце октября в Новосибирск приедет Сергей Лазарев (12+). Он собирается выступать в Доме ученых СО РАН 23 октября и в ДК железнодорожников 24 октября. В ДК железнодорожников билеты уже закончились, а в Доме ученых они стоят от 4 тысяч.

Группа «Черный четверг» (18+), исполняющая каверы «Сектора Газа», выступит в «Подземке» 24 октября. Билеты — от 1000 рублей. Исполнитель шансона — Владимир Ждамиров (18+) — выйдет на сцену клуба «Отдых» с большим юбилейным концертом. Билеты — от 1300 рублей.

Группа, которая позиционирует себя как «метал-шапито», Tardigrade Inferno (16+), выступит в Новосибирске 25 октября с новым альбомом. Билеты — от 1200 рублей. Группа «Казускома» (12+) выйдет на сцену «Подземки» 27 октября. Билеты — от 900 рублей. С юбилейным туром в «Подземку» 28 октября приедет пост-панк группа «Сруб» (18+). Билеты — от 1500 рублей.

Исполнитель шансона Михаил Бублик (12+) исполнит свои песни в Доме культуре железнодорожников 30 октября. Билеты — от 2500 рублей.