Фестиваль магии, Лепс, Гагарина и Воля: большая афиша на октябрь — куда сходить дешевле

1
Концерты
Во вторник, 3 октября, в «Подземке» выступит проект Rock Privet (16+) с большим концертом и известными каверами. Билеты — от 2300 рублей. На следующий день в «Подземке» будет концерт Soda Luv под названием «Ничего личного 2» (18+). Билеты — от 1190 рублей. С «мрачным литературным» стилем в Новосибирск приехала группа «Обе две» (16+). Она выступит 5 октября в «Подземке». Билеты — от 2000 рублей.
В «Максимилианс» 4 октября выступит певица из нулевых Света (0+). Билеты на ее концерт стоят от 1600 рублей. На «Локомотив-Арене» 5 октября новосибирцы смогут увидеть и услышать Григория Лепса (12+). Билеты стоят от 4000 рублей.
На следующий день, 6 октября, в «Подземке» выступит хип-хоп исполнитель Log-dog (16+). Билеты — от 1500 рублей. Там же 8 октября выступит группа «Моя Мишель» (12+). С ее солисткой на НГС на днях вышло большое интервью. Билеты — от 2200 рублей. На следующий день на сцену «Подземки» выйдет Фогель (12+), автор треков «Мальчик», «Дуракам везет», Besame Mucho. Билеты — от 1300 рублей.
Популярный в «ТикТоке» Тринадцать Карат (16+) приедет в Новосибирск 10 октября. Билеты в «Подземке» — от 2500 рублей. И еще одни создатели трендов в «ТикТоке» — Jakone & A.V.G (16+) — выступят в «Подземке» 11 октября со своими хитами «Я плачу», «По весне», «Платина», «Че как». Билеты — от 2000 рублей.
В ДК Железнодорожников 10 октября пройдет концерт Марии Девятовой «Посидим по-хорошему» (6+). Организаторы обещают дружескую атмосферу. Билеты продают от 1200 рублей.
Там же 11 октября Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» (12+) сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Билеты стоят от 7500 рублей. В рестобаре «Отдых» 12 октября выступит Анастасия Высоцкая (12+) — саксофонистка, которая исполняет каверы и свою музыку. Билеты — от 1000 рублей.
Группа Stigmata (16+) даст концерт в «Подземке» 12 октября. Но знаменитый хит про плачущего убийцу не прозвучит. Билеты — от 1200 рублей. Музыкант Канги (16+) выступит в «Подземке» 12 октября. Название его тура — «Свободный». Билеты стоят от 900 рублей.
Рок-группа Wildways (12+) приедет в «Подземку» 14 октября. Билеты — от 1700 рублей. «Автор песен про бессмысленность бытия» Sted.D (16+) выступит в «Подземке» 15 октября. Билеты — от 770 рублей. Группа «План Ломоносова» (16+), которая не смогла выступить на фестивале в Новосибирске в августе, приедет с сольным концертом. Они выйдут на сцену 19 октября в «Подземке». Билеты — от 1300 рублей.
На «Локомотив-Арене» 14 октября выступит Полина Гагарина (6+) с новым шоу «Навсегда». Билеты — от 7200 рублей. В ДК железнодорожников 19 октября выступит группа «Северный флот» (16+), которая основана музыкантами «Король и Шут». Билеты стоят от 4000 рублей.
Олег Митяев (6+) выступит в ДКЖ с программой «Старые и новые песни» 17 октября. Билеты стоят от 1800 рублей. В Гастрохолл 20 октября приедет репер Pharaoh (16+). Билеты на него стоят от 2500 рублей. В ДК железнодорожников в этот де день будет выступать певица Слава (12+). Чтобы послушать «Люблю или ненавижу», «Попутчица», «Классный», «Одиночество», нужно заплатить от 2200 рублей. В «Победе» в этот же день будет выступать группа Ubel (12+) — дуэт брата и сестры Убель. Билеты — от 2000 рублей.
Концерт-мистерия ждет новосибирцев в «Подземке» от московской группы «Покров Этно» (12+) 21 октября. Проект обещает соединение русского народного и электронной музыки. Билеты — от 1000 рублей.
На «Локомотив-Арене» 22 октября на сцену выйдут Диана Арбенина и Ночные Снайперы (6+). В этом году группе исполняется 30 лет. Билеты стоят от 2500 рублей. Группа «Многоточие» (16+) с юбилейным концертом выступит в «Максимилианс» в воскресенье, 22 октября. Музыканты исполнят свои хиты «Щемит в душе тоска», «Жизнь и свобода», «Скажи мне, брат». Билеты — от 1500 рублей.
В конце октября в Новосибирск приедет Сергей Лазарев (12+). Он собирается выступать в Доме ученых СО РАН 23 октября и в ДК железнодорожников 24 октября. В ДК железнодорожников билеты уже закончились, а в Доме ученых они стоят от 4 тысяч.
Группа «Черный четверг» (18+), исполняющая каверы «Сектора Газа», выступит в «Подземке» 24 октября. Билеты — от 1000 рублей. Исполнитель шансона — Владимир Ждамиров (18+) — выйдет на сцену клуба «Отдых» с большим юбилейным концертом. Билеты — от 1300 рублей.
Группа, которая позиционирует себя как «метал-шапито», Tardigrade Inferno (16+), выступит в Новосибирске 25 октября с новым альбомом. Билеты — от 1200 рублей. Группа «Казускома» (12+) выйдет на сцену «Подземки» 27 октября. Билеты — от 900 рублей. С юбилейным туром в «Подземку» 28 октября приедет пост-панк группа «Сруб» (18+). Билеты — от 1500 рублей.
Исполнитель шансона Михаил Бублик (12+) исполнит свои песни в Доме культуре железнодорожников 30 октября. Билеты — от 2500 рублей.
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2
Кутеж
Вечеринка под названием F*ck School (16+) пройдет в «Подземке» 1 октября. Для школьников и студентов организаторы подготовили шоу, чтобы отдохнуть от учебы. Билеты — от 150 рублей.
В субботу, 7 октября, в «Подземке» будет хард-рок-фестиваль Face Down In The Gutter (18+). На сцене выступят Lemon Squeeze, «Ядерный Гусь» из Новокузнецка, Derby FM из Братска и «Пирокинез». Билеты — от 700 рублей. В другом зале «Подземки» в это время будет Frame fam Party (16+) — студия звукозаписи празднует день рождения. Выступать будут группы с разными стилями. Билет стоит от 350 рублей.
Drum & bass фестиваль Neuropunk (18+) впервые приедет в Новосибирск 14 октября. Хедлайнеры приедут из разных уголков России: Mizo из Нижнего Новгорода, Gydra из Москвы и Санкт-Петербурга, Kubark из Омска и MF feat. Poly Mihailova Красноярска. Выступать будут и местные группы. Билеты — от 1700 рублей.
На «Локомотив-Арене» 15 октября будет фестиваль «Диско 90-х» (6+) с новым шоу «Ностальгия». Во время фестиваля прозвучат лучшие хиты из золотой коллекции 1990-х и 2000-х годов. Билеты — от 1600 рублей.
В «Подземке» 21 октября в 22:00 и до утра будет «путешествие» Лuna (18+). Посетителей ждут диджеи и развлекательная программа. Билеты — от 350 рублей.
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3
События
Фестиваль магии и волшебства DoorWay (0+) пройдет в «Подземке» 7 октября. Билет стоят от 1400 рублей. На фестивале вы сможете получить консультацию у специалистов, поучаствовать в мастер-классах и духовных практиках и послушать лекции.
Гранд-дефиле «Сибирский кутюрье» можно будет увидеть в филармонии имени Каца 10 октября. Билет обойдется в 700 рублей.
Музей Новосибирска 7 и 21 октября проведет экскурсию по библиотеке ГПНТБ и окрестностям со спуском на нижний этаж книгохранилища. Билет стоит 450 рублей. Также 21 октября пройдет ярмарка — раздача животных «День хвоста» в «Сибирском молле». В этот день можно познакомиться с животным из приюта, взять его себе или пожертвовать деньги.
Эногастрономический вечер «Яркие краски осени» (18+) пройдет 12 октября в кафе «Премьера» в «Победе». На мероприятии можно будет продегустировать яркие «осенние» вина с разными блюдами. Билет стоит 3300 рублей.
В ДК железнодорожников 16 октября свои стихотворения прочитает знаменитая поэтесса Ах Астахова (6+). Билеты от 1300 рублей.
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4
Театр
Трагикомедию «Сатисфакция» (16+) с участием актеров московского театра покажут в ДКЖ 4 октября. Билеты стоят от 1000 рублей. С тремя балетами в Новосибирск приезжает московский театр Касаткиной и Василева. Выступления будут в ДКЖ. 6 октября они покажут «Дон Кихот» (6+). Балет «Сотворение мира» (6+) будет 7 октября и «Дама с камелиями» (12+) — 8 октября. Билеты на каждый спектакль — от 500 рублей.
Московский спектакль «Палата бизнес-класса» (16+) со знаменитыми актерами будет на сцене ДКЖ 9 октября. Играют в комедии — Семен Стругачев, Георгий Мартиросян, Светлана Пермякова, Маргарита Алешина, Вера Бенескриптова, Дмитрий Аверин. Билеты — от 1200 рублей.
В Областном театре кукол 1 октября будет премьера нового спектакля для детей «Три медведя» (0+). Постановку будут показывать также 3, 11, 12, 14, 15, 28 октября. Билеты стоят 250 рублей.
В октябре в Новосибирске пройдет театральный фестиваль «Гравитация». Во время фестиваля в город приедут больше десяти постановок со всей России.
Переосмысление «Идиота» (18+) Достоевского покажет театр «Приют комедианта» из Санкт-Петербурга на площадке «Красного факела». Билеты на постановку 19 октября стоят от 700 рублей. В «Старом доме» 18 и 19 октября покажут спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» (12+) от театра из Воронежа. В основе постановки — пьеса Уильяма Шекспира. Спектакль номинирован на «Золотую маску». Билеты — от 1500 рублей.
Пермский театр «Немхат» покажет спектакль «Я танцую, пока ты смотришь на меня» (12+) в «Старом доме» 20 октября. Это пластический спектакль, в котором 16 выступающих расскажут о себе с помощью танца. Билет — от 700 рублей. 22 октября в «Старом доме» можно будет увидеть спектакль «Адам и Ева» (18+) проекта Vasilevadanceco. Спектакль номинирован на «Золотую маску» в жанре «современный танец». Билеты — от 1000 рублей.
Спектакль «Последнее чаепитие» (6+) покажут в театре «Глобус» 23 октября. Его привезет проект Ксении Михеевой из Снакт-Петербурга. В основу спектакля легло произведение Антона Чехова «Дядя Ваня». Билеты — от 1000 рублей.
Театральная площадка MOÑ и творческое объединение «Алиф» из Казани покажут спектакль Sak-Sok (18+) 24 октября в «Старом доме». В основе перформанса лежит древний татарский баит. Билеты — от 1000 рублей. Камерный театр из Воронежа 25 октября привезет спектакль «Ребенок» (16+) на сцену театра «Красный факел». Постановка — лауреат «Золотой маски» «как лучший спектакль в драме / малая форма». Билеты — от 2500 рублей.
В «Красном факеле» будет спектакль от московского «театра Наций» — «Саша, привет!» (18+) 26 октября. Это антиутопия из 2025 года. На сайте билетов уже не осталось. Лауреат «Золотой маски» спектакль «Место, которого еще не было» (12+) будет на сцене «Старого дома» 24 октября. Постановщик Ксения Михеева приглашает зрителя поразмышлять о слове, о его силе и свободе. Билеты — от 1000 рублей.
Московский спектакль «Где ты был так долго, чувак?» (18+) можно будет увидеть 27 и 28 октября в «Старом доме». Постановку привез московский театр «Место». Билеты на нашумевшую комедию стоят от 4000 тысяч рублей. Московские постановщики с фестиваля Context Дианы Вишневой покажут современный балет «Материя» (16+) в Новосибирском музыкальном театре 30 октября. Билеты — от 700 рублей.
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5
Стендап
Одна из создательниц и ведущая «Женского стендапа» на ТНТ Ирина Мягкова (18+) приедет в Новосибирск 5 октября. Она будет выступать в ККК Маяковского. Билеты — от 2000 рублей.
В ККК Маяковского 20 октября приедут комики и резиденты «Стендап клуба
В «Бродячей собаке» 26 октября на сцену выйдут актеры с программой «Stand Up. Первый! Мистический!» (18+). Цены нужно уточнять у организатора.
Резидент ТНТ Павел Воля (18+) выступит на «Локомотив-Арене» в воскресенье, 29 октября. Новый концерт артист писал полтора года. Билеты — от 2000 рублей.
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6
Оркестры и классическая музыка
В филармонии имени Каца 1 октября будет концерт к Международному дню музыки (12+). На сцене исполнят Бетховена, Вагнера, Гайдна и Брамса. Билеты — от 300 рублей.
Музыку из аниме и видеоигр (6+) исполнят симфонический оркестр и вокального трио Hell Jays в ДКЖ 5 октября. Билеты стоят от 1200 рублей. Камерный состав CAGMO Rock Orchestra 13 октября представит программу «Симфония Линкин Парк» (6+), которая основана на творчестве рок-группы. Билеты — от 1300 рублей.
Концерт «Симфония Гарри Поттер» (6+) пройдет 26 октября. Во время него симфонический оркестр исполнит саундтреки из фильма про мальчика, который выжил. Билеты — от 1500 рублей.
Танцующий оркестр Concord Orchestra (12+) 29 октября исполнит симфонические рок-хиты. Концерт пройдет в ККК Маяковского. Билеты стоят от 1600 рублей.
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