«Я же твоя дура»: откровенное интервью вокалистки группы «Моя Мишель» — о больной любви, счастье и рождении песен

Услышав хотя бы раз любую из песен группы «Моя Мишель», останавливаться уже не захочется. Строчки откликаются в сердцах сотен тысяч слушателей и остаются в памяти на долгие годы. Таня Ткачук искренне поет про любовь, разлуку, боль, радость, счастье и находит в своей откровенности признание поклонников. Сегодня «Моя Мишель» уже не инди группа, их стиль заметно изменился, но не перестал цеплять так же, как и раньше. Почему так? Ответить не может даже сама Таня. Певица дала эксклюзивное интервью специально для НГС и рассказала о самом сокровенном.
— Расскажите, почему ваша группа называется «Моя Мишель»? Это действительно связано с творчеством The Beatles?
— Название «Моя Мишель» не подразумевает под собой никаких важных смыслов, значительных дат и событий из жизни, имен любимых людей и животных — ничего такого. Мне нравится, как фонетически сочетается «м» и «л», а еще то, что можно сказать: «Моя». Группа не названа в честь песни «Битлов», но однажды я согласилась с таким предположением поклонников. Кто-то назвал Guns N' Roses, кто-то — The Beatles. Мне нравится, что есть разные версии про происхождение названия — так интереснее.
— Как менялось ваше творчество с течением времени? Вы можете охарактеризовать его одним словом тогда и сейчас?
— Инди раньше, поп — сейчас, от сложного к точному, я бы так сказала. При этом я постоянно сталкиваюсь с обвинениями, что я не такая как прежде, музыка не такая, как прежде. Подстригись, как раньше. Оденься, как раньше. Накрасься, как раньше. Напиши песни, как раньше. Почему-то это какая-то тенденция. Люди обожают на это обращать внимание и говорят: «Ну, это не то, что было в 2015 году». В общем, консервативная часть публики постоянно требует: «Верните все как было!».
— Какая песня из вашего творчества вам особенно близка?
— «Дура» навсегда останется песней, которая все изменила. Я помню, когда только написала ее в 2010-м, то стеснялась петь на концертах, мне было неловко, думала: «Она же такая личная». Написала я ее дома, кажется, когда умывалась перед сном. Это такие словечки, коды, которые бывают у всякой парочки свои, понятные только им. Трудно скрыть блеск в глазах и электричество в воздухе — может, это и чувствуют остальные, кто с ними двумя в комнате...
— Каждая новая ваша песня — хит, почему так?
— Я бы так не сказала. Это просто невозможно: выдавать только хиты. Почему несколько наших песен подряд залетело? Я не знаю, это совокупность кучи факторов: хорошая песня, актуальность, время, везение. То ли формат поменялся, то ли мы меняем формат. Но я никогда не думала о песнях как о хитах — в первую очередь это сеанс утешения для меня и для слушателя.
— О чем будет следующая песня? Когда ждать новый альбом или клип?
— У нас сейчас выходит клип на песню «Ветер меняет направление» и он уже мой любимый. Очень красивое и образное видео вышло. Сейчас пишем несколько новых песен в студии, пока на уровне демок, для своего удовольствия прежде всего. Они будут о любви, иронии и выборе. Недавно выпустили саундтрек ко второму сезону сериала «Иванько» под названием «Лав ю». И, конечно же, первый наш такой большой тур. Пока что мне все очень нравится (cмеется).
— Вы пишете песни, когда влюбляетесь?
— Многие мои песни об этом. У кого-то есть список любовников — у меня альбомы.
— Как считаете, во взрослом возрасте человек может испытать то летящее чувство, как в юности? Или оно другое?
— Не зря Шекспир убил Ромео и Джульетту — вряд ли бы их любовь пережила быт. Взрослая любовь совсем другая: уравновешенная и осознанная, глубокая, основанная на дружбе. Это не имеет никакого отношения к тем безутешным демонам, что раздирали мою душу в юности. Это и горько и радостно. Хочу ли я обратно? Нет. Но мне нравится знать, что у меня была безумная любовь.
— Согласны с мнением о том, что человек живет, чтобы любить?
— Не согласна. Человек живет, чтобы жить свою жизнь, желательно счастливо, но если ему повезёт любить — так это вообще джекпот. Сейчас все подряд называют любовью, пустили это слово в тираж.
— Как считаете, женщине обязательно нужен рядом мужчина? Почему свободную девушку, не состоящую в отношениях, общество жалеет и желает встретить того самого?
— Мужчина рядом не обязателен. Я несколько лет не была в каких-то серьёзных отношениях и прекрасно себя чувствовала. Здорово быть счастливой с близким тебе по мироощущению человеком. Не думаю, что это как-то связано с половинчатостью, скорее даже наоборот: чем лучше тебе с самой собой — тем лучше вам будет в паре. Я была в созависимых отношениях, нет там ничего хорошего. Придерживаюсь идеи, что надо быть полноценной, а в паре или самостоятельно — это уже кому как больше нравится.
— Что для вас значит счастье? Вы считаете себя счастливой женщиной?
— Это когда все хорошо: не болеют родители, есть вдохновение, пишутся песни, классные концерты. С другой стороны, счастье — это что-то очень мимолетное. Это снег хлопьями или щенок, облизавший твою коленку в лифте, или мальчик входит в вагон метро с кучей воздушных шаров — и все улыбаются.
— Когда наваливается осенняя хандра или просто хандра, что вы делаете? Есть у вас проверенный способ справиться с грустинкой?
— Так повезло с этим сентябрем в Москве: весь месяц хорошая погода, будто лето продлили или выдали взаймы. Поэтому никакой депрессии, только надежды на лучшее.
— В жизни вам делали больно? Как вы справлялись с эмоциями?
— В 24 года я влюбилась без памяти и словила это ощущение: что весь мир крутится вокруг вас, магия. Потом в один прекрасный день он сказал мне, что полюбил другую. Это было больно, совершенно неожиданно, страшно, смертельно (как мне казалось на тот момент), потом снился мне ещё лет пять. Сразу после его признания, в стадии отрицания и гнева, я делала всякие странные вещи: например, на следующий же день уехала на остров в Тверской области, там каталась пьяная в джипе с незнакомым мужиком и стреляла из ружья, жгла вещи в поле и ходила ночью по кладбищу, там же и написала вот этот вой «уууууу-тата» в «Харуки». Потом все же взяла себя в руки и уехала одна в Хорватию, в отпуск. Там мне было очень плохо, но именно тогда и пришло осознание, что это конец. Наступила депрессия. Мы встречались еще несколько раз после этого, но я поняла, что не могу так. Оборвала все связи с ним и нашими общими друзьями. Отрывала его от себя с мясом. Привыкала быть одна или с кем-то другим, писала песни.
— Какая вы настоящая — роковая сексуальная или нежная летящая девушка?
— Психолог говорит, что на сцене у меня происходит диссоциация. Я как бы становлюсь другим человеком. Потому что в реальной жизни я интроверт, не люблю лишнее внимание и публичность, разговоры, коммуникации, иногда даже в глаза человеку посмотреть не могу. Так что у меня мини-раздвоение. Где я настоящая? Кто знает.
— Кто или что вас вдохновляет на творчество? В какой момент жизни вы особенно сильно испытываете творческий подъем?
— Другие крутые артисты The Weeknd, Lizzo, Lil nas X. Особенный творческий подъем я испытываю, когда лечу в пропасть. В последнее время справляюсь без этого, слава богу. Не знаю как это работает, но после серьёзных ударов строчки будто приходят сами. Как слушать радио и записывать.
— Кто из музыкальных групп, исполнителей вам нравится?
— Бесконечно могу слушать Nirvana и Radiohead. Это как раз любовь с подросткового возраста. Если бы вы знали, сколько с ними пролито слез. Любимая песня у Nirvana — The Man Who Sold The World, кавер на Дэвида Боуи, которого я, кстати, тоже обожаю. Вообще, люблю разную музыку: от Nirvana до Кайли Миноуг, от Twenty One Pilots до Дуа Липы. Джордж Майкл так и вообще бог поп-музыки.
— Как относитесь к современным музыкальным направлениям?
— Вижу тенденцию к эклектике и апсайклингу во всём искусстве. Мне нравится. Надеюсь, всем надоели биты, однообразность и минимализм, и музыка снова станет более разнообразной, живой и «грязной».
— Какую музыку вы точно не будете слушать?
— Плохо себя чувствую на рейвах. Не понимаю и не люблю, так и не смогла проникнуться этой культурой, хотя были попытки. Моя подруга обожает всю эту хрень.
— С кем из музыкальных исполнителей вам хотелось бы поработать?
— Сейчас как-то хочется уйти внутрь себя и поискать там что-то новенькое, пока не готова к коллабам, такой период. Хочу быть как Weeknd. Мне нравится не только картинка, но и то, что он придумал целую вселенную: например, снял приквел ко всей этой истории. Чувак просто вытащил песню Die for you из старого альбома и снял, кто еще так делает?
— Кого из звезд Голливуда хотелось бы пригласить для съемок клипа?
— Очень люблю Кейт Бланшетт. Думаю, даже если бы сюжет клипа заключался в том, что она просто идёт из одного места в другое, — это мог бы быть шедевр.
— Кто из героинь поп-культуры вас восхищает, вдохновляет?
— Рианна. Она уже лет 6 не выпускала альбомов, но я ее обожаю за силу, уверенность и какую-то надежду, которую она собой воплощает.
— Есть у вас какие-то неизменные жизненные правила, которым вы следуете?
— Сначала думай — потом говори. Очень помогает (смеется).
— Кошка или собака? Чай или кофе? Любимая книга, фильм, сериал?
— У меня уже 12 лет живет кошка Миша, до этого всю жизнь были собаки.
Первое место в моем хит-параде любимых книг меняется каждый год, но неизменно это Набоков, Сэлинджер, Кизи, Булгаков, Чехов, например. Почитайте «Другие берега» Набокова — она трогательная до слез. Или его письма к жене.
У меня два любимых сериала и они полная противоположность друг другу. Это «Секс в большом городе» — единственный сериал, который я могу пересматривать в течение нескольких месяцев по кругу, и единственный сериал, который я могу смотреть, когда мне плохо. Думаю видела его раз 100 (без шуток). И это «Клан Сопрано», который я пересматриваю каждый год для удовольствия и каждый раз обнаруживаю новые отсылки и артефакты. Их невозможно сравнить ни по каким параметрам, но оба люблю и смотрю постоянно.
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