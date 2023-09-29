«Я же твоя дура»: откровенное интервью вокалистки группы «Моя Мишель» — о больной любви, счастье и рождении песен

— Каждая новая ваша песня — хит, почему так?



— Я бы так не сказала. Это просто невозможно: выдавать только хиты. Почему несколько наших песен подряд залетело? Я не знаю, это совокупность кучи факторов: хорошая песня, актуальность, время, везение. То ли формат поменялся, то ли мы меняем формат. Но я никогда не думала о песнях как о хитах — в первую очередь это сеанс утешения для меня и для слушателя.



— О чем будет следующая песня? Когда ждать новый альбом или клип?



— У нас сейчас выходит клип на песню «Ветер меняет направление» и он уже мой любимый. Очень красивое и образное видео вышло. Сейчас пишем несколько новых песен в студии, пока на уровне демок, для своего удовольствия прежде всего. Они будут о любви, иронии и выборе. Недавно выпустили саундтрек ко второму сезону сериала «Иванько» под названием «Лав ю». И, конечно же, первый наш такой большой тур. Пока что мне все очень нравится (cмеется).

