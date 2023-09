«Я же твоя дура»: откровенное интервью вокалистки группы «Моя Мишель» — о больной любви, счастье и рождении песен

— Другие крутые артисты The Weeknd, Lizzo, Lil nas X. Особенный творческий подъем я испытываю, когда лечу в пропасть. В последнее время справляюсь без этого, слава богу. Не знаю как это работает, но после серьёзных ударов строчки будто приходят сами. Как слушать радио и записывать.



— Кто из музыкальных групп, исполнителей вам нравится?



— Бесконечно могу слушать Nirvana и Radiohead. Это как раз любовь с подросткового возраста. Если бы вы знали, сколько с ними пролито слез. Любимая песня у Nirvana — The Man Who Sold The World, кавер на Дэвида Боуи, которого я, кстати, тоже обожаю. Вообще, люблю разную музыку: от Nirvana до Кайли Миноуг, от Twenty One Pilots до Дуа Липы. Джордж Майкл так и вообще бог поп-музыки.



— Как относитесь к современным музыкальным направлениям?



— Вижу тенденцию к эклектике и апсайклингу во всём искусстве. Мне нравится. Надеюсь, всем надоели биты, однообразность и минимализм, и музыка снова станет более разнообразной, живой и «грязной».