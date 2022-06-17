Шесть ослепительных женщин Есенина показали в «Глобусе»: фото и видео премьеры со Стриженовой и Гребенщиковой

Спектакль «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина показали в новосибирском «Глобусе». Это нашумевшая премьера МХАТ им. Горького. С декабря прошло уже 25 спектаклей, и все с аншлагом. Спектакль рассказывает о тайнах детства и семьи всенародно любимого русского гения, а также о его безмерном желании любить и быть любимым. Все билеты на три дня показов были проданы очень быстро. Корреспонденту НГС удалось увидеть постановку — рассказываем и показываем, чем она так зацепила зрителей.
Премьера спектакля «Женщины Есенина» во МХАТ им. Горького состоялась в декабре прошлого года. С тех пор спектакль был показан в Москве 25 раз, и каждый — с аншлагом. В Новосибирске зритель может увидеть его на сцене театра «Глобус». На все три дня билеты были полностью распроданы.
Мы подготовили для вас небольшое видео со спектакля.
Из названия можно подумать, что в центре внимания будут женщины великого поэта. Их у него было немало, и каждая из них осталась в истории. Но всё же через истории этих женщин, готовых без остатка отдать всю себя, мы знакомимся в первую очередь с самим Сергеем Есениным.
Каждая спутница появлялась в его судьбе не случайно, каждая любила, каждая страдала и сгорала в кипящей страсти поэта, не терпящего быт и оковы условностей. Сергей Есенин с головой тонул в каждой своей новой любви в поисках чего-то большего, и каждый раз разочаровывался, опускаясь всё ниже на дно из-за своих пагубных привычек и неспособности привыкнуть к новой реальности. Чего я хочу? Кто я? Кто люди вокруг меня? Зачем всё это? Все эти вопросы переплетаются между собой, вскипают и находят выход в стихах.
...И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму всё заживет!»
У спектакля блестящий актерский состав. Сергея Есенина играет Андрей Вешкурцев. Молодой артист выкладывается на сцене на 500%. После того как занавес закрылся, невольно подумалось: «Осталось ли у него внутри хоть что-то для себя?» — с такой самоотдачей играет Андрей.
История матери Есенина, которую играет Екатерина Стриженова, вплетена в общее повествование и объясняет, отчего такая боль сжигала великого поэта изнутри. Она совершила предательство по отношению к отцу Сергея Есенина, роль которого исполняет заслуженный артист России Максим Дахненко.
— Не осуждай! — красной нитью проходит призыв через весь спектакль.
Услышал ли его поэт?
Алисе Гребенщиковой удалось создать настолько цепляющий образ Зинаиды Райх, что оторвать от нее взгляд было просто невозможно. Именно ее обвиняет в гибели сына мать Есенина. Женщина парирует ей встречным обвинением... Боль Райх пронизывает весь спектакль, боль и испепеляющая всё вокруг любовь.
Блистала на сцене Екатерина Волкова в роли Айседоры Дункан. Потрясает до глубины души сцена, в которой она на английском рассказывает любимому о страшной гибели своих детей, повторяя: «Патрик, Патрик, Патрик...». И в конце самое ужасное слово, которое боится услышать каждый. Она выговаривает его четко, немного с акцентом, но на русском: «Смерть».
Именно ей задают вопрос: «Что выше — искусство или любовь?» Вопрос, на который ответила Айседора, и ответил Есенин. И оба по-разному.
Мы знакомимся с историей всех значимых для Есенина женщин. Помимо его матери, Айседоры Дункан и Зинаиды Райх, мы видим немного наивную и непосредственную Аню Изряднову (играет Екатерина Ливанова), навязчивую и преданную Галину Бениславскую (играет Агния Кузнецова) и легкую и веселую Софью Толстую (играет Наталия Медведева).
Известному режиссеру-постановщику Галине Полищук удалось не опошлить очень пикантную жизнь Есенина и не оскандалить его. Спектакль готовили очень тщательно, с перерывами на него ушел год.
— Форма монографии диктовала и форму спектакля. И это было достаточно сложно. Книга была более 1000 страниц, и уложить ее в пьесу, отразить самые важные вехи и не скатиться в банальности — это была серьезная задача, — признается Галина Полищук. — Мы хотели ответить на вопрос: «Почему он остался в сердцах людей до сих пор? Почему каждая женщина, читая его стихи, ассоциирует их со своей судьбой?» И в эту сторону мы и двигались.
Основной элемент сценографии — солнце, которое меняет свою форму в зависимости от ситуаций, происходящих в судьбе поэта. Подиум — круг, который, как и жизнь, постоянно находится в движении.
— Сергей Есенин — это солнце, которое нельзя было не любить. Оно и обжигало, когда очень ярко светило, и манило, — добавила режиссер.
Ссоры и скандалы были неотъемлемой частью жизни Сергея Есенина. Он показан живым, остро чувствующим человеком, который неумолимо шел по наклонной к печальному финалу своей жизни. Сходящий с ума и мучащийся от невозможности принятия того, что происходит вокруг него, оглушенный и обессиленный в поисках любви и самого себя. Сжигаемый изнутри пламенем, в котором и рождались те строки, уже навечно вписанные в историю.
Зал аплодировал артистам стоя, оглушенный теми сильнейшими эмоциями, что затопили всех без остатка. Каждый ушел со своими мыслями и вопросами. Кто я и чего я хочу? Что выше — искусство или любовь?
Что еще почитать о культуре
Вы когда-нибудь задумывались, как театры ездят со спектаклями? В июне четыре новосибирских театра отправились на гастроли по сибирским городам. На две недели из города уехал и «Красный факел» со спектаклем «Дикая утка». Поехали с ними и мы, чтобы посмотреть, как путешествуют артисты. Мы увидели то, что обычно недоступно для взгляда зрителя. Присоединяйтесь к нашей веселой поездке!
Недавно мы побеседовали с Павлом Поляковым. Артист известен далеко за пределами родного города, но интервью дает очень редко. Последний основательный разговор с журналистами был девять лет назад. Для НГС Павел Поляков сделал исключение. В откровенном интервью он рассказал, как женитьба и рождение сына изменили его жизнь, как относится к попыткам отменить русскую культуру, чем так привлекательны роли злодеев и почему вопрос правды стал настолько актуален.