Шесть ослепительных женщин Есенина показали в «Глобусе»: фото и видео премьеры со Стриженовой и Гребенщиковой

У спектакля блестящий актерский состав. Сергея Есенина играет Андрей Вешкурцев. Молодой артист выкладывается на сцене на 500%. После того как занавес закрылся, невольно подумалось: «Осталось ли у него внутри хоть что-то для себя?» — с такой самоотдачей играет Андрей.

История матери Есенина, которую играет Екатерина Стриженова, вплетена в общее повествование и объясняет, отчего такая боль сжигала великого поэта изнутри. Она совершила предательство по отношению к отцу Сергея Есенина, роль которого исполняет заслуженный артист России Максим Дахненко.